IRAN. Difesa, commercio e banche legano sempre più Teheran e Mosca

Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha incontrato a Teheran il 19 settembre Mohammad Bagheri, Capo di stato maggiore delle forze armate iraniane, per continuare a rafforzare i legami tra Russia e Iran e per discutere del rapido deterioramento della situazione nel Nagorno-Iran. Karabakh, lo ha annunciato il ministero della Difesa russo.

La tensione nel Caucaso meridionale è alta da mesi attorno all’enclave separatista, riconosciuta a livello internazionale come parte dell’Azerbaigian, ma popolata da armeni.

Tuttavia, anche i legami tra Armenia e Iran sono stretti. Teheran è stato uno dei principali fornitori di armi a Yerevan sin dalla breve guerra combattuta tra Armenia e Azerbaigian nel 2020.

Le truppe azerbaigiane hanno lanciato rinnovate operazioni contro la comunità armena nell’enclave, che recentemente ha fatto sempre più affidamento sull’aiuto di Teheran e non di Yerevan.

L’Azerbaigian ha lanciato una campagna “antiterrorismo” nel Nagorno-Karabakh lo stesso giorno in cui le truppe russe lottavano per mantenere le loro posizioni a sostegno degli armeni.

In risposta alla situazione, le rimanenti forze di pace russe hanno assistito i civili e fornito assistenza medica nella regione separatista del Karabakh, mentre venivano pesantemente indebolite dalla lotta in Ucraina. L’Azerbaigian comprende questa potenziale debolezza e, con il sostegno israeliano e turco, ha iniziato la sua ultima offensiva per finire il lavoro della guerra di due anni fa e recuperare il pieno controllo della regione che aveva perso in seguito alla caduta dell’Unione Sovietica.

Se l’Azerbaijan dovesse attraversare la regione di Syunik, l’Iran ha detto che risponderebbe con la stessa forza; le conseguenze di un tale scenario potrebbero divampare lungo il confine di entrambi i paesi, e la Turchia, membro NATO.

Le relazioni tra Teheran e Baku sono pessime da molto tempo.

L’Iran ha una propria numerosa popolazione azera, composta da circa 20 milioni di persone, e perfino il leader supremo Ali Khamenei fa parte del clan. Baku ha condotto una campagna in corso per fomentare le tensioni etniche all’interno dell’Iran utilizzando i suoi grandi e ricchi clan azeri, riporta BneIntelliNews.

Comprendendo la sua posizione limitata, il capo della difesa di Mosca avrebbe discusso delle operazioni di terra nell’area del Karabakh. Nel frattempo, contemporaneamente, a New York, il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha incontrato il suo omologo armeno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite.

Accanto alle delegazioni militari, più di 30 aziende e funzionari russi sono a Teheran per avviare i negoziati con le controparti iraniane in un’ultima raffica di incontri bilaterali

Secondo RIA Novosti, il commercio tra Russia e Iran sta crescendo in modo esponenziale, con contratti e accordi in diversi settori che entrano in vigore ogni mese. Dai visti e dal turismo alle esportazioni di bevande analcoliche e persino agli accordi nel settore automobilistico tra produttori nazionali, i due vicini del Mar Caspio, ora entrambi paria nell’ordine guidato dall’Occidente, sono sempre più attaccati l’uno all’altro, temendo l’Occidente più l’uno dell’altro.

Il Cremlino ha infatti organizzato una missione commerciale multisettoriale di due giorni di aziende russe guidate dal Russian Export Center, Rec Group.

L’evento di Teheran è stato ospitato dalla Camera di commercio, industria e miniere di Teheran ed è l’ultimo di una serie di eventi creati dall’Iran per invogliare le imprese e gli investitori russi a collaborare. Rappresentanti del Ministero dell’Agricoltura iraniano, della Compagnia nazionale iraniana del petrolio, Nioc, della Compagnia nazionale iraniana del gas, Nigc, e del settore bancario iraniano si sono incontrati con le controparti russe.

Il 20 settembre, Iran e Russia hanno annunciato il primo tour di gruppo senza visto del Daghestan come parte di una spinta da parte della Russia per attirare gli iraniani nelle terre antiche, anche se questa volta sotto forma di visitatori.

L’Iran ha legami storici con la città più antica del Daghestan, Derbent (porta in persiano), che possono essere fatti risalire all’antica Persia, quando la regione era un avamposto strategico cruciale per varie dinastie iraniane. La regione fu occupata dalla Russia nel XVII secolo.

Nel frattempo, l’Iran sta accarezzando l’idea di permettere ai russi di soggiornare nella sua isola resort di Kish, creata dallo Scià dell’Iran negli anni ’70 e il progetto di ciò che Dubai è diventata al di là dell’acqua. Tuttavia, fino ad oggi, solo una piccola quantità di turisti russi ha visitato l’isola, e le persone citano la mancanza di alcol e le regole dell’hijab—sebbene meno rigide sull’isola rispetto a quelle che si incontrano solitamente in Iran—come ragioni per cui preferirebbero trascorrere le vacanze in Turchia.

Nel campo del commercio internazionale, il 7 settembre, Sber Bank ha creato un canale di comunicazione duplicato Swift che va da Mosca a Teheran. Nel mese di maggio la Banca Centrale dell’Iran ha annunciato che due banche iraniane avevano aperto uffici di rappresentanza in Russia, così come Vtb Bank, a Teheran.

Anna Lotti