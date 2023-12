MAR CINESE MERIDIONALE. Troppe navi USA nell’area, denuncia Pechino

L’esercito cinese ha dichiarato lunedì che una nave della marina statunitense è entrata illegalmente nelle acque adiacenti al Second Thomas Shoal, un atollo conteso del Mar Cinese Meridionale che recentemente è stato teatro di diversi scontri marittimi.

«Gli Stati Uniti hanno seriamente minato la pace e la stabilità regionale», ha detto in un comunicato un portavoce del Teatro meridionale delle operazioni cinese, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno interrotto il Mar Cinese Meridionale e violato la sovranità della Cina, riporta Reuters.

La Cina è in conflitto con molti dei suoi vicini sulle sue vaste rivendicazioni sulle acque territoriali nel Mar Cinese Meridionale.

La Marina americana ha affermato che la USS Gabrielle Giffords, una nave da combattimento costiera di classe Independence, stava conducendo operazioni di routine nelle acque internazionali nel Mar Cinese Meridionale, in conformità con il diritto internazionale.

«Ogni giorno la settima flotta americana opera nel Mar Cinese Meridionale, come ha fatto per decenni», ha affermato la Marina americana in una nota. «Queste operazioni dimostrano che siamo impegnati a sostenere una regione indo-pacifica libera e aperta».

Negli ultimi mesi, la Cina ha avuto diversi scontri con le navi filippine e ha protestato contro le navi statunitensi che pattugliavano le aree contese nelle loro missioni FONOP (Freedom of navigation operation).

Secondo l’esercito cinese, la nave americana si è spostata in acque adiacenti a quella che la Cina chiama Renai Reef, conosciuta anche come Second Thomas Shoal, una parte delle Isole Spratly. Secondo una sentenza del tribunale delle Nazioni Unite del 2016, il Second Thomas Shoal si trova nella zona economica esclusiva delle Filippine.

Il portavoce militare cinese ha affermato che la nave americana è stata monitorata e seguita e che «le truppe cinesi nel teatro sono sempre in massima allerta per difendere risolutamente la sovranità nazionale».

«Non saremo scoraggiati dal continuare a lavorare a fianco dei nostri alleati e partner a sostegno della nostra visione condivisa per un’Indo-Pacifico libero e aperto», ha risposto la Marina americana.

Domenica scorsa, la Guardia costiera filippina ha schierato due delle sue navi nel Mar Cinese Meridionale dopo aver monitorato un aumento “allarmante” del numero di navi della milizia marittima cinese presso una barriera corallina all’interno della zona economica esclusiva del paese.

Lucia Giannini

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/