BRICS. L’Iran chiede la condanna di USA e Israele

I ministri degli Esteri dei Paesi BRICS hanno iniziato giovedì 14 maggio una riunione di due giorni a Nuova Delhi, mentre il blocco affronta divisioni sulla guerra in Iran, l’aumento dei prezzi dell’energia e la crescente incertezza economica globale.

L’incontro riunisce i diplomatici di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, insieme ai Paesi membri più recenti. Si svolge in un momento in cui la guerra in Iran ha sconvolto le forniture energetiche globali e fatto impennare i prezzi del petrolio, e coincide con l’incontro tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping a Pechino, riporta AP.

Sono presenti il ​​ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov. La Cina è rappresentata dall’ambasciatore Xu Feihong, poiché il ministro degli Esteri Wang Yi è rimasto nella capitale cinese per la visita di Trump.

Il ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha affermato che i colloqui si concentreranno sulle sfide globali e regionali e sulle modalità per approfondire la cooperazione tra i Paesi membri. Nel suo discorso di apertura, Jaishankar ha affermato che i BRICS potrebbero aiutare i paesi in via di sviluppo a rispondere in modo più efficace alle sfide sanitarie e finanziarie che si trovano ad affrontare, nonché agli alti prezzi di energia, cibo e fertilizzanti. “Ci incontriamo in un momento di notevole instabilità nelle relazioni internazionali”, ha dichiarato, aggiungendo che i paesi emergenti e in via di sviluppo si aspettano sempre più che i BRICS svolgano un “ruolo costruttivo e stabilizzante”.

Fondati da Brasile, Russia, India e Cina, i BRICS sono nati come un raggruppamento delle principali economie emergenti, viste come un contrappeso alle istituzioni a guida occidentale come il G7. Il Sudafrica è entrato a far parte del gruppo nel 2010 e il blocco si è ulteriormente ampliato nel 2024 con l’ingresso di Egitto, Etiopia, Iran ed Emirati Arabi Uniti. L’Indonesia è diventata membro a pieno titolo nel 2025.

Il gruppo ha cercato di espandere la propria influenza promuovendo un ruolo più incisivo in un ordine globale a lungo dominato dagli Stati Uniti e dai loro alleati occidentali. Ha ottenuto sostegno in diverse aree del Sud del mondo, dove molti paesi hanno criticato le istituzioni finanziarie a guida occidentale.

Ma i paesi BRICS rimangono divisi su una serie di questioni: India e Cina continuano a competere per l’influenza regionale, mentre i paesi membri spesso differiscono nei loro rapporti con l’Occidente. La guerra della Russia in Ucraina ha ulteriormente messo in luce queste divergenze.

L’espansione del blocco ha inoltre creato ulteriori tensioni. I contrastanti interessi regionali hanno reso più difficile presentare una posizione unitaria. Le divisioni si sono ulteriormente acuite durante il crescente conflitto in Medio Oriente. Iran ed Emirati Arabi Uniti sono membri dei BRICS nonostante perseguano interessi contrastanti nella regione.

Il viceministro degli Esteri iraniano ha dichiarato mercoledì che i disaccordi all’interno dei BRICS sul conflitto hanno impedito al blocco di raggiungere una posizione unitaria. Kazem Gharibabadi ha dichiarato all’agenzia di stampa Press Trust of India che “un paese membro” ha spinto per una formulazione di condanna dell’Iran, complicando gli sforzi per costruire un consenso all’interno del gruppo.

“Vogliamo che la presidenza indiana dei BRICS abbia successo. Non è un buon approccio mandare al mondo il segnale che i BRICS sono divisi. Un Paese insiste nel condannare l’Iran”, ha affermato Gharibabadi.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha esortato i Paesi BRICS a condannare quelle che ha definito violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele, inclusa “la loro aggressione illegale contro l’Iran”. Araqchi ha criticato Washington, definendo la guerra “espansionismo illegale e bellicismo”, e ha affermato che l’Iran rimane aperto alla diplomazia pur essendo pronto a difendersi “con tutti i mezzi disponibili”. “Pertanto, l’Iran invita gli Stati membri dei BRICS e tutti i membri responsabili della comunità internazionale a condannare esplicitamente le violazioni del diritto internazionale da parte di Stati Uniti e Israele”, ha dichiarato, riporta Reuters.

Nel suo intervento di apertura, il Ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar ha adottato un tono cauto, evitando critiche dirette pur sottolineando l’importanza della stabilità. Ha affermato che la libera circolazione marittima attraverso le vie navigabili internazionali, tra cui lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso, è vitale per il benessere economico globale. “Il conflitto in Medio Oriente merita particolare attenzione”, ha dichiarato Jaishankar, senza nominare Paesi specifici. Ha inoltre espresso preoccupazione per il crescente ricorso a sanzioni unilaterali, un punto di controversia di lunga data tra i membri dei BRICS. “Si assiste a un ricorso sempre maggiore a misure coercitive unilaterali e a sanzioni incompatibili con il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite”, ha affermato. “Tali misure colpiscono in modo sproporzionato i Paesi in via di sviluppo. Queste misure ingiustificabili non possono sostituire il dialogo, né la pressione può sostituire la diplomazia”.

Luigi Medici

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