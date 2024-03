A quanto pare voci di corridoio asseriscono che Victoria Nuland, la terza diplomatica americana in classifica, spesso bersaglio di critiche per le sue opinioni aggressive sulla Russia e le sue azioni in Ucraina, starebbe per dimettersi proprio per le sue uscite non molto diplomatiche.

Il segretario alla Difesa britannico Grant Shapps è tornato sulla questione del legame tra Iran e Mosca: “La Gran Bretagna ritiene che l’Iran abbia fornito alla Russia missili balistici. L’Iran ha un impatto negativo sull’Europa”.

Il 2 di marzo a Roma c’era il primo Ministro danese Mette Frederiksen secondo il quale servono “più munizioni, più produzione di armi, più investimenti e coordinamento nelle capacità di difesa. L’Europa è in guerra (…) Siamo all’alba di un’era nuova, più turbolenta e difficile”, ha detto mentre si trovava a Roma.

“Un’altra questione importante” ha ribadito Frederiksen “sarà quella di aumentare effettivamente l’interoperabilità degli armamenti delle varie forze europee. La frammentazione è molto elevata, con casi sorprendenti come nella lunga unità congiunta tedesco-olandese, in cui entrambe le parti utilizzano munizioni da 155 mm, ma che non sono intercambiabili a causa di lievi differenze nella produzione. Portare la difesa europea a un nuovo livello dell’esercito dell’UE comporterà uno slancio di potere lungo diversi assi che potrebbero essere complessi: tra la Commissione e il Consiglio, tra Bruxelles e gli Stati membri, tra l’UE e la NATO, organizzazioni che sono ora rafforzando la loro cooperazione”.

La Francia sosterrà la proposta ceca di fornire 800mila munizioni all’Ucraina, fa sapere Bloomberg. Macron discuterà il piano di appalti con il presidente e il primo Ministro ceco e questa settimana ci sarà una discussione separata tra i ministri della Difesa e degli Esteri dell’UE per finalizzare i dettagli. Germania, Paesi Bassi e Danimarca si sono uniti alla Francia nel sostenere un piano per l’acquisto di munizioni al di fuori dell’UE.

Bloomberg nota che gli alleati europei stanno lottando per rispettare gli impegni di fornire a Kiev attrezzature militari in un momento delicato della guerra, quando i funzionari ucraini temono che le truppe russe possano sfondare le loro difese prima dell’estate.

Macron ha ricordato il 1940: “Ci stiamo certamente avvicinando a un momento nella nostra Europa in cui sarà opportuno non essere codardi… La guerra è tornata sul nostro suolo”.

“La fuga di informazioni sui piani di guerra tedeschi è stata un errore personale” ha detto il ministro della Difesa Pistorius che ha anche annunciato il ritorno della coscrizione obbligatoria in Germania.

La notte del 4 marzo come previsto dalla social sfera russa è arrivato un attacco nel mar Nero. La nave da pattuglia Sergei Kotov è stata attaccata dall’MBEC ucraino nella zona di Feodosia. In precedenza, il 14 febbraio 2024 la flotta del Mar Nero ha perso il Caesar Kunikov BDK in una battaglia con l’MBEC. Di notte, le formazioni ucraine hanno tentato di attaccare obiettivi in ​​Crimea utilizzando missili, UAV e BEC. Uno degli obiettivi era il ponte di Crimea, l’attacco è stato respinto.

Dopo mezzanotte, la nave pattuglia “Sergey Kotov”, che era in servizio di combattimento a sud dello stretto di Kerch, è stata attaccata da cinque imbarcazioni senza pilota delle forze armate ucraine (si stavano preparando per l’attacco, i BEC erano alla deriva nella parte centrale del Mar Nero). Le navi Progetto 22160 non sono dotate dei necessari mezzi di protezione: non esiste alcuna difesa aerea o antisommergibile. Solo due mitragliatrici insufficienti per colpire bersagli di gruppo.

Dopo l’impatto, un rimorchiatore e una motovedetta sono andati in aiuto dell’equipaggio, e un elicottero Mi-8 della Rosguard è volato sul luogo dell’attacco, che ha distrutto la sesta imbarcazione senza pilota a ovest. Alle 3 di notte, la maggior parte dell’equipaggio era stato evacuato sui rimorchiatori (tre in totale) e si decise di trainare la nave in porto. Tuttavia, la lotta per la sopravvivenza del vascello, iniziata tardivamente e dovuta all’attesa di ordini da parte del comando ha sostanzialmente deciso il risultato, portando all’affondamento della nave russa.

Al mattino, la “Sergei Kotov” è iniziata ad affondare a sud-est di Capo Takil. Altri tre BEC sono apparsi a sud del ponte di Crimea, distrutti dall’elicottero Mi-8 grazie all’illuminazione dei proiettori dei rimorchiatori. Apparentemente il ponte era l’obiettivo dell’attacco.

Le navi del Progetto 22160 non sono equipaggiate per combattere le minacce moderne. I BEC relativamente economici affondano navi costose. La social sfera russa lamenta che la nave è affondata anche per colpa della burocrazia “al momento dell’attacco che ha causato l’inizio piuttosto tardivo della lotta per la sopravvivenza della nave. Avrebbe potuto essere salvato se tutto fosse iniziato in modo tempestivo”. E ancora: “L’intera flotta non ha la pratica di correggere i propri errori: gli stessi problemi si presentano sistematicamente. Come uscire da soli senza l’attrezzatura necessaria e la sorveglianza notturna”.

Cambia la tattica delle forze armate ucraine: ora attaccano di notte in gruppi fino a 10 droni, e non uno o due BEC (a quanto pare, prima accumulano droni e poi colpiscono). In assenza delle necessarie contromisure e della scarsa visibilità, ciò è abbastanza logico, il che si traduce ogni volta nella perdita di navi per i russi.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte: le forze armate russe colpiscono Odessa e Ilyichevsk con i “geran” nell’oscurità. Secondo la social sfera ucraina l’impatto è stato importante.

In direzione di Cherson c’è una metodica distruzione dei gruppi delle forze armate ucraine vicino al ponte Antonovsky nelle “dacie”. I combattimenti continuano anche a Krynki.

Sul fronte Zaporozhzhie, Rabotino è una zona grigia in cui operano le unità russe, che raggiungono il centro del villaggio vicino alla scuola. Secondo le stime sul campo non ci sono abbastanza elicotteri del tipo richiesto; se c’è la guerra elettronica, funziona secondo un piano EMC (compatibilità elettromagnetica) non del tutto perfetto. Gli ucraini stanno spostando rinforzi e sparando con l’artiglieria in modo abbastanza efficace e frequente. I droni da ricognizione ucraini operano fino a 10 km dalla LBS in profondità nella difesa russa, i droni FPV, grazie a un sistema di ripetitori, operano ancora più lontano.

A nord di Marinka, le forze armate russe stanno prendendo piede alla periferia di Krasnohorivka. Sulla strada per Kurachove, i russi attraversano Heorhiivka. Nella social sfera filo russa i successi vengono riportati a Novomikhailivka. Gli MLRS russi lavorano costantemente in direzione di Vuhledar da nord, distruggendo le strutture difensive delle forze armate ucraine.

A ovest di Avdiivka, la battaglia continua a Berdychi, Orlivka, nei villaggi di Sjeverne e Tonen’ke. I russi stanno gradualmente andando avanti, bombardando gli ucraini con FAB. Sono in corso combattimenti.

Direzione di Časiv Jar, l’esercito russo sta mettendo fuori combattimento le forze armate ucraine nella periferia sud-occidentale di Ivanivske (Krasny) a ovest di Bachmut. Ci sono notizie di combattimenti vicino a Bohdanivka, a nord.

In direzione Distretto di Lyman, le truppe russe stanno avanzando verso Terny. Non escludono l’imminente inizio di battaglie per l’insediamento stesso.

