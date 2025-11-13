COREA DEL SUD. Task Force navale e d’intelligence a due passi dalla Cina 

La Marina della Repubblica di Corea ha inaugurato un comando di flotta per una task force navale presso la base navale di Jeju. Con la crescente enfasi sulla raccolta di informazioni e sulle capacità di difesa missilistica, l’isola di Jeju, posta in situazione strategica, è una posizione privilegiata per il comando della task force della marina sudcoreana.

Migliorando i movimenti navali nei mari più ampi per proteggere le rotte di navigazione e raccogliere contemporaneamente informazioni e intelligence da potenziali avversari, la flotta della task force marittima pone Seul in prima linea nelle capacità di proiezione di forza regionale, riporta AT.

Tuttavia, la crescente presenza militare di Jeju non solo ha scontentato rivali e avversari, ma ha anche scatenato proteste interne.

A sud-ovest della penisola coreana continentale, l’isola si trova lungo rotte commerciali e di pesca cruciali. Jeju si trova all’incrocio di tre mari: il Mar Cinese Orientale, il Mar Giallo (Mar Occidentale per i coreani) e il Mar del Giappone (Mar Orientale per i coreani).

Seul fa affidamento sulle rotte marittime per le importazioni di energia e il commercio dalle rotte meridionali. Il comando della flotta della task force navale può aiutare a coordinare la marina sudcoreana per proteggere queste rotte.

Inoltre, Jeju è vicina ai principali centri economici cinesi di Shanghai, Dalian, Hangzhou e Qingdao, offrendo alla Corea del Sud l’opportunità di espandere la sorveglianza marittima della Marina dell’Esercito Popolare di Liberazione e delle attività nordcoreane.

Il comando della task force della base navale di Jeju, secondo quanto riferito, sarà composto da dieci cacciatorpediniere Aegis della classe Jeongjo the Great e quattro navi logistiche. I piani includeranno diversi altri cacciatorpediniere Aegis con l’espansione del comando.

La costruzione e l’implementazione di una base navale a Jeju non sono state esenti da controversie interne, poiché la popolazione locale e diverse organizzazioni sudcoreane per i diritti umani considerano la storia dell’isola pacifica e libera dal militarismo.

Secondo Pechino, l’espansione del comando della task force sudcoreana a Jeju potrebbe ostacolare le ambizioni cinesi nell’Indo-Pacifico, data la posizione strategica della base navale, che pone diversi ostacoli chiave per la Cina.

La flotta navale sudcoreana a Jeju potrebbe monitorare i movimenti della Flotta Settentrionale cinese, la cui area di responsabilità include l’espansione nel Mar Giallo e la difesa di Pechino da potenziali attacchi.

In prossimità delle principali basi militari statunitensi vicino a Okinawa, un comando della task force navale sudcoreana a Jeju potrebbe ostacolare le ambizioni della Cina verso Taiwan. Pechino dovrà mantenere Seul neutrale in caso di una potenziale guerra con Taipei. Se la Corea del Sud raggiungesse un’intesa reciproca con la Marina statunitense, Pechino potrebbe dover dirottare risorse verso la parte più settentrionale del Mar Cinese Orientale, creando un nuovo fronte complesso.

Nel prossimo futuro, l’isola di Jeju rimarrà esclusivamente di competenza della Corea del Sud e non avrà una presenza navale americana. Alla luce del sentimento antimilitarista presente sull’isola e di una strategia di politica estera pragmatica, l’amministrazione di Lee Jae Myung non desidererà provocare la Cina e al contempo rafforzare le capacità militari indipendenti della Corea del Sud all’interno dell’alleanza tra Corea del Sud e Stati Uniti.

Maddalena Ingrao

