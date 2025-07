ISRAELHAMASWAR. La stanchezza delle IDF: senza adeguati equipaggiamenti, senza uomini e con il fenomeno dei suicidi in aumento

La Radio dell’Esercito Israeliano il 22 luglio in una trasmissione ha parlato dei militari israeliani e ha detto: “La stanchezza non riguarda solo i soldati, ma ha colpito anche ufficiali e comandanti. Recentemente, un comandante di battaglione ha chiesto la fine del suo servizio a causa della stanchezza e sua moglie ha minacciato di divorziare. È stato sollevato dall’incarico e l’intero battaglione è stato svuotato con lui”.

In un’altra dichiarazione data dalla Radio dell’Esercito Israeliano si ascolta: “Un soldato di riserva del Corpo Corazzato che ha completato il suo quarto tour a Khan Yunis ha dichiarato: ‘L’equipaggiamento è diventato molto scadente. Siamo costretti a combattere con veicoli fuori uso. Le unità di manutenzione sono a corto di personale. I bulldozer D-9 necessari per qualsiasi attacco sono guasti e nessuno li ripara. Questo non è un lusso, ma una mancanza di opzioni’.

Un altro ufficiale di un’unità corazzata ha affermato che “c’è carenza di carri armati. Un autista di riserva sul fronte siriano ha affermato che non hanno veicoli adatti alle missioni di sicurezza in corso e sono costretti a usare qualsiasi cosa sia disponibile, se non è in officina”.

Un ufficiale di una brigata di riserva di unità d’élite al confine settentrionale ha dichiarato: “I risultati operativi sono chiari: meno soldati controllano le stesse aree, maggiori divari tra le forze sulla barriera, meno operazioni offensive e maggiore pressione su chi si presenta”.

Secondo la Radio dell’Esercito Israeliano: “I Cittadini israeliani potrebbero non percepire il pericolo, ma i riservisti lo sperimentano quotidianamente. Chiunque abbia parlato di recente con i riservisti sa che la situazione non è un caso isolato, ma piuttosto una situazione diffusa. Ciononostante, c’è chi nel governo insiste nell’ignorare la realtà e pretende che l’esercito continui. Ma la verità è innegabile: la pressione esiste in ogni unità e su ogni fronte”.

Il 22 luglio il numero totale di vittime militari segnalate da Israele dall’inizio del conflitto ha raggiunto quota 896.

L’esercito israeliano ha segnalato un forte aumento del numero di suicidi dall’inizio della guerra a Gaza, aggiungendo che migliaia di soldati hanno smesso di prestare servizio in combattimento a causa di problemi mentali. A gennaio le IDF dichiaravano che 28 soldati si sono tolti la vita dall’inizio della guerra, segnando il bilancio più alto degli ultimi 13 anni e sollevando preoccupazioni per una potenziale crisi di salute mentale nell’esercito.

Il 15 luglio Hareetz affermava che “Questo segna il terzo suicidio nell’esercito israeliano in soli sette giorni”. A Seguito del suicidio di un militare della Brigata Nahal.

Yair Lapid, il capo dell’opposizione, ha commentato sulla piattaforma social X: “Queste sono cifre che non possono mai essere ignorate. Questa è un’altra guerra che sta mietendo vittime”. Ha rivelato che almeno 15 soldati israeliani si sono suicidati solo dall’inizio di quest’anno.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

