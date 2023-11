MAR CINESE MERIDIONALE. Intelligence condivisa tra USA e Filippine

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha rinnovato il 15 novembre l’impegno di Washington a difendere le Filippine dopo che la Cina ha innalzato la tensione nel Mar Cinese Meridionale sparando con un cannone ad acqua contro una nave di rifornimento filippina.

Austin ha incontrato Gilbert Teodoro, ministro filippino della Difesa nazionale, a Giakarta a margine dell’Asean Defense Ministers’ Meeting Plus, il primo incontro di persona da quando Teodoro è entrato in carica a giugno, riporta Nikkei.

L’incontro ha lo scopo di inviare un chiaro messaggio che l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden resterà al fianco del suo alleato asiatico e sosterrà le rivendicazioni marittime filippine indipendentemente dall’esito del vertice APEC di San Francisco.

La dichiarazione congiunta rilasciata dopo l’incontro afferma: «Gli Stati Uniti sono fianco a fianco con le Filippine nel difendere i loro diritti sovrani e la loro giurisdizione nella loro Zona Economica Esclusiva».

Austin ha riaffermato che il Trattato di mutua difesa tra Stati Uniti e Filippine del 1951 «si estende alle forze armate, alle navi pubbliche e agli aerei di entrambi i paesi – compresi quelli della Guardia Costiera – ovunque nel Pacifico, Mar Cinese Meridionale incluso».

Il 10 novembre, una nave della guardia costiera cinese ha sparato con un cannone ad acqua su una imbarcazione filippina che stava rifornendo il contingente militare filippino presente su una nave da guerra della Seconda guerra mondiale incagliata ad Ayungin Shoal, o Second Thomas Shoal, nel Mar Cinese Meridionale.

È stata la seconda volta quest’anno che Pechino ha utilizzato cannoni ad acqua contro le navi filippine, sollevando preoccupazioni sul fatto che tali tattiche intimidatorie potrebbero diventare la nuova normalità in questa strategica via navigabile. A febbraio 2023, le navi cinesi hanno utilizzato un laser militare sulle navi filippine.

Per affrontare le azioni della Cina, i leader della difesa degli Stati Uniti e delle Filippine si sono impegnati a concludere rapidamente un nuovo quadro per la condivisione dell’intelligence noto come Gsomia. L’accordo prevede che entrambe le parti possano scambiarsi informazioni militari più sofisticate in modo più tempestivo.

Una migliore comprensione dei movimenti delle navi cinesi attraverso la condivisione dell’intelligence in tempo reale aiuterebbe le Filippine a eseguire le operazioni di rifornimento in sicurezza e a prepararsi per le risposte a una contingenza.

Il funzionario ha affermato che gli alleati stanno lavorando per finalizzare il Gsomia “il più rapidamente possibile”, poiché in primavera hanno concordato di concludere i negoziati entro la fine dell’anno.

La nave incagliata, chiamata Sierra Madre, sull’Ayungin Shoal funge da simbolo delle rivendicazioni marittime di Manila nelle Isole Spratly. La Cina rifiuta la posizione filippina e sostiene di avere diritti storici sulla maggior parte del Mar Cinese Meridionale, compreso Ayungin Shoal.

Nel 2016, il Tribunale internazionale dell’Aia, nei Paesi Bassi, ha respinto le affermazioni della Cina secondo cui avrebbe diritti storici all’interno della cosiddetta linea dei nove trattini nel Mar Cinese Meridionale e ha affermato che Second Thomas Shoal rientrava nella zona economica esclusiva delle Filippine. La Cina ha sempre ignorato la decisione del tribunale e ha cercato di affermare il controllo sull’area.

La Marina degli Stati Uniti ha intensificato il coordinamento operativo con la sua controparte filippina. Spera che la sua presenza contribuisca a scongiurare qualsiasi escalation verso uno scontro militare.

Dopo la collisione di ottobre, un funzionario delle forze armate filippine ha detto ai giornalisti che due delle sue navi da guerra, insieme al cacciatorpediniere missilistico statunitense Dewey, erano state posizionate vicino a Escoda Shoal, al largo della costa occidentale dell’isola di Palawan, che è abbastanza vicino ad Ayungin Shoal.

I critici hanno affermato che, sebbene la presenza della Marina degli Stati Uniti abbia un effetto deterrente, potrebbe anche aumentare le tensioni dando alla Cina un pretesto per inviare le sue navi sulla scena.

Maddalena Ingrao

