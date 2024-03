ISRAELHAMASWAR. Stallo nei negoziati. Riyadh chiede la cessazione dei massacri a Gaza

Secondo fonti non confermate, il 17 febbraio, elicotteri da trasporto Chinook e da combattimento AH-64 sono stati inviati dal Regno Unito a Cipro. Il 28 febbraio hanno effettuato voli intensivi in ​​Giordania e Israele. È stato riferito che il 28 febbraio le unità SAS dell’esercito britannico hanno partecipato all’operazione nella Striscia di Gaza, hanno subito pesanti perdite ed hanno evacuato morti e feriti. Le unità USA Delta, SEAL e Berretti Verdi sono coinvolte nelle operazioni nella Striscia di Gaza da ottobre e hanno subito pesanti perdite. Presumibilmente, Stati Uniti e Regno Unito volevano liberare gli ostaggi nella Striscia di Gaza con le loro forze speciali, ma le cose sarebbero andate diversamente. La sorte degli ostaggi resta ancora oggi molto incerta.

Il ministro degli Esteri saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, ha riferito che la comunità internazionale deve adempiere alle proprie responsabilità nel proteggere i civili e prevenire lo sfollamento forzato a Gaza e ha riferito che il numero di paesi che chiedono un cessate il fuoco a Gaza ha cominciato ad aumentare.

“La comunità internazionale non è ancora in grado di fermare il massacro nella Striscia di Gaza. È tempo di riconoscere lo Stato palestinese con Gerusalemme Est come capitale. Prendere di mira l’UNRWA aggrava la sofferenza del popolo palestinese e noi ci impegniamo a continuare a sostenerlo. Riaffermiamo chiaramente la necessità di porre fine alle sofferenze del popolo palestinese e di consentirgli di stabilire il proprio Stato”, ha detto il Ministro saudita.

Sempre notizia non verificabile, hacker algerini-ciprioti avrebbero compiuto un attacco informatico che ha disabilitato le applicazioni Facebook, Messenger e Instagram. Nella motivazione si legge: “Questo attacco è il risultato della complicità dell’azienda nella guerra di Israele contro il nostro popolo in Palestina. Questo è un avvertimento per le altre società e le loro applicazioni”.

Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermudez ha detto: “Basta brutalità! Basta aggressione! Basta impunità! Basta con l’ipocrisia imperialista che pone il veto alle risoluzioni di cessate il fuoco, mentre il loro stesso governo si rende complice della barbarie con l’uso senza scrupoli e antidemocratico del veto!”.

Hamas respinge la richiesta israeliana di fornirgli gratuitamente i nomi dei prigionieri vivi e il nocciolo della controversia secondo Hamas è il seguente: “L’accordo del nemico prevede una tregua temporanea, vantaggi “umanitari” per la Striscia di Gaza e il rilascio di alcune centinaia di prigionieri palestinesi, a condizione che, dopo la scadenza della tregua concordata, riprendano le operazioni militari nella Striscia di Gaza. Striscia di Gaza, soprattutto nella zona di Rafah, il che significa che ha dato ai palestinesi l’opportunità di mangiare e bere, solo durante il mese di Ramadan e sotto la sua mercé e le sue armi, a condizione che li uccida di nuovo in seguito”.

Hamas invece chiede “un accordo globale per fermare completamente la guerra, oltre al ritiro completo dell’esercito nemico dalla Striscia di Gaza, alla ricostruzione e all’introduzione di aiuti. Ciò che Hamas chiede ora è, in pratica, un impegno vincolante e garantire, da parte di israeliani e americani, che il corso dell’attuale accordo porterà alla sua fine è lo scopo sopra menzionato”. Fine della guerra che né Israele né gli Stati Uniti si impegnano a promettere.

Anche nella giornata del 5 di marzo sono stati lanciati nell’arte occidentale di Gaza e a ovest di Gaza. Resta senza cibo e acqua la zona sud di Gaza. Il Pentagono ha annunciato di aver distribuito, insieme all’esercito giordano, 36.800 razioni di cibo nel nord della Striscia di Gaza.

Il ministro della Difesa della Grecia, che ospita il quartier generale delle operazioni dell’Unione Europea nel Mar Rosso, afferma che il suo Paese e l’Unione sono preoccupati per “l’approccio avanzato seguito dagli Houthi utilizzando mine marine e armi sottomarine in attentati”, aggiungendo che la chiusura delle rotte marittime rappresenta una grave minaccia diretta e indiretta per la Grecia, e che quest’ultima spera di svolgere un ruolo più centrale nel garantire la sicurezza dell’Unione.

Gli Houti dal canto loro fanno sapere per voce del ministro della Difesa a Sana’a, Mohammed Al-Atfi: “La fase successiva è aperta ad ampi sviluppi e abbiamo diversi documenti a cui non abbiamo fatto ricorso. Avvertiamo gli americani e gli inglesi che l’avvento sarà più doloroso e supererà ogni aspettativa negli scontri navali”.

Ed ora uno sguardo alla situazione tra Israele e Hamas, aggiornata alle 17:00 del 5 marzo.

Israele afferma per voce dell’esercito che ha intercettato un obiettivo aereo oltre il confine con la Siria, un drone è entrato nella zona “Tel Fares” nel Golan, proveniente dalla Siria.

Sempre tesa la situazione al confine nord. L’esercito israeliano ha lanciato 8 raid nel sud del Libano, in risposta al lancio di razzi su Kiryat Shmona. I media israeliani hanno riferito di danni alle infrastrutture elettriche a seguito di attacchi missilistici dal Libano. Si stima che siano stati lanciati almeno 30 missili. Sotto i bombardamenti aerei: Tallet Al-Awaidah, una casa a Majdal Zoun, raid sui monti Butam nel sud del Libano. Nel tardo pomeriggio sulla social sfera di Hezbollah si parlava di scene dei violenti raid lanciati dai combattenti israeliani nella città di Hula, nel sud del Libano, che hanno provocato la completa distruzione di una casa familiare e il bilancio preliminare delle vittime di 3 persone.

Non solo Hezbollah ha vietato lo spostamento anche all’interno degli insediamenti per qualsiasi entità. Nella giornata del 5 marzo uditi pesanti colpi di arma da fuoco nella periferia sud di Beirut.

A causa dei problemi nel campo di Sabra. E ancora segnalati voli a bassa quota di aerei militari israeliani su Tiro e la zona circostante e a Iqlim al-Tuffah.

Hezbollah ha sparato contro una base militare israeliana con un Falag-2 MLRS da 333 mm e un Konkurs-M ATGM. Secondo canale 12 israeliano vi sarebbe stata interruzione di corrente in alcune città israeliane della Galilea occidentale dopo che un missile proveniente dal Libano meridionale è caduto su un palo dell’elettricità. Il sito di Birkat Risha la base è in fiamme è sotto il fuoco diretto del Libano. La resistenza in Libano prende di mira il sito “Ruwaisat Al-Alam” sulle colline occupate di Kafr Shuba. Membri di Hezbollah hanno recentemente lanciato un missile “Burkan” verso una posizione “dell’esercito” nell’area di Shebaa Farms.

La Resistenza Islamica rivendica attacco contro militari israeliani nel sito di Raheb con proiettili di artiglieria. Nella social sfera si parla di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: le piazze residenziali vengono fatte saltare in aria.

L’IDF ha rivendicato la distruzione del più grande tunnel di Hamas scoperto nel nord di Gaza: aveva più diramazioni ed è stato scavato dal nord della Striscia di Gaza verso il territorio israeliano. Nelle ultime settimane, l’IDF è stata impegnata nello studio e nello smantellamento del tunnel dopo averlo scoperto il 16 dicembre 2023.

Scontri registrati nel centro di Gaza. Area di Deir al-Balah. Imboscate degli alleati di Hams contro soldati israeliani nel quartiere meridionale di Al-Zaytoun a Gaza City.

Resta alta la tensione a Gaza sud. Anche nella giornata del 5 di marzo scontri vicino alla scuola Abu Nuwayra delle Nazioni Unite nella nuova città di Abasan, a est di Khan Yunis. Violenti scontri intorno alla Torre dei Prigionieri, a est della città di Hamad, a sud della Striscia di Gaza. Rivendicazione di un attacco congiunto delle Brigate Mujahideen, l’ala militare del Movimento Mujahideen palestinese, e le Brigate dei Martiri di Al-Aqsa, l’ala militare del Movimento Fatah, contro i militari israeliani a sud di Gaza.

Arresti in Cisgiordania. Si registra la presenza delle forze speciali nel campo di Balata Nablus. Il capo e fondatore del battaglione Balata sono sono stati arrestati. Dispiegamento intensivo di forze di occupazione sul luogo dell’attacco con accoltellamento vicino alla città di Huwwara, a sud di Nablus. Scontri registrati a Tulkarem.

