CRISI IDRICA. Saremo tutti a secco per il 2030

I governi del Tagikistan e dei Paesi Bassi stanno ospitando il vertice delle Nazioni Unite sull’acqua del 22-24 marzo a New York, dove gli esperti avvertiranno i delegati che il mondo sta affrontando un’imminente crisi idrica: si prevede che la domanda di acqua dolce supererà l’offerta del 40 % entro la fine di questo decennio.

L’acqua è una preoccupazione sempre crescente per il Tagikistan. Le controversie sui diritti idrici sono una delle ragioni per cui il paese è stato coinvolto in numerosi scontri armati con il vicino Kirghizistan durante il periodo post-sovietico. Il Tagikistan è anche tra le nazioni dell’Asia centrale minacciate dal riscaldamento degli inverni e dal restringimento dei ghiacciai che causano approvvigionamenti idrici irregolari e in calo dalle montagne. In effetti, i ricercatori affermano che il cambiamento climatico sta causando il rapido scioglimento dei ghiacciai proprio attraverso il “Terzo Polo” – l’altopiano tibetano che ospita il più grande deposito globale di acqua ghiacciata al di fuori delle regioni polari nord e sud – interrompendo la distribuzione idrica regionale. Il Terzo Polo funziona come un complesso sistema di distribuzione dell’acqua che fornisce il liquido vitale a più paesi, comprese parti dell’Afghanistan, Cina, India, Kirghizistan, Nepal, Pakistan e Tagikistan, riporta BneIntelliNews.

Una nuova preoccupazione per Tagikistan, Uzbekistan e Turkmenistan è la decisione del regime talebano dell’Afghanistan di portare avanti un importante sistema di canali e irrigazione che potrebbe esaurire le risorse idriche che il trio attinge dal fiume di confine Amu Darya. L’Iran è anche coinvolto in tesi scambi con i talebani sui diritti dell’acqua fluviale in una zona di confine, mentre un Iraq irato e stressato dall’acqua ha convinto la vicina Turchia a rilasciare flussi d’acqua extra da un bacino idrico bloccato per almeno un mese.

Alla Conferenza sull’acqua delle Nazioni Unite del 2023, gli esperti stanno sostenendo che i governi devono urgentemente smettere di sovvenzionare l’estrazione e l’uso eccessivo di acqua che è innescato da sovvenzioni agricole mal indirizzate. È stato presentato il rapporto sull’economia dell’acqua mentre gli scienziati esortano le nazioni a iniziare a gestire l’acqua come un bene comune globale, dato che la maggior parte dei paesi dipende fortemente dai vicini per le principali forniture idriche. Illustra come le industrie che vanno dall’estrazione mineraria alla produzione devono essere costrette a rivedere pratiche dispendiose.

Turning the Tide, A Call to Collective Action, della Global Commission on the Economics of Water esamina per la prima volta il sistema idrico globale in modo completo. Il suo valore per i singoli paesi e i rischi per la loro prosperità se si trascura la questione dell’acqua sono delineati in termini chiari.

Il rapporto propone sette inviti all’azione sull’acqua:

– Gestire il ciclo globale dell’acqua come un bene comune globale, da proteggere collettivamente e nei nostri interessi condivisi.

– Garantire acqua sicura e adeguata per ogni gruppo vulnerabile e lavorare con l’industria per aumentare gli investimenti nell’acqua.

– Basta sottovalutare il prezzo dell’acqua. Una corretta tariffazione e un sostegno mirato per i poveri consentiranno di utilizzare l’acqua in modo più efficiente, più equo e più sostenibile

– Ridurre gli oltre 700 miliardi di dollari di sussidi all’agricoltura e all’acqua ogni anno, che spesso alimentano un consumo eccessivo di acqua, e ridurre le perdite nei sistemi idrici.

– Stabilire “giuste partnership per l’acqua” che possono mobilitare finanziamenti per i paesi a basso e medio reddito.

– Intraprendere azioni urgenti in questo decennio su questioni come il ripristino delle zone umide e l’esaurimento delle risorse idriche sotterranee; il riciclaggio dell’acqua utilizzata nell’industria; passare a un’agricoltura di precisione che utilizza l’acqua in modo più efficiente; e fare in modo che le aziende riferiscano sulla loro “impronta idrica”.

– Riformare la governance dell’acqua a livello internazionale, includendo l’acqua negli accordi commerciali. La governance deve anche tenere conto delle donne, degli agricoltori, delle popolazioni indigene e di altri in prima linea nella conservazione dell’acqua.

Affrontare la crisi idrica è fondamentale per risolvere la crisi climatica e la crisi alimentare globale. «Non ci sarà alcuna rivoluzione agricola a meno che non sistemiamo l’acqua», ha detto anche Rockstrom, aggiungendo: «Dietro tutte queste sfide che stiamo affrontando, c’è sempre l’acqua e non parliamo mai di acqua».

Il rapporto della Global Commission on the Economics of Water avverte: «Stiamo vedendo le conseguenze non di eventi bizzarri, né della crescita della popolazione e dello sviluppo economico fuga, ma di aver gestito male l’acqua a livello globale per decenni. Come dimostrano la scienza e le prove, ora ci troviamo di fronte a una crisi sistemica che è sia locale che globale (…) Le nostre azioni collettive hanno sbilanciato il ciclo globale dell’acqua per la prima volta nella storia dell’umanità, causando danni crescenti alle comunità di tutto il mondo. Inoltre, i paesi sono interconnessi non solo attraverso fiumi transfrontalieri o corsi d’acqua sotterranei, ma anche attraverso flussi atmosferici di vapore acqueo. E pericolosamente, affrontiamo la connessione sempre più profonda dell’acqua con il cambiamento climatico e la perdita di biodiversità, ognuno dei quali rafforza l’altro (…) Possiamo risolverlo solo collettivamente. E se ci muoviamo con urgenza».

Lucia Giannini