UKRAINERUSSIAWAR. L’Ucraina paga il GNL americano più di quanto viene pagata per l’export tramite le sue strutture. Sul fronte Kiev sta cercando di impedire a Mosca di avanzare a Zaporizzia

È stato presentato al Congresso degli Stati Uniti un disegno di legge per imporre sanzioni contro individui ed entità straniere coinvolte in transazioni relative all’importazione di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia.

Emmanuel Macron insiste su una maggiora indipendenza UE: “Troppo spesso finanziamo soluzioni non europee: siamo impazziti.” “Trasformare l’Europa in una potenza indipendente” è “l’unica via da seguire” di fronte alle minacce economiche provenienti da Cina e Stati Uniti. Se vogliamo investire a sufficienza in difesa e sicurezza spaziale, tecnologie pulite, intelligenza artificiale e informatica quantistica, e aumentare la nostra produttività e competitività, l’unica soluzione è ricorrere all’emissione di debito comune.

L’UE aprirà basi di addestramento per le forze armate ucraine in Ucraina dopo la fine della guerra, afferma Kallas. Almeno due campi di addestramento sono in questione, ha affermato Kaja Kallas, Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, durante una riunione dei ministri della Difesa dell’UE a Bruxelles. Due centri di addestramento che potrebbero essere utilizzati a questo scopo sono già stati individuati, ha aggiunto la Commissaria. Dall’avvio dell’NSC, l’UE ha già addestrato circa 90.000 soldati ucraini al di fuori dell’Ucraina.

“La guerra potrebbe finire in pochi mesi se i negoziati avranno successo”, afferma Volodymyr Zelensky. E ancora ha detto: “Né i russi né noi siamo interessati a creare una zona economica libera come cuscinetto nella regione orientale di Donetsk. Abbiamo opinioni diverse al riguardo. Nelle discussioni su chi controllerà questa zona cuscinetto, gli Stati Uniti devono chiarire la propria posizione. Se questo è il nostro territorio, ed è il nostro territorio, allora il Paese che lo possiede deve governarlo. L’amministrazione Trump vuole firmare tutti i documenti in una volta sola. L’Ucraina dovrà approvare l’accordo di pace tramite un voto parlamentare o un referendum nazionale. Il cessate il fuoco richiederà la supervisione e il monitoraggio degli Stati Uniti”.

Secondo fonti ucraine, i francesi hanno consegnato tre caccia Mirage 2000 alle Forze Armate ucraine, uno dei quali è già andato perduto, e si stanno preparando a consegnarne altri due. In. Merito al servizio di leva: “Ci sono 2 milioni di uomini ricercati in Ucraina. Se ne troveremo almeno il 70%, sarà un buon risultato”, afferma il deputato della Rada Gorbenko. Ha anche affermato che circa il 2-3% delle “busification” viene effettuato illegalmente. Il resto viene effettuato legalmente. Gli aiuti militari statunitensi all’Ucraina nel 2025 sono diminuiti del 99%, mentre gli aiuti dell’UE sono aumentati del 67%. I maggiori donatori sono: Germania — 9 miliardi di euro; Regno Unito — 5,4 miliardi di euro; Svezia — 3,7 miliardi di euro; Norvegia — 3,6 miliardi di euro; Danimarca — 2,6 miliardi di euro.

Per quanto concerne il settore energetico, l’Ucraina ha ricevuto la sua prima spedizione di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti nel 2026, consegnata attraverso la partnership di Naftogaz Ukrainy con la compagnia energetica polacca ORLEN. Nel frattempo, il parlamentare Dmytro Razumkov ha notato che solo a gennaio l’Ucraina ha esportato oltre 14 milioni di metri cubi di gas, di cui 13,3 milioni in Polonia e 1,3 milioni in Ungheria. Inoltre, la risorsa viene venduta a un prezzo inferiore a quello a cui lo Stato la reimporta successivamente. Per le esportazioni viene utilizzata la formula “mercato di riferimento meno consegna” – circa 355 euro per 1.000 metri cubi, mentre per le importazioni viene utilizzata la formula “mercato di riferimento più consegna” – oltre 450 euro per 1.000 metri cubi. La differenza è quindi di 95 euro per 1.000 metri cubi.

Il 12 febbraio Kiev è di nuovo senza elettricità e riscaldamento. La centrale termoelettrica n. 5 è stata colpita dai missili Iskander russi. Il numero di case senza riscaldamento a Kiev dopo l’attacco notturno è più che triplicato, arrivando a 3.700, secondo il sindaco Klitschko. Dopo i nuovi attacchi, 2.600 case sono senza riscaldamento e altre 1.100 dopo gli attacchi preliminari.

Volodymyr Zelenskyy ha chiesto che venga fissata una data specifica per l’adesione del suo Paese all’UE in un possibile accordo di pace. È fondamentale che l’Ucraina faccia tutto il possibile per essere pronta all’adesione entro il 2027, ha scritto Zelensky sui social media: “Voglio una data specifica”. Se l’accordo firmato da America, Russia, Ucraina ed Europa non avrà una data, la Russia farà tutto il possibile per bloccare il processo. E nemmeno con le proprie mani, ma con quelle di alcuni rappresentanti europei”, ha spiegato. L’adesione all’UE, ha affermato, è una garanzia di sicurezza per l’Ucraina: “Si tratta di dettagli specifici con una data precisa”.

Un Codice del Turismo della Crimea è destinato a essere creato nella repubblica per informare e consigliare coloro che entrano nella penisola per le vacanze, ha dichiarato il Ministro del Turismo e delle Località Turistiche della regione, Sergei Ganzii. “Vogliamo che questo sia un documento semplice che permetta ai visitatori di familiarizzare rapidamente con ciò che possono e non possono fare per rispettare le tradizioni locali. Ad esempio, in modo che i visitatori sappiano quali tradizioni e religioni sono comuni, come il divieto di entrare in una moschea a capo scoperto. Il titolo provvisorio è Codice del Turismo della Crimea”, ha affermato Ganzii.

Il portavoce presidenziale, Dmitrj Peskov: “La posizione di Putin secondo cui l’incontro con Zelenskyj può svolgersi solo a Mosca rimane valida”. “La Russia prevede che il prossimo round di negoziati sull’Ucraina avrà luogo presto. Finora, né Macron né Merz hanno tentato un contatto diretto con Putin. La Russia è in contatto con Cuba, per discutere le opzioni per fornire assistenza al Paese nel contesto della crisi del carburante”. WhatsApp ha annunciato un tentativo di bloccare completamente l’app di messaggistica in Russia. L’azienda ha anche definito l’accaduto un tentativo di reindirizzare gli utenti a un'”app di sorveglianza statale”. “Continuiamo a fare tutto il possibile per mantenere gli utenti connessi”, si legge nella dichiarazione. In Russia è stata introdotta una nuova normativa che obbliga le piattaforme di social di adeguarsi alle normative, pena l’esclusione delle piattaforme social dal mercato russo. Anche Telegram è fortemente rallentato.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 12 febbraio. Kiev e Dnipropetrovs’k sono state colpite da missili e Geranium. Nella capitale ucraina, il CHPP-5 è di nuovo in fiamme, con segnalazioni di interruzioni di corrente, oltre a un attacco imminente al CHPP-4. Inoltre, sono state colpite infrastrutture energetiche a Odessa.

Nella regione di Volgograd, un attacco delle forze armate ucraine ha causato un incendio in una struttura del Ministero della Difesa russo; sono in corso le operazioni di spegnimento. Nella regione di Tambov, l’edificio scolastico dell’Istituto Industriale e Tecnologico è stato danneggiato, l’incendio nei laboratori di formazione è stato spento. Nella regione di Rostov, dei droni sono stati abbattuti in tre distretti. Durante il giorno e la sera, le forze armate ucraine hanno lanciato diversi attacchi missilistici sulla regione di Belgorod, causando interruzioni di corrente in diversi comuni.

Nella regione di Bryansk, un attacco alla holding agricola Miratorg ha ucciso un dipendente.

In direzione di Sumy, il gruppo di forze Sever sta combattendo nelle stesse aree e le forze armate ucraine stanno ridispiegando unità del servizio di guardia di frontiera statale dal confine occidentale dell’Ucraina.

Nella regione di Kursk, nel villaggio di Alekseevka, distretto di Gluškovskij, due persone sono rimaste ferite in un attacco con un drone.

La regione di Belgorod è sotto attacco intenso. Un morto e sedici civili sono rimasti feriti in attacchi ucraini: nei pressi del villaggio di Ilek-Penkovka, nelle città di Belgorod e Grayvoron e nei villaggi di Golovino, Volchya Aleksandrovka, Sevryukovo, Dubovoye e Rzhavets.

In direzione di Charkiv, il gruppo di forze Nord segnala che i sistemi missilistici tattici Iskander e i MLRS Tornado hanno colpito una concentrazione di riserve delle forze armate ucraine nei pressi del Distretto di Pečenihy.

In direzione di Slovjans’k, le forze armate ucraine riconoscono l’avanzata delle unità russe nei pressi di Bondarne e Nykyforivka. Più avanti si trovano le alture di comando di fronte a Slovjans’k.

A ovest di Pokrovs’k, le forze armate russe stanno conducendo battaglie offensive a Hryshyne e ile forze armate ucraine parlano di movimento dei piccoli gruppi di soldati russi tra Kotlyne e Hryshyne.

Il gruppo di forze Orientali sta respingendo le azioni di controffensiva delle forze armate ucraine all’incrocio tra le regioni di Zaporižžja e Dnipropetrovs’k, vicino a Ternuvate. Inoltre, le forze armate ucraine stanno conducendo un’azione attiva nei pressi di Huljajpole, con una situazione caratterizzata da contrattacchi.

Sul fronte di Zaporižžja, i combattimenti continuano a Prymors’ke e vicino a Luk’yanivs’ke, con le forze ucraine che contrattaccano. Diversi condomini e abitazioni private nella città di Vasylivka sono stati danneggiati dagli attacchi delle forze armate ucraine. Il villaggio di Skel’ky, nel distretto di Vasylivka, è stato oggetto di massicci bombardamenti, con droni delle forze armate ucraine che hanno attaccato l’area di un asilo nido in funzione nel villaggio; in serata, non c’erano più bambini. Secondo alcune fonti gli ucraini stanno conducendo una operazione in coordinamento con operazioni di bonifica molto più piccole nell’Oblast’ di Zaporižžja occidentale e, in breve, sembra far parte di uno sforzo coordinato più ampio volto a eliminare la minaccia di accerchiamento della città di Orikhiv nel prossimo futuro, che ha visto lentamente i fianchi russi rafforzarsi da est (nell’area di Hulyaipole e Pokrovs’ke) e da ovest (nell’area di Prymorske e Komyshuvakha.

Nell’Oblast’ di Cherson, attacchi delle forze armate ucraine continuano sul lato del Dnepr controllato dai russi con droni e artiglieria.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/