INFRASTRUTTURE. I giganti della finanza investono nell’area CCG e Asia Centrale 

BlackRock GIP, fondo di investimenti in infrastrutture nel settore energetico, dei trasporti, della gestione delle acque e dei rifiuti, ha stretto una partnership con la singaporiana Temasek, una delle principali società d’investimento globali di proprietà del governo di Singapore, il nuovo fondo sovrano di Abu Dhabi L’IMAD e la compagnia petrolifera statale ADNOC per lanciare una partnership infrastrutturale con l’obiettivo di raccogliere 30 miliardi di dollari di investimenti nel Golfo e in Asia centrale, hanno dichiarato le società in un comunicato congiunto giovedì.

La partnership raccoglierà una combinazione di capitale azionario e di debito per investire in infrastrutture greenfield e brownfield in settori quali energia, trasporti e logistica, riporta Reuters.

Prenderà inoltre in considerazione investimenti selezionati nella più ampia regione del Medio Oriente e del Nord Africa, hanno affermato le società, senza tuttavia rivelare una tempistica per la raccolta fondi o la ripartizione del capitale tra i partner fondatori.

L’annuncio riunisce alcuni dei più attivi allocatori di capitale infrastrutturale della regione insieme a uno dei maggiori gestori di asset alternativi al mondo. BlackRock ha completato l’acquisizione di GIP nel 2024 con un’operazione che ha valutato la società specializzata in infrastrutture circa 12,5 miliardi di dollari.

L’operazione dimostra anche il continuo interesse per le infrastrutture nel Consiglio di Cooperazione del Golfo (CCG) nel contesto della guerra con l’Iran, che ha provocato uno shock nei mercati energetici globali e ha interrotto le attività commerciali nella regione.

Stando a Reuters, diversi istituti di credito stavano già lavorando ad aprile a una potenziale cessione di quote per 7 miliardi di dollari nella rete di oleodotti di Kuwait Petroleum Corporation, mentre l’anno scorso la saudita Aramco ha firmato un accordo da 11 miliardi di dollari per le infrastrutture intorno al suo progetto gasifero di Jafurah con un consorzio guidato da GIP.

“La partnership riflette anche il continuo interesse degli investitori globali per gli Emirati Arabi Uniti e per l’intera regione, come destinazioni per capitali a lungo termine, supportati da solidi fondamentali macroeconomici, un crescente numero di opportunità di investimento e un panorama degli investimenti sempre più maturo”, hanno affermato le società nel comunicato.

Questa settimana ad Abu Dhabi è stato annunciato un piano di investimenti da 15 miliardi di dollari per attrarre finanziamenti privati ​​destinati a progetti infrastrutturali.

“Le infrastrutture rappresentano uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia di investimento, soprattutto nei mercati in cui la domanda è sostenuta da tendenze strutturali”, ha dichiarato Jassem Bu Ataba Al Zaabi, amministratore delegato di L’IMAD.

L’IMAD, che ha fatto irruzione sulla scena globale lo scorso dicembre, si è affermata come un colosso degli investimenti con un patrimonio stimato di 300 miliardi di dollari.

Maddalena Ingroia

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