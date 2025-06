VENEZUELA. “La decrepita burocrazia europea ci vuole intimidire”

Il Ministro degli Esteri venezuelano Yván Gil ha respinto l’inclusione del suo Paese da parte dell’Unione Europea in una lista di nazioni “ad alto rischio”, definendola un tentativo “ridicolo” da parte di una “decrepita élite europea”.

Gil ha anche sottolineato le carenze dell’UE nel proteggere i propri interessi, la propria economia e la propria dignità, in questioni come il riciclaggio di denaro e i paradisi fiscali, riporta MercoPress.

Il Venezuela ha inoltre evidenziato la sua economia in crescita, la stabilità politica e la resistenza alle pressioni esterne come le sanzioni, affermando che il vero problema per l’UE è il rifiuto del Sud del mondo di sottomettersi all’influenza straniera. La lista aggiornata dell’UE ha anche aggiunto Paesi come l’Algeria e il Libano, rimuovendone altri come Panama e Giamaica.

“Ciò che preoccupa la decrepita élite europea non è il rischio, ma la verità: che ci sono Paesi del Sud che non chinano più la testa, che non accettano la tutela e che non sono disposti a entrare nelle liste degli obbedienti”, ha dichiarato Caracas in una dichiarazione tramite l’ufficio di Gil.

“La Repubblica Bolivariana del Venezuela respinge categoricamente la sua inclusione nella ridicola lista di paesi “ad alto rischio” pubblicata dall’Unione Europea”, si leggeva inoltre nel documento.

“Una burocrazia anacronistica, invecchiata e slegata dal suo popolo, oggi finge di fare da tutore al Venezuela, quando non è nemmeno in grado di governare il proprio territorio in modo coerente”, aggiungeva.

“Hanno banche che riciclano denaro nelle loro capitali, funzionari che chiudono un occhio e paradisi fiscali che operano in totale impunità all’interno dei loro confini o sotto la loro protezione”, ha aggiunto Gil.

“Il Venezuela, al contrario, è un’economia in crescita, con stabilità politica e istituzioni che rispondono al suo popolo, non a interessi finanziari o lobby. Abbiamo affrontato blocchi, sanzioni, tentativi di isolamento, ed eccoci qui: più forti, più saldi e senza doppi standard”, ha insistito il Ministro venezuelano.

Maddalena Ingrao

