BRASILE. A pochi giorni dalla COP30, Rio de Janeiro a ferro fuoco 

Almeno 64 persone sono morte martedì nell’operazione di polizia più letale di sempre a Rio de Janeiro, che ha preso di mira una delle principali bande criminali pochi giorni prima che la città ospitasse eventi legati al vertice delle Nazioni Unite sul clima, noto come COP30.

La polizia ha spesso condotto operazioni su larga scala contro gruppi criminali in vista di importanti eventi a Rio, che ha ospitato le Olimpiadi del 2016, il vertice del G20 del 2024 e il vertice dei BRICS a luglio, riporta Reuters.

La prossima settimana, Rio ospiterà il vertice globale C40 dei sindaci che affrontano il cambiamento climatico e l’Earthshot Prize del Principe William, a cui parteciperanno celebrità come la pop star Kylie Minogue e il quattro volte campione del mondo di Formula 1 Sebastian Vettel. La programmazione fa parte della preparazione alla COP30, il vertice delle Nazioni Unite sul clima tenutosi nella città amazzonica di Belém dal 10 al 21 novembre.

Il bilancio delle vittime confermato martedì dal governatore di Rio, Claudio Castro, tra cui quattro agenti di polizia, è stato più del doppio di quello della precedente operazione di polizia di Rio.

“Siamo fermi nell’affrontare il narcoterrorismo”, ha scritto Castro sui social media in merito all’operazione, che ha coinvolto 2.500 agenti di sicurezza nei complessi di favelas di Alemao e Penha, vicino all’aeroporto internazionale della città.

Le favelas di Rio sono insediamenti poveri e densamente popolati, intrecciati nel territorio collinare della città, in riva all’oceano. Il fumo si è alzato martedì mattina sopra l’iconico skyline, mentre le bande incendiavano auto per rallentare l’avanzata dei blindati, mentre risuonavano raffiche di armi da fuoco.

Il governo dello stato di Rio ha definito l’operazione di martedì la più grande mai condotta contro la gang Comando Vermelho. Il Ministro della Giustizia Ricardo Lewandowski ha affermato che il governo federale non aveva ricevuto alcuna richiesta di supporto dalle autorità statali prima della “sanguinosa” operazione, aggiungendo di aver seguito gli sviluppi attraverso i media.

Smentito poi dallo stesso Castro che ha mescono line le richieste di aiuto fatte in precedenza al governo centrale.

Gli scontri hanno interrotto la routine di decine di scuole e strutture mediche, deviato i percorsi degli autobus e paralizzato il traffico in diversi quartieri della capitale dello stato.

Castro ha confermato 81 arresti mentre le autorità cercavano di eseguire 250 mandati di arresto e perquisizione in un’operazione contro boss della droga e le loro attività di riciclaggio di denaro.

Tuttavia, alcuni gruppi della società civile hanno criticato le pesanti perdite causate da un’operazione di stampo militare.

Maddadena Ingrao

