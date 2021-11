NUOVA GUERRA FREDDA. L’hacking quantistico cinese e i suoi pericoli

Le tecnologie quantistiche stanno alterando il panorama delle minacce informatiche per i diversi attori statali. Un recente studio della statunitense Booz Allen Hamilton tratteggia come le organizzazioni dovrebbero iniziare ad agire ora per garantire che la loro infrastruttura e i dati siano protetti mentre il campo si evolve, ovviamente con un focus particolare sulla contrapposizione Usa Cina.

Nel documento di 32 pagine, gli esperti avvertono che la Cina, in particolare, è diventata un giocatore importante nel calcolo quantistico e probabilmente presto raccoglierà i dati, americani in primis, crittografati nella speranza di decifrarli alla fine quando i sistemi quantistici avanzati entreranno in funzione, riporta Defence One.

Lo studio è il risultato di uno sforzo di collaborazione di diversi mesi, che ha mescolato le intuizioni degli esperti dell’azienda in intelligence delle minacce, gestione del rischio di cybersecurity e scienza dell’informazione quantistica. Gli argomenti trattati nell’analisi includono lo stato di maturità dell’informatica quantistica a livello globale e in Cina, i possibili usi dell’informatica quantistica e i loro tempi di sviluppo, e l’influenza valutata degli usi sull’attività delle minacce cinesi. L’obiettivo finale è quello di aiutare i lettori a capire e prepararsi per i rischi del mondo reale associati all’avvento del quantum.

L’informatica quantistica «elabora le informazioni in modi nuovi sfruttando la fisica insolita che esiste su una scala molto piccola», spiegano gli esperti nel rapporto. Essi offrono analogie per descrivere le peculiarità e dettagliare alcuni problemi che i sistemi quantistici possono essere bravi a risolvere.

La Cina è entrata nel settore del quantum computing relativamente tardi rispetto a Stati Uniti, Europa, Giappone e altri. Ma a partire dal 2016, Pechino ha lanciato un piano di 13 anni per diventare un innovatore globale superiore in più aree tecnologiche, tra cui proprio il quantum computing. Questo ha portato a investimenti multimiliardari per consentire scoperte nel campo e un laboratorio nazionale da 11 miliardi di dollari per le scienze dell’informazione quantistica.

Nello studio vengono messe in evidenza potenziali aree tecnologiche specifiche che i quanti possono avere un impatto, come le comunicazioni sicure e la potenza di calcolo, così come i progressi della Cina in questi ambiti fino ad ora: «Gli esperti di quantistica della Cina e il governo valutano che il loro paese è generalmente dietro gli Stati Uniti in molte aree quantistiche, ma mira a superarlo entro la metà del 2020 (…) Sulla base della sua attuale traiettoria, è improbabile che la Cina superi gli Stati Uniti e l’Europa come leader nella ricerca fondamentale e nello sviluppo, ma potrebbe plausibilmente guidare nello sviluppo e nell’implementazione dei primi casi d’uso del calcolo quantistico».

Si ritiene che i computer quantistici superino i computer classici nella modellazione di alcuni sistemi entro la fine di questo decennio e potrebbero quindi accelerare la scoperta di nuovi farmaci, materiali ad alte prestazioni, fertilizzanti e altro. Nel 2020, notano gli esperti Usa, «lo spionaggio economico cinese probabilmente ruberà sempre più dati che potrebbero essere utilizzati per alimentare queste simulazioni quantistiche». Hanno aggiunto che anche se le probabilità che la nazione sarà in grado di rompere la crittografia di attuale generazione con i computer quantistici prima del 2030 sono basse, «i dati crittografati con longevità di intelligence – come i marcatori biometrici, le identità di origine segreta, i numeri di sicurezza sociale e i progetti di armi – potrebbero essere sempre più rubati con l’obiettivo di essere decifrati in seguito (…) Mentre il quantum potrebbe non rappresentare una minaccia diretta per la maggior parte delle organizzazioni per almeno un decennio, l’implementazione di alcune mitigazioni critiche come la crittografia post-quantum richiederà probabilmente almeno un decennio (…) Questo richiede che le strategie siano sviluppate e che le risorse siano allineate ora per prepararsi».

Nel rapporto, gli esperti Usa offrono delle raccomandazioni per i responsabili della sicurezza delle informazioni: condurre la modellazione delle minacce per valutare i cambiamenti al rischio organizzativo, sviluppando una strategia organizzativa per l’implementazione della crittografia post-quantistica, ed educando il personale sul quantum computing per aiutare a prevenire sorprese strategiche.

Maddalena Ingroia