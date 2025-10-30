BRASILE. Creato l’Ufficio centrale anticrimine. La magistratura audirà il governatore di Rio de Janeiro

Il Ministro della Giustizia e della Sicurezza brasiliano Ricardo Lewandowski e il Governatore dello Stato di Rio de Janeiro Cláudio Castro hanno annunciato la creazione di un ufficio di emergenza per contrastare la criminalità organizzata a livello locale in modo coordinato tra il governo federale e quello statale.

Il coordinamento sarà condiviso tra il Segretario Nazionale della Pubblica Sicurezza, Mario Sarrubbo, e il Segretario della Pubblica Sicurezza di Rio, Victor Santos, riporta Agencia Brasil. “Si tratta di un forum in cui le forze si dialogheranno e prenderanno decisioni rapidamente fino al superamento della crisi. Questo è l’embrione di ciò che vogliamo creare con la PEC (Proposta di Emendamento Costituzionale) della Pubblica Sicurezza, in discussione al Congresso Nazionale. Vogliamo riunire le forze federali, statali e persino municipali per combattere questa piaga”, ha spiegato Lewandowski.

L’idea è che le azioni siano “integrate al 100%” per superare la burocrazia e rispettare le competenze di ciascuna agenzia, secondo il governatore di Rio. “Cerchiamo di eliminare le barriere in modo da poter garantire una sicurezza pubblica che sia davvero al servizio del nostro vero e unico cliente, che è il cittadino”, ha osservato Castro.

La misura arriva dopo che l’Operazione Contenimento nelle favelas di Alemão e Penha ha causato più di 100 morti. L’azione è considerata la più mortale nella storia del Paese. Per rappresaglia, criminali legati al Comando Vermelho hanno bloccato le strade in diverse zone della città con veicoli e barricate.

Lewandowski ha affermato che il governo federale aumenterà il numero di agenti della Polizia Stradale Federale sulle strade e il numero di agenti dei servizi segreti nello Stato. Sono stati inoltre resi disponibili esperti e posti vacanti nelle prigioni federali, qualora il governo statale ne facesse richiesta.

L’incontro al Palazzo Guanabara di Rio si è svolto dopo che il governatore Cláudio Castro ha chiesto maggiore supporto al governo federale nel contrastare le organizzazioni criminali che operano nello Stato. Secondo Castro, lo Stato sta agendo “da solo in questa guerra”. Lo stesso giorno, Lewandowski ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta di aiuto dal governatore per l’operazione. Il ministro ha ricordato che, all’inizio di quest’anno, il governatore di Rio ha visitato il Ministero della Giustizia e ha richiesto il trasferimento dei leader delle fazioni criminali nelle carceri federali di massima sicurezza, richiesta che è stata accolta.

Il governo di Rio ha spesso utilizzato il termine “narcoterrorismo” per riferirsi alla criminalità organizzata. Interrogato sul termine, Lewandowski ha affermato che non si applica alla realtà dello Stato. ”Il terrorismo è una cosa, i gruppi criminali sono un’altra. Il terrorismo implica sempre una questione ideologica. È un atto politico, una repressione sociale con attacchi sporadici. I gruppi criminali sono composti da gruppi di persone che commettono sistematicamente reati elencati nel Codice Penale. Pertanto, è molto facile identificare un gruppo criminale in base ai risultati delle sue azioni”, ha sottolineato, aggiungendo che la legge stabilisce chiaramente le classificazioni delle organizzazioni criminali e dei gruppi terroristici. “Si tratta di due tipi di attività che non devono essere confuse e il governo federale non ha alcuna intenzione di mescolarle”, ha sottolineato.

Lewandowski e Castro hanno escluso la possibilità di utilizzare le Forze Armate per garantire la sicurezza dello Stato attraverso l’emanazione di una Garanzia di Legge e Ordine (GLO). “Non abbiamo espresso un parere al riguardo. La GLO è prevista dall’articolo 142 della Costituzione Federale. Si tratta di un’operazione eccezionale, che dipende da una richiesta del governatore, o in questo caso, del governatore o dell’autorità locale che riconosce l’incapacità delle forze locali di gestire una situazione di crisi”, ha affermato il ministro.

Castro ha anche negato di aver preso in considerazione la richiesta della misura. “La GLO è emersa solo perché ho menzionato la questione dei veicoli blindati, che avevamo richiesto in altre tre occasioni e che ci era stata negata perché una GLO sarebbe stata necessaria. La situazione delle forze di sicurezza a Rio de Janeiro oggi è completamente diversa da quella del 2018. Oggi disponiamo di una forza di sicurezza statale capace”, ha affermato il governatore.

Il giudice Alexandre De Moraes della Corte Federale Suprema del Brasile ha stabilito che il governatore di Rio de Janeiro Claudio Castro dovrà comparire in udienza il 3 novembre per rendere conto dell’esito dell’Operazione Contenimento.

Castro ha classificato l’operazione come “un successo”, ma i difensori dei diritti umani hanno denunciato l’azione come un “massacro” e una “carneficina”. I parenti delle vittime sottolineano che i corpi ritrovati presentavano segni di esecuzione, come colpi alla testa e persino mutilazioni.

Maddalena Ingrao

