ISRAELE: Più vicina l’esportazione di gas in Europa

Il ministero dell’Energia israeliano in un comunicato afferma che ci sarebbero un totale di 9 società, di cui 5 sono nuove al mercato israeliano, interesse alle licenze per l’esplorazione di naturale al largo di Israele

Le nove società di fatto fanno riferimento a quattro gruppi per un totale di sei proposte nel processo di gara per le licenze per esplorare il gas naturale nelle acque economiche israeliane.

Le operazioni sul gas naturale hanno messo il paese sulla strada dell’indipendenza energetica – e lo hanno protetto dalla peggiore crisi energetica scatenata quest’anno dal conflitto russo-ucraino – in una regione con poche risorse naturali.

Ricordiamo che il giacimento Leviathan, stima di 22 trilioni di piedi cubi di gas, su cui da tempo han messo gli occhi grandi esploratori di petrolio e gas come il gigante energetico statunitense Chevron che ora collabora con aziende locali.

Commentando la nuova gara, il ministero ha affermato che «la portata delle proposte e la varietà degli offerenti porteranno a nuove società che condurranno esplorazioni di gas naturale nelle acque economiche di Israele».

L’attuale gara d’appalto è una diretta continuazione di una serie di tornate di esplorazione del gas naturale iniziate sei anni fa che hanno portato alla perforazione di quattro nuovi pozzi esplorativi, ha affermato il ministero. Nell’ambito della gara sono offerte quattro zone di esplorazione, con più licenze assegnate al vincitore della gara per ciascuna zona. Le aree di licenza saranno limitate a 400 chilometri quadrati ciascuna.

Nel 2020, Israele ha iniziato a pompare gas naturale in Egitto dal giacimento di gas Leviathan. Nel giugno dello scorso anno, Israele, Egitto e Unione Europea hanno firmato un memorandum d’intesa che vedrà Israele esportare il suo gas naturale nel blocco per la prima volta. Secondo l’accordo, il gas israeliano potrebbe essere fornito all’UE tramite gli impianti GNL egiziani.

Lucia Giannini