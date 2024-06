UKRAINERUSSIAWAR. Scambio di accuse tra la Cina e la NATO. Per gli Usa, Kiev entra nell’Alleanza solo se vince la guerra. Truppe russe ammassate su Kharkov

La Cina ha esortato la Nato a “smettere di scaricare la colpa” sulla guerra in Ucraina dopo che il Segretario Generale della Nato, Jens Stoltenberg ha accusato Pechino di peggiorare il conflitto attraverso il sostegno alla Russia.

Il 17 giugno, Stoltenberg aveva chiesto alla Cina di smettere di aiutare i russi, rifornendo l’industria della difesa russa. Stoltenberg inoltre aveva affermato che il sostegno della Cina alle azioni della Russia in Ucraina ha portato la Nato a stabilire partenariati globali, soprattutto nella regione dell’Indo-Pacifico, e ad aumentare significativamente la spesa per la difesa.

Il 18 giugno Pechino ha risposti affermando che la Nato “dovrebbe impegnarsi in un’autoriflessione piuttosto che in calunnie e attacchi arbitrari contro la Cina”. “Qualcosa di pratico per la soluzione politica della crisi”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian.

La spesa di tutti i paesi della Nato aumenterà del 10,9% nel 2024, raggiungendo 1,4 trilioni di dollari L’aumento dei costi per l’acquisto di nuove attrezzature e mezzi militari è significativo della volontà di riarmarsi in funzione del conflitto militare in Ucraina. Secondo il dati resi pubblici, 23 paesi dell’Alleanza, su 32, raggiungeranno un obiettivo di spesa militare pari al 2% del Pil. I paesi leader sono Polonia (4,12% del Pil), Estonia (3,43%) e Usa (3,38%).

Il Comitato per la politica di sicurezza del Consiglio nazionale svizzero, la camera bassa del Parlamento, ha approvato le proposte che consentiranno l’esportazione indiretta di armamenti verso l’Ucraina. La proposta di adottare le modifiche alla legge svizzera sull’esportazione di armamenti che consentiranno la fornitura indiretta di armi all’Ucraina è stata sostenuta da 10 membri della commissione parlamentare, altri 10 si sono espressi contrari e altri 4 si sono astenuti. Se la legge verrà adottata, in futuro paesi come Germania, Danimarca e Spagna potranno fornire all’Ucraina armi svizzere.

La tedesca Rheinmetall vuole produrre carri armati ibridi Leopard e sistemi di difesa aerea Skyranger in una fabbrica in Ucraina. Il conglomerato tedesco ha detto a Bild am Sonntag che hanno molti carri armati Leopard 1, sul cui telaio possono essere installate torrette Skyranger con cannoni da 35 mm. Attualmente, la fabbrica nell’Ucraina occidentale è principalmente impegnata nella riparazione dei carri armati Leopard 1 e degli IFV Marder danneggiati durante i combattimenti.

Fonti britanniche riportano che l’Italia è pronta a inviare il suo nono pacchetto di aiuti militari all’Ucraina, comprendente l’avanzato sistema di difesa aerea Samp-T e un lotto di missili Storm Shadow, in grado di raggiungere il territorio russo.

La Verkhovna Rada dell’Ucraina ha adottato un progetto di legge che consente agli organi di autogoverno locale di finanziare unità delle forze di difesa dell’Ucraina durante la legge marziale; 303 parlamentari hanno votato a favore del disegno di legge.

D’ora in poi i comuni potranno procurarsi legalmente droni, kit di pronto soccorso, pick-up, componenti per automobili e tutto ciò che può essere acquistato su richiesta dalle unità militari.

Oltre a ciò, a causa dell’aumento dei finanziamenti per le esigenze militari, il governo ucraino sta discutendo di aumentare l’aliquota del prelievo militare e l’imposta sul valore aggiunto.

Restando in Ucraina, il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba ha affermato che la Corea del Nord potrebbe arrestare il presidente russo durante la visita a Pyongyang in cambio del ripristino delle relazioni con l’Occidente: “Un simile passo da parte del leader nordcoreano dimostrerebbe la disponibilità ad avviare un dialogo con il mondo democratico”, ha detto il Ministro ucraino.

Il Coordinatore per le comunicazioni strategiche presso il Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby ha detto che l’Ucraina deve vincere il conflitto con la Russia per poter aderire all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico.

Gli F16 ucraini, sostengono fonti russe, saranno aiutati dagli Awacs occidentali che forniranno intelligence. L’obiettivo sarebbe quello di puntare alle retrovie, 100-150 km dietro il fronte, rilevare il decollo degli aerei russi e da una distanza di sicurezza dirigere i missili lanciati dagli F-16 contro gli obiettivi russi. L’obiettivo degli ucraini sarebbe impedire agli aerei russi di avvicinarsi alla linea del fronte per più di 50 km.

La scorsa notte, droni ucraini hanno effettuato ancora una volta un attacco nella regione russa di Rostov. Nell’area del porto del Mar d’Azov e della zona industriale sono state registrate almeno cinque esplosioni, seguite da un incendio. Ad essere colpita è la Cjsc “Azovproduct”, che produce metanolo, e a circa un chilometro di distanza si trovano i serbatoi di petrolio della “Donterminal”.

E adesso uno sguardi alla linea deflorate russo ucraino aggiornata alle 15 del 18 giugno.



In direzione di Kharkov, l’Ucraina sta attaccando le posizioni russe a Glubokoye a nord di Liptsy e sta aumentando la frequenza degli attacchi e l’uso di bombe di precisione a Volchansk. I russi stanno rispondendo con Tos e Fab con Umpc. Sono in corso pesanti combattimenti. I russi hanno aumentato la presenza delle loro truppe a 10.000 unità e hanno schierato 450 veicoli militari da Raihorodka a Novovodyane, preparandosi per una potenziale offensiva su Borova nell’oblast di Kharkov.

In direzione di Kupyansk, l’esercito russo sta attaccando vicino a Sinkovka, a ovest di Ivanovka e Kotlyarovka. Ci sono segnalazioni di un’avanzata a ovest di Krakhmalnoye fino a Peschanoye.

A ChasovYar continua l’assalto al microdistretto di Vostochny. Il compito delle forze ucraine è contenere l’offensiva dei russi per preparare le principali posizioni difensive dietro il canale d’acqua Seversky Donets-Donbass, a ovest del quale si trova la parte principale della città. Si combatte tra le rovine di Kleshcheyevka.

In direzione SudDonetsk continua l’assalto a Krasnogorovka, gli ucraini utilizzano droni per colpire le posizioni russe.

Sulla sporgenza Vremyevka, le forze ucraine contrattaccano nell’area di Staromayoskoye, senza esito.

Dal fronte Zaporozhye non sono stati riportati dati sui cambiamenti nella Linea di Contatto nel corso della giornata. Allo stesso tempo, un grande numero di droni Ffv sono stati schierati dagli ucraini.

In direzione di Kherson, segnalati combattimenti nella zona dell’isola, scaramucce contro Krynki e i campi cosacchi. Scontri nella pianura alluvionale del fiume Dnepr.

Nella regione di Rostov, di notte, attaccato il porto di Azov. A seguito delle esplosioni degli Uav ucraini, incendiati i serbatoi petroliferi.

Nella regione di Belgorod, attacco Uav ucraino su Mokroy Orlovka, città di Grayvoron, sul villaggio di Golovchino; sul villaggio di Gora-Podol; sul Kozinka; su Glotovo.

Nella regione di Kursk, Gornal nel distretto di Sudzhansky, Gordeyevka, Troitskoye, Uspenovka e Viktorovka nel distretto di Korenevskij, Tyotkino, Kulbaki e Yelizvetovka nel distretto di Glushkovsky sono state ripetutamente bombardate. Colpiti edifici residenziali nel villaggio di Troitskoye, Uspenovka e Viktorovka, distretto di Korenevskij; nel villaggio di Krasnooktyabrsky, distretto di Glushkovsky, e al villaggio di Begoshcha, distretto di Rylsky.

Attrezzature per la guerra elettronica in queste zone di confine hanno soppresso 12 droni ucraini.

Nella DPR, l’artiglieria ucraina ha colpito Donetsk. In direzione sud di Donetsk continua l’assalto a Krasnohorivka, con le forze armate ucraine che utilizzano droni per colpire le nostre posizioni.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/