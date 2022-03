UKRAINERUSSIAWAR. Israele fornirà gas all’Unione Europea

Il Ministero dell’Energia israeliano ha recentemente iniziato a esaminare una prima richiesta dell’Ue per assegnare quote di gas al continente, riporta Channel 13 News. Secondo il rapporto, l’appello dell’Ue a Israele arriva in mezzo a una carenza di gas naturale che potrebbe essere generata in Europa a causa dell’embargo e del boicottaggio delle risorse energetiche della Russia. I funzionari europei sperano che le esportazioni di gas israeliano aiutino a superare almeno alcune delle carenze.

Il governo israeliano, riporta Arutz Sheva 7, ha già iniziato a esaminare il piano, e potrebbe essere necessario prendere una decisione nelle prossime settimane e persino cambiare le decisioni esistenti riguardo alla quota consentita di esportazioni di gas in Europa.

Due settimane dopo lo scoppio delle ostilità in Ucraina, l’Ue ha presentato a Bruxelles un piano per liberarsi della dipendenza dalle forniture russe di gas. La mossa europea rischia di tagliare miliardi di euro all’economia russa e di trasformare miliardi di infrastrutture in tubi d’acciaio vuoti.

La fase iniziale del piano Ue consiste nel ridurre le importazioni di gas russo di due terzi entro la fine dell’anno. Un terzo deve essere compensato da consegne di gas naturale liquefatto dal Qatar, dall’Egitto e dagli Stati Uniti ai terminali esistenti nei paesi dell’Ue, per essere poi distribuito in tutto il blocco. Poiché l’Egitto importa il gas dai giacimenti israeliani e ne produce il Gnl, Israele potrebbe presto trovarsi a rifornire l’Europa. L’anno scorso, l’Egitto ha esportato una quantità record di Gnl, circa un terzo, due milioni di tonnellate metriche, verso l’Europa, dieci volte la quantità dell’anno precedente, secondo i dati egiziani, riporta Globes.

La questione se i paesi menzionati possano fornire le quantità richieste è critica, e ancora aperta. Non ci sono ancora accordi firmati. L’Ue chiederà anche ai paesi asiatici che sono i principali clienti del Gnl di inviarle forniture in eccesso. Il prezzo sarà senza dubbio astronomico. L’Ue sostituirà anche una dipendenza con un’altra, e addirittura la aumenterà.

L’altro terzo dovrebbe provenire da una serie di passi immediati: raddoppiare la produzione di gas dalla biomassa; ridurre la domanda abbassando i livelli di riscaldamento nel settore pubblico e invitando i cittadini a fare lo stesso nelle loro case; migliorare l’isolamento domestico; aumentare la produzione di elettricità da fonti di energia rinnovabili; e così via. L’Ue prevede di usare la prossima primavera ed estate per riempire i serbatoi di stoccaggio in vista del prossimo inverno con gas dalla Norvegia e Gnl, e l’Azerbaigian potrebbe anche inviare gas all’Ue attraverso i gasdotti esistenti.

Per quanto riguarda il lungo termine, la Commissione europea dice che il piano è quello di liberarsi dal gas russo “ben prima del 2030”. Questo significherà un aumento delle importazioni da altri paesi, e anche enormi investimenti nelle energie rinnovabili e nell’elettrificazione dell’industria, del riscaldamento degli edifici e dei trasporti. Attualmente, la Russia è la fonte del 40% del gas importato dall’Ue, Germania e Italia sono i paesi più dipendenti, e del 25% delle importazioni di petrolio dell’Ue.

