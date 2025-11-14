PARAGUAY. Parte l’Operazione Escudo Guaranì contro il crimine transfrontaliero

Le autorità paraguaiane hanno attivato questa settimana la prima fase di un massiccio dispiegamento delle Forze Armate lungo i confini con Brasile, Argentina e Bolivia, lanciando l’Operazione “Escudo Guaraní” per contenere le organizzazioni criminali transnazionali.

La decisione è stata motivata dall’aumento del rischio a seguito di un recente intervento della polizia a Rio de Janeiro, che ha causato almeno 121 morti nelle aree controllate dalla banda del Comando Vermelho, riporta MercoPress.

Il Ministro della Difesa paraguaiano Óscar González ha confermato che l’operazione coinvolge personale dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica Militare, utilizzando mezzi terrestri, aerei e navali. “Il governo è determinato a contrastare la criminalità organizzata con tutti gli elementi disponibili e questa operazione ne è un’ulteriore prova”, ha dichiarato González.

Mentre nella fase iniziale erano stati mobilitati oltre 300 militari, riporta EFE , l’operazione si sarebbe poi intensificata fino a coinvolgere fino a 4.000 soldati dispiegati in punti critici di confine.

Oltre alla presenza militare, l’operazione sarà integrata da 7.000 agenti di polizia di stanza nei distretti di polizia vicini alla zona di confine tra Paraguay, Brasile e Argentina.

Il Capo di Stato Maggiore Generale César Moreno ha sottolineato che l’operazione non ha una data di scadenza e rimarrà attiva “almeno fino alla fine dell’anno”. Ha sottolineato che la priorità del Paraguay è aumentare la sorveglianza lungo i confini con Brasile e Argentina e coordinare le azioni con i paesi confinanti.

Il 30 ottobre, il Presidente Santiago Peña ha dichiarato il Comando Vermelho e il Primer Comando de la Capital, entrambi importanti gruppi criminali brasiliani, “organizzazioni terroristiche internazionali”. Questi gruppi mantengono reti criminali attive lungo la frontiera paraguaiana, in particolare nei dipartimenti di Alto Paraná, Amambay e Canindeyú.

Cíbar Benítez, Segretario del Consiglio Nazionale di Difesa del Paraguay, ha spiegato che l’operazione di controllo delle frontiere rappresenta un nuovo concetto di sicurezza globale. “La difesa nazionale non è solo militare; la sua conseguenza è la sicurezza che vogliamo per tutti”, ha affermato.

I funzionari paraguaiani hanno confermato di mantenere una comunicazione aperta con Brasile, Argentina e Bolivia e non hanno escluso ulteriori misure operative nei prossimi giorni per frenare i movimenti di questi gruppi criminali.

Tommaso Dal Passo

