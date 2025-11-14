IRAN. Teheran potrebbe essere abbandonata per siccità

L’Iran sta affrontando la peggiore crisi idrica degli ultimi decenni; Teheran, città di oltre 10 milioni di abitanti, potrebbe presto diventare inabitabile se la siccità che attanaglia il Paese dovesse persistere.

Il presidente Masoud Pezeshkian ha avvertito che se non arriveranno le piogge entro dicembre, il governo dovrà iniziare a razionare l’acqua a Teheran: ”Anche se razioniamo l’acqua e continua a non piovere, non avremo più acqua. I cittadini devono evacuare Teheran”, ha dichiarato Pezeshkian il 6 novembre.

Nel 2021, la carenza d’acqua ha scatenato violente proteste nella provincia meridionale del Khuzestan. Proteste sporadiche sono scoppiate anche nel 2018, con gli agricoltori in particolare che accusavano il governo di cattiva gestione delle risorse idriche.

La crisi idrica in Iran, dopo un’estate torrida, non è dovuta solo alle scarse precipitazioni. Decenni di cattiva gestione, tra cui la costruzione eccessiva di dighe, la perforazione illegale di pozzi e pratiche agricole inefficienti, hanno esaurito le riserve. Il governo di Pezeshkian ha attribuito la crisi a vari fattori come “le politiche dei governi precedenti, il cambiamento climatico e il consumo eccessivo”.

Sebbene questa volta non ci siano state proteste per la crisi idrica, gli iraniani stanno già lottando sotto il peso di un’economia paralizzata, principalmente a causa delle sanzioni legate al controverso programma nucleare del Paese. Far fronte alla persistente carenza d’acqua mette ulteriormente a dura prova famiglie e comunità, intensificando il potenziale di disordini, mentre l’establishment clericale sta già subendo pressioni internazionali per le sue ambizioni nucleari. L’Iran nega di voler acquisire armi nucleari.

In tutto l’Iran, dai grattacieli della capitale alle città e ai piccoli centri, la crisi idrica sta mordendo la vita quotidiana.

La Società Nazionale Idrica e delle Acque Reflue dell’Iran ha smentito le notizie di razionamento formale a Teheran, ma ha confermato che a Teheran venivano applicate riduzioni notturne della pressione idrica e che questa potrebbe arrivare a zero in alcuni distretti, secondo quanto riportato dai media statali.

Anche Pezeshkian ha messo in guardia contro il consumo eccessivo a luglio. Le autorità idriche affermarono all’epoca che il 70% dei residenti di Teheran consumava più dei 130 litri al giorno previsti dalla norma.

Negli ultimi anni, gli iraniani hanno dovuto affrontare ricorrenti carenze di elettricità, gas e acqua durante i mesi di picco della domanda.

La scorsa settimana, i media statali hanno citato Mohammadreza Kavianpour, direttore dell’Istituto iraniano di ricerca sulle acque, il quale ha affermato che le precipitazioni dell’anno scorso sono state inferiori del 40% rispetto alla media degli ultimi 57 anni in Iran e che le previsioni indicano un proseguimento della siccità verso la fine di dicembre.

La capitale dipende interamente da cinque bacini idrici alimentati da fiumi fuori città. Ma l’afflusso è crollato. Behzad Parsa, direttore della Compagnia idrica regionale di Teheran, ha dichiarato la scorsa settimana che i livelli dell’acqua sono diminuiti del 43% rispetto all’anno scorso, lasciando la diga di Amir Kabir a soli 14 milioni di metri cubi, l’8% della capacità.

Ha affermato che i bacini idrici di Teheran, che un tempo potevano contenere complessivamente quasi 500 milioni di metri cubi, ora ne contengono appena 250 milioni, un calo di quasi la metà, che, agli attuali tassi di consumo, potrebbe prosciugarsi entro due settimane.

La crisi si estende ben oltre Teheran. In tutto il paese, 19 grandi dighe – circa il 10% del totale dell’Iran – sono di fatto prosciugate. Nella città sacra sciita di Mashhad, la seconda città più grande dell’Iran, con una popolazione di 4 milioni di abitanti, le riserve idriche sono scese sotto il 3%.

La crisi è dovuta a temperature record e a continue interruzioni di corrente. A luglio e agosto, il governo ha dichiarato festività pubbliche di emergenza per ridurre il consumo di acqua ed energia, chiudendo alcuni edifici pubblici e banche quando le temperature hanno superato i 50 gradi in alcune zone.

Il cambiamento climatico ha aggravato il problema, affermano le autorità, con l’aumento delle temperature che accelera l’evaporazione e la perdita di falde acquifere. Alcuni giornali hanno criticato le politiche ambientali del governo, citando la nomina di dirigenti non qualificati e la politicizzazione della gestione delle risorse. Il governo ha respinto le accuse.

Le autorità stanno adottando misure temporanee per preservare ciò che resta, tra cui la riduzione della pressione idrica in alcune aree e il trasferimento dell’acqua a Teheran da altri bacini idrici.

Ma si tratta di misure provvisorie e la popolazione è stata esortata a installare serbatoi di stoccaggio, pompe e altri dispositivi per evitare gravi disagi.

Lucia Giannini

