RUSSIA. Testato il drone sottomarino nucleare Poseidon

La Russia ha condotto con successo un test di un nuovo drone sottomarino a propulsione atomica e nucleare, ha dichiarato il 29 ottobre il presidente russo Vladimir Putin, dichiarando che la nuova arma non può essere intercettata.

La dichiarazione di Putin, che arriva tre giorni dopo aver elogiato il successo del test di un nuovo missile da crociera a propulsione nucleare, sembra essere un ulteriore messaggio al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ovvero che la Russia rimane ferma nelle sue richieste massimaliste all’Ucraina, riporta AP.

Il drone Poseidon è stato testato martedì 28 ottobre per la prima volta mentre funzionava a propulsione nucleare, descrivendolo come ineguagliabile in termini di velocità e profondità. Ha affermato che il reattore nucleare che alimenta il Poseidon è “100 volte più piccolo” di quelli dei sottomarini e che la potenza della sua testata nucleare è “significativamente superiore a quella del nostro missile balistico intercontinentale Sarmat più avanzato”.

Putin ha menzionato per la prima volta il drone sottomarino a propulsione nucleare nel suo discorso sullo stato della nazione del 2018, insieme ad altre armi potenziali. I media russi hanno riferito che il Poseidon è stato progettato per esplodere vicino alle coste e scatenare un potente tsunami radioattivo.

Putin ha affermato che durante il test, il Poseidon ha viaggiato per la prima volta con propulsione nucleare. Non ha specificato dove siano stati condotti i test né fornito altri dettagli. “Per la prima volta, siamo riusciti non solo a lanciarlo dal suo sottomarino vettore… ma anche ad attivare la sua unità di propulsione nucleare, consentendo al veicolo di funzionare per un certo periodo di tempo”, ha detto Putin. “In termini di velocità e profondità operativa, non esiste nulla di simile a questo veicolo senza pilota in nessuna parte del mondo, ed è improbabile che qualcosa di simile appaia nel prossimo futuro. E non c’è modo di intercettarlo.”

Secondo i media russi, il Poseidon è progettato per raggiungere una velocità fino a 200 km/h, significativamente più veloce di qualsiasi siluro o nave da guerra esistente. Grazie all’energia nucleare che gli conferisce una gittata illimitata, la velocità e la profondità del drone lo rendono difficile da localizzare per un nemico.

Putin ha anche rivelato nuovi dettagli sul missile da crociera Burevestnik, testato nei giorni precedenti. Burevestnik e Poseidon sono parte della risposta russa allo scudo missilistico statunitense che Washington ha sviluppato dopo il ritiro, nel 2001, dal patto USA-URSS che limitava le difese missilistiche. Putin ha presentato il Burevestnik e il Poseidon come una rappresaglia garantita a un primo attacco.

Anna Lotti

