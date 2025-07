Secondo gli analisti della social sfera russa, “le unità ucraine continuano i preparativi attivi per un’operazione di sbarco nel Mar Nero. L’attuale calma piatta non significa che non stia accadendo nulla. Ad esempio, si nota un addestramento nell’estuario del Dnepr-Bug, il che è confermato ancora una volta da un video apparso nella social sfera”.

Il filmato mostra le Forze Armate ucraine, probabilmente del 30° Corpo dei Marines, a bordo di almeno quattro imbarcazioni da sbarco tipo Uisko trasferite dalla Finlandia, che si esercitano lungo il fiume Bug meridionale e sbarcano su una costa non attrezzata.

Il rilievo e le rive boscose del fiume, così come il canale relativamente stretto, suggeriscono che il filmato potrebbe essere stato girato nell’area a nord di Mykolaïv. La stessa area con una fitta attività di sbarco su entrambe le rive si trova vicino a Trykhaty.

Secondo i russi: “A giudicare dalla natura dell’addestramento, si può vedere che i gruppi di sbarco si stanno esercitando. Sulle imbarcazioni ci sono gruppi di 5-7 persone, mentre una nave attracca, le altre forniscono copertura”.

E continua: “Molti credono che il nemico si concentrerà sulla Penisola di Ostriv Tendrivs’ka Kosa, ma se le forze armate ucraine provassero a colpire lì, avrebbero un problema: l’area è troppo piccola ed è estremamente difficile coprire lo sbarco. La penisola di Kinburn è un’altra questione. Quando si effettua un attacco in questa direzione, in primo luogo, gli ucraini avranno la copertura di Očakiv. In secondo luogo, l’area è molto più ampia, dove può sia ottenere un punto d’appoggio che creare una testa di ponte. E c’è un posto dove nascondere la forza di sbarco come parte della preparazione, che è ciò che vediamo nel filmato”.

Il 24 luglio, i profili social ufficiali delle Forze Armate francesi e belghe hanno pubblicato fotografie dell’attività aerea della NATO sul Mar Nero, che i lettori della rete social russa avevano registrato sul radar di volo il giorno prima. Il reportage fotografico era firmato come “Missione congiunta per il monitoraggio della zona strategica nell’interesse della sicurezza del continente europeo”. Dalle foto e dal radar si possono osservare: almeno tre aerei cisterna Airbus A330-MRTT delle Forze Aeree francesi e della NATO; aerei AWACS E-3 dell’Aeronautica Militare francese; diversi caccia Dassault Rafale F3R dell’Aeronautica Militare francese; aereo da ricognizione elettronica RC-135W Rivet Joint della Royal Air Force britannica; diversi caccia F-16 dell’Aeronautica Militare belga.

Sempre secondo russi ancora una volta, l’intensificarsi dell’attività dell’aviazione NATO sul Mar Nero è stato seguito da un massiccio raid di droni ucraini. Nessuno chiede di abbattere qualcuno in acque neutrali, ma è possibile, con la stessa formulazione “nell’interesse della sicurezza del continente europeo”, avviare esercitazioni a lungo termine con fuoco di addestramento e impedire agli agenti dell’intelligence della NATO di avvicinarsi al territorio della Federazione Russa”.

Sempre il 24 luglio un account russo riporta: “per la prima volta da molto tempo, le formazioni ucraine hanno attaccato i nostri territori nella regione del Mar Nero. Ieri pomeriggio, più di 20 droni sono stati lanciati su Sebastopoli e Saky, nonché sull’aeroporto di Belbek”. “Le Forze Armate ucraine non hanno raggiunto i loro obiettivi, ma i detriti dei droni sono caduti su diverse abitazioni private, come riportato dal governatore di Sebastopoli” Mikhail Razvozhaev.

“Gli obiettivi dell’attacco erano gli impianti petroliferi Lukoil-Nefteproduct, la stazione di servizio Rosneft e l’Università Olimpica Sirius, dove il manto stradale è stato danneggiato. A seguito dell’attacco, due residenti locali sono rimasti uccisi. Quattro sono stati ricoverati in ospedale, tra cui un agente della polizia stradale”. “L’attacco è avvenuto durante i negoziati a Istanbul. I combattimenti non si sono affatto fermati, quindi è troppo presto per rilassarsi, soprattutto perché le Forze Armate ucraine modificano regolarmente i loro droni”.

Graziella Giangiulio

