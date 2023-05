COREA DEL NORD. Sparare a vista a chiunque si avvicini ai treni dalla Cina

Le autorità nordcoreane hanno recentemente dato ordine al personale della provincia di North Pyongan che sorveglia i binari ferroviari utilizzati dai treni merci che trasportano merci dalla Cina di “sparare a vista” a chiunque si infiltri nelle aree bloccate.

Stando a Daily NK , il documento “Aggiunte e revisioni alle linee guida operative della Base 24“, è stato consegnato ai militari l’8 maggio. “Base 24” è la struttura di quarantena di Uiju della provincia di North Pyongan, che conduce ispezioni di quarantena e decontamina le merci importate.

Una sezione del documento intitolata “Linee guida per il comportamento nell’area tra il ponte dell’amicizia sino-coreana e la stazione di Sinuiju Chongnyon” istruisce le guardie della stazione di Sinuiju Chongnyon a «intensificare la sicurezza ai posti di blocco, ove necessario, e a sparare a vista a chiunque si dedichi al contrabbando, all’attraversamento illegale del confine o comunque entri o esca illegalmente dalle aree di confine bloccate».

Secondo il documento, un’ora prima che i treni merci entrino in Corea del Nord dalla Cina, le autorità devono bloccare completamente le aree entro un raggio di 50 metri da una zona che si estende dall’ingresso del Ponte dell’Amicizia sino-coreano alla stazione di Sinuiju Chongnyon. I funzionari sono stati autorizzati a sparare a vista a chiunque entri in questa zona senza autorizzazione.

La direttiva del governo nordcoreano di sparare a vista ai trasgressori sembra essere in contrasto con le norme internazionali stabilite dalle Nazioni Unite e suggeriscono anche che le autorità nordcoreane continuano a diffidare della possibilità che i treni merci possano portare il Covid-19 nel Paese.

Una sezione del documento, intitolata “Linee guida per il comportamento da tenere alla partenza dalla stazione di Sinuiju Chongnyon e all’arrivo alla base 24”, ordina al personale di «sparare a vista a chiunque entri in aree in cui è stato imposto un divieto di movimento per consentire il passaggio di treni merci che trasportano merci importate».

Nel documento, le autorità ordinano anche ai funzionari di sparare a vista a chiunque entri nelle aree in cui è stato applicato un divieto di circolazione per consentire il passaggio dei treni merci diretti alla Base 24 dopo aver completato il primo turno di quarantena alla stazione di Sinuiju Chongnyon.

Il documento non offre una definizione precisa delle aree in cui è stato applicato il divieto di movimento, ma in base ad altre parti del documento, queste aree sembrano essere ovunque “entro 30 metri dalle recinzioni lungo i binari del treno”. Il documento istruisce inoltre i funzionari a sparare senza pietà a vista su chiunque si avvicini alla Base 24.

Una sezione del documento intitolata “Organizzazione delle operazioni di sicurezza e di blocco della Base 24 e linee guida per il comportamento” afferma che quando i treni sono in funzione, i funzionari devono «sparare a vista a chiunque entri entro 30 metri dalle recinzioni lungo i binari del treno, a chiunque distrugga le recinzioni o entri nell’area che circonda i binari del treno, o a chiunque salga a bordo dei treni e rubi merci importate».

Il documento afferma anche che quando i treni non sono in funzione, i funzionari dovrebbero «sparare immediatamente colpi di avvertimento e sottomettere chiunque tenti di avvicinarsi alle aree in cui è stato implementato il divieto di movimento» e che dovrebbero «senza esitazione sparare per uccidere se gli individui non si conformano».

Tommaso Dal Passo