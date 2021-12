REGNO UNITO. Intelligenza artificiale e calcolo quantistico: nuove sfide per l’MI6 

Una Cina troppo sicura di sé e assertiva sotto il presidente Xi Jinping e il governo del Partito Comunista rischia di fare errori di calcolo sulla scena internazionale, compresa la sottovalutazione della determinazione degli Stati Uniti, ha detto il capo dello spionaggio britannico.

Nel suo primo grande discorso pubblico, riporta Reuters, come capo del Secret Intelligence Service, Sis, Richard Moore ha detto che la Cina e la Russia stavano correndo per padroneggiare tecnologie come l’intelligenza artificiale e il calcolo quantistico. I maestri dello spionaggio mondiale, da Langley a Mosca, sono alle prese con la trasformazione della Cina in una superpotenza che sfida il dominio post guerra fredda degli Stati Uniti militarmente, economicamente e sempre più nello spionaggio.

«Adattarsi a un mondo influenzato dall’ascesa della Cina è la singola priorità più grande per l’MI6», ha detto Moore, 58 anni, in un discorso a Londra. Elencando le aree in cui Pechino è diventata più assertiva, ha individuato il desiderio della Cina di «risolvere la questione di Taiwan, con la forza se necessario» come «una seria sfida alla stabilità globale e alla pace».

La Cina ha privato i cittadini di Hong Kong dei diritti, ha compiuto abusi nella sua provincia occidentale dello Xinjiang e sta cercando di «distorcere le decisioni politiche in tutto il mondo (…) Pechino crede alla sua propaganda sulle fragilità occidentali e sottovaluta la determinazione di Washington (…) Il rischio di un errore di calcolo cinese per eccesso di fiducia è reale», ha detto Moore.

La Cina ha ripetutamente risposto alle critiche occidentali sulle sue azioni, dicendo che il percorso stabilito dal Partito comunista cinese ha sollevato centinaia di milioni di persone dalla povertà. Nega gli abusi nello Xinjiang, dice che l’ex colonia britannica Hong Kong affronta una minaccia alla sicurezza da parte dei secessionisti, e accusa gli Stati Uniti di creare tensione su Taiwan.

La Cina nel 1979 aveva un’economia più piccola di quella italiana, ma dopo l’apertura agli investimenti stranieri e l’introduzione di riforme di mercato è diventata la seconda economia più grande del mondo, una rapida ascesa con pochi paralleli nella storia. Moore, che è entrato nell’MI6 negli anni ’80 e ha lavorato sotto copertura diplomatica in Vietnam, Turchia, Pakistan e Iran, ha detto che il progresso tecnologico nel prossimo decennio potrebbe superare il progresso del secolo scorso.

«I nostri avversari stanno versando denaro e ambizione nel padroneggiare l’intelligenza artificiale, il calcolo quantistico e la biologia sintetica, perché sanno che la padronanza di queste tecnologie darà loro un vantaggio», ha detto Moore che ha anche lamentato il terribile stato delle relazioni tra la Gran Bretagna e la Russia, dicendo che i suoi primi ricordi erano quelli di un bambino che cresceva a Mosca negli anni ’60, poiché suo padre era stato inviato in Unione Sovietica.

«Ho un profondo rispetto per la storia, la cultura e il popolo della Russia (…) L’attuale difficile relazione con la Russia non è quella che il Regno Unito vuole. Ma faremo tutto il necessario per mantenere il nostro paese al sicuro e per dissuadere e difendere contro l’intero spettro di minacce che Mosca pone» ha poi aggiunto.

Anna Lotti