SCENARI. Taiwan si prepara all’invasione. I suoi alleati no

La Han Kuang 2025 ha segnato un cambiamento radicale nel modo in cui Taiwan si prepara alla guerra. Per la prima volta, l’esercitazione nazionale annuale ha combinato dieci giorni di addestramento al combattimento a fuoco vivo con un’intensa attività di prontezza operativa che ha coinvolto l’intera società.

I civili di tutte le 22 contee e città si sono esercitati nella risposta ai raid aerei, nella distribuzione di forniture mediche, nel razionamento alimentare e nelle comunicazioni di emergenza, riporta AT.

Sul fronte militare, Taiwan ha schierato nuove armi fornite dagli Stati Uniti, tra cui carri armati M1A2T Abrams, artiglieria missilistica HIMARS e missili di difesa costiera potenziati. Droni, attacchi informatici e sistemi di comando congiunti sono stati testati in modo più approfondito rispetto agli anni precedenti.

Questa volta, la preparazione si è spostata anche in spazi reali, come stazioni della metropolitana di Taipei, mercati e principali incroci, avvicinando il pubblico agli scenari reali che Taiwan potrebbe affrontare. La simulazione non era più astratta; era fisica, visibile e locale. Il messaggio politico era chiaro: Taiwan si sta preparando come se il conflitto potesse essere reale, e molto vicino.

Tuttavia, Han Kuang si occupa solo della fase finale dell’invasione. Taiwan si sta preparando per una guerra totale, ma regna l’incertezza sulle fasi precedenti un eventuale conflitto.

L’edizione del 2025 ha avuto un impatto profondo nella società. Di fronte alla pressione militare cinese quasi quotidiana, l’esercitazione ha ricevuto un maggiore sostegno dal Partito Democratico Progressista, Dpp. Il presidente Lai Ching-te ha dichiarato luglio “Mese dell’Unità Nazionale”, definendo la partecipazione pubblica come una responsabilità democratica. I funzionari del Dpp hanno colto l’occasione per inviare un messaggio sia a Pechino che a Washington: Taiwan non si limita ad aspettare, ma si sta preparando attivamente.

Il Kuomintang, Kmt, partito d’opposizione, ha tuttavia sollevato preoccupazioni. Pur non opponendosi apertamente all’esercitazione, i legislatori del KMT hanno sostenuto che mancava un reale coordinamento con gli alleati e rischiava di infondere falsa fiducia nell’opinione pubblica. La loro posizione rifletteva una divisione più ampia, tra coloro che promuovevano la determinazione politica e coloro che ne mettevano in dubbio la portata.

L’opinione pubblica riflette questa tensione. Circa il 67,8% dei taiwanesi si dichiara disposto a combattere per Taiwan, e il 51% sostiene l’aumento del bilancio della difesa; eppure, solo il 14% esprime una forte fiducia nella capacità delle forze armate di combattere efficacemente. Il desiderio di essere pronti sta crescendo, ma la fiducia nella reale prontezza rimane limitata.

Questo divario si è aggravato dopo diversi incidenti di sicurezza durante l’esercitazione. Un carro armato M1A2 di fabbricazione statunitense si è scontrato con un veicolo civile. Un veicolo per il trasporto di missili ha bloccato il traffico in curva. Un blindato si è ribaltato a Taitung, ferendo alcuni soldati.

Nessuna vittima, ma la serie di incidenti ha sollevato una domanda scomoda: se il coordinamento di base si interrompe durante le esercitazioni, come potrebbe resistere sotto attacco? I critici hanno evidenziato debolezze nella logistica, nella comunicazione e nell’esecuzione, affermando che le apparenze erano migliorate, ma i fondamentali rimanevano incerti.

Han Kuang 2025 ha ampliato la partecipazione civile, introdotto sistemi aggiornati e segnalato una maggiore volontà politica. Ma la fiducia è inferiore all’ambizione. La pianificazione si concentra ancora su impegni militari convenzionali, anche se il contrasto alle minacce più probabili – attacchi informatici, disinformazione, sabotaggio, rimane poco sviluppato.

L’esercito di Taiwan dipende dagli Stati Uniti. Oltre il 90% delle sue armi proviene dagli Stati Uniti e la sua strategia si basa sull’idea che gli Stati Uniti interverranno in caso di guerra. Nel 2025, il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha definito Taiwan lo “scenario animatore” del Pentagono, ponendola al centro della pianificazione globale statunitense. Una direttiva classificata ora ordina all’esercito statunitense di concentrare più forze, come sottomarini, bombardieri, droni e forze speciali, per scoraggiare un attacco cinese attraverso lo stretto.

Hegseth ha detto agli alleati allo Shangri-La Dialogue che Gli Stati Uniti “combatterebbero e vincerebbero” se la deterrenza fallisse. Ma non esiste ancora un comando congiunto, un addestramento su vasta scala e un piano chiaro per combattere.

Se 500 soldati statunitensi sono attualmente a Taiwan, si tratta solo di addestratori a rotazione e non si ritiene che costituiscano una forza di combattimento. Il Congresso degli Stati Uniti ha sostenuto Taiwan: ha approvato 300 milioni di dollari di sostegno, poi 500 milioni di dollari per il 2026; un disegno di legge indo-pacifico da 8,1 miliardi di dollari, di cui 2 miliardi stanziati solo per Taiwan.

Ma l’attuazione è lenta. I programmi di addestramento e la pianificazione congiunta non sono ancora stati avviati. Gli ordini di equipaggiamento sono in ritardo. Taiwan acquista, ma non riceve.

Nel frattempo, la Cina organizza esercitazioni in continuazione. Si prepara alla guerra più spesso di Taiwan o dei suoi partner.

Nonostante tutti i miglioramenti, Taiwan si sta ancora preparando da sola. Non esiste un piano congiunto con gli alleati per gestire un collasso dell’ordine pubblico. Nessuna risposta condivisa agli attacchi economici. Nessun coordinamento per la protezione dei sistemi digitali. Assomiglia a ciò che l’Ucraina ha dovuto affrontare quando è iniziata la guerra, quando i partner hanno aspettato di vedere cosa avrebbe fatto Washington.

Il 2027, anno della riunificazione per Pechino, non è più un lontano avvertimento. La Cina si sta esercitando, testando e muovendo con uno scopo preciso. Tutti stanno osservando: Giappone, Australia, Sud-est asiatico, Europa, Stati Uniti.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/