La posizione della Russia sul conflitto in Ucraina esclude un congelamento lungo la linea di contatto. Lo ha dichiarato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Nel frattempo in un servizio della CNN si vedono sistemi di difesa Patriot in Ucraina senza missili.

L’Ucraina ricorda agli Stati Uniti la necessità di fornire missili intercettori PAC-3, mentre gli Stati Uniti stessi richiedono questi sistemi per proteggere le proprie basi in Medio Oriente, incluso Israele. In questo logoramento continuo non va meglio sulla linea del fronte vediamo la situazione sugli assi: Omelnyk, Zaporižžja/Oblast di Dnipropetrovs’k e ancora e Pokrovs’ke/Komrar, Oblast di Dnipropetrovs’k/Zaporižžja/Donetsk. Sottolineamo come la situazione sia sempre in mutamento. Questa settimana 24 km presi nuovamente da Kiev a Mosca contro i 16 conquistati dai russi agli ucraini.

Situazione nella direzione di Omelnyk, Zaporižžja/Oblast di Dnipropetrovs’k: Negli ultimi 5 giorni, le forze ucraine hanno lanciato una serie di contrattacchi contro le intensificate operazioni di assalto russe, liberando ampie porzioni di territorio precedentemente perso. A sud, le forze russe hanno riconquistato il villaggio di Hirke e le posizioni circostanti al limite della vegetazione arborea, e ora si stanno infiltrando più a ovest attraverso i vicini burroni boscosi. Le forze ucraine hanno contrattaccato a ovest di Verkhnya Tersa riconquistando diverse posizioni al limite della vegetazione arborea, mentre le forze russe continuano ad attaccare verso Kopani.

A nord, le forze ucraine hanno liberato gli accessi orientali a Dolynka e i campi a sud di Rivne dalle precedenti infiltrazioni russe e hanno ristabilito il controllo delle posizioni nella parte settentrionale di Verkhnya Tersa. Le forze russe continuano i tentativi di infiltrazione verso Dolynka e Rivne.

Più a nord, gli ucraini hanno riconquistato i campi a est e nord-est di Rivne, liberando le proprie forze trincerate in diverse postazioni fortificate sulle alture strategiche a sud di Vozdvyzhivka, precedentemente isolate dalle infiltrazioni russe. Altri gruppi d’assalto hanno ripulito il burrone boscoso a ovest di Vozdyvzhivka e gran parte del villaggio stesso dalle precedenti infiltrazioni russe, estendendo la loro zona di controllo verso la linea ferroviaria.

Le forze russe continuano le operazioni d’assalto a ovest della linea ferroviaria in diverse aree, mentre piccoli gruppi di propagandisti si infiltrano periodicamente nelle retrovie tattiche ucraine, raggiungendo i villaggi di Lyubyts’ke, Novosoloshyne, Lisne e Zirnytsya.

Situazione nella direzione Pokrovs’ke/Komrar, Oblast di Dnipropetrovs’k/Zaporižžja/Donetsk: Nel corso dell’ultima settimana, sia le forze russe che quelle ucraine hanno continuato le loro operazioni di assalto, avanzando in diverse aree.

Nel sud-ovest, le forze ucraine hanno continuato i contrattacchi lungo entrambe le sponde del fiume Yanchur verso Uspenivka e hanno riconquistato posizioni nella parte settentrionale di Krasnohirske. Continuano i combattimenti nella parte meridionale di Rybne, dove la Russia sta cercando di impedire ai soldati ucraini di raggiungere Uspenivka e Pryvilne. Le forze russe hanno migliorato le loro posizioni a nord-ovest di Novohryhorivka dopo settimane di combattimenti e hanno iniziato ad avanzare verso nord in direzione di Verbove e verso nord-est in direzione di Kalynivske. Alcuni piccoli gruppi di infiltrati sono riusciti a penetrare ulteriormente a nord e a raggiungere i campi a nord-est di Vyshneve. A est, i russi hanno continuato i contrattacchi nella zona di Novomykolaivka e sono avanzati ulteriormente nei campi a ovest del villaggio. Piccoli gruppi di infiltrati stanno ora tentando di aggirare Kalynivs’ke da ovest, in coordinamento con gli attacchi che aggirano il villaggio da est. Altri gruppi d’assalto hanno esteso la loro zona di controllo a nord di Novomykolaivka e hanno continuato i tentativi di rientrare a Stepove.

Più a est, le forze ucraine sono avanzate marginalmente a Berezove, riconquistando la via principale del villaggio. Le forze russe hanno ripulito le zone boschive a sud, ovest e est di Zaporizke dalle precedenti infiltrazioni, mentre continuano aspri combattimenti per il controllo del villaggio stesso. Le forze ucraine hanno continuato i tentativi di entrare a Novoheorhiivka ed espandere la loro zona di controllo verso Temyrivka.

A nord-est, gli ucraini hanno continuato le operazioni d’assalto da Ternove verso Komyshuvakha. Altri gruppi d’assalto stanno tentando di raggiungere il villaggio da nord, espandendo la loro zona di controllo nelle pianure a sud di Sichneve. Nel frattempo, le forze ucraine sono avanzate nei campi a nord di Shevchenko e si stanno infiltrando fino alla periferia settentrionale del villaggio. Continuano i pesanti combattimenti per Maliivka e i campi a est di Voskresenka, dove le forze russe oppongono una strenua resistenza.

Graziella Giangiulio

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