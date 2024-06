ISRAELHAMASWAR. Proteste contro Netanyahu che parla con Blinken per avere più armi. IDF controlla il 70% di Rafah. Hezbollah continua la sua guerra

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato il 18 giugno di aver ricevuto assicurazioni dal segretario di Stato americano Antony Blinken sulla rimozione delle restrizioni sui trasferimenti di armi a Israele.

“Quando il Segretario Blinken è stato recentemente qui in Israele, abbiamo avuto una conversazione schietta. Ho detto che ho profondamente apprezzato il sostegno che gli Stati Uniti hanno dato a Israele dall’inizio della guerra”, ha detto Netanyahu in un videomessaggio. “Ma ho detto anche un’altra cosa. Ho detto che è inconcepibile che negli ultimi mesi l’amministrazione abbia trattenuto armi e munizioni a Israele”.

“Il segretario Blinken mi ha assicurato che l’amministrazione sta lavorando giorno e notte per eliminare questi colli di bottiglia. Spero proprio che sia così. Dovrebbe essere così”, ha detto.

Martedì la polizia israeliana ha disperso i manifestanti a Gerusalemme ovest che chiedevano un accordo per lo scambio di ostaggi con Hamas.

I manifestanti hanno bloccato una strada allo svincolo di Givat Mordechai posizionando scale in mezzo alla strada ed esponendo cartelli che chiedono il rilascio degli israeliani tenuti prigionieri da Hamas, ha riferito Channel 12. “Elezioni adesso” hanno cantato i manifestanti nell’ultima pressione sul primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu affinché si dimettesse.

Il 18 giugno, Amos Hochstein, consigliere del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha incontrato i funzionari a Beirut nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica per scongiurare una guerra più ampia. Gli attacchi transfrontalieri da parte di Israele e del gruppo militante libanese Hezbollah si sono verificati quasi quotidianamente da quando la guerra a Gaza è iniziata in ottobre e si sono intensificati drammaticamente una settimana fa, dopo che Israele ha ucciso un comandante di alto rango di Hezbollah in un attacco nel sud del Libano.

Secondo l’emittente pubblica israeliana Kan, un rapporto dell’intelligence israeliana preparato settimane prima dell’attacco di Hamas del 7 ottobre aveva avvertito i militari dei preparativi del gruppo palestinese per un assalto.

L’unità di intelligence dell’esercito israeliano ha redatto il rapporto a settembre, meno di un mese prima dell’attacco di Hamas che ha scatenato la guerra in corso nella Striscia di Gaza. Si afferma che il documento di intelligence dell’Unità 8200 include dettagli sull’addestramento dei combattenti d’élite di Hamas per la presa di ostaggi e piani per raid su posizioni militari e comunità israeliane nel sud di Israele. La nota diceva che i militanti palestinesi miravano a prendere centinaia di ostaggi: ”Il numero previsto degli ostaggi: 200-250 persone”, si legge nella nota secondo Kan.

Secondo l’emittente televisiva, che citando funzionari della sicurezza, il rapporto era noto ai funzionari dell’intelligence della divisione militare di Gaza e del comando meridionale.

I politici israeliani hanno respinto le richieste di un’indagine approfondita sui fallimenti dell’intelligence riguardanti l’attacco di Hamas, e il primo ministro Benjamin Netanyahu ha insistito sul fatto che qualsiasi indagine ufficiale dovrebbe attendere fino alla fine della guerra, ormai al suo nono mese.

La Commissione internazionale indipendente d’inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati ha pubblicato la sua “prima indagine approfondita sugli eventi accaduti a partire dal 7 ottobre 2023”. Il rapporto ritiene Israele responsabile della situazione catastrofica in corso a Gaza. Sebbene sia Hamas che Israele siano accusati di aver commesso crimini di guerra, Israele è anche sanzionato per aver commesso “crimini contro l’umanità di sterminio, persecuzione di genere contro uomini e ragazzi palestinesi, omicidio, trasferimento forzato e tortura e pratiche inumane e crudeli”.

E adesso uno sguardo all guerra di logoramento tra Israele e Hamas aggiornata alle 15.30 del 18 giugno.

Dalla sera del 17 giugno, l’esercito israeliano ha affermato di avere il “controllo operativo” su circa il 70% di Rafah e di puntare a completare la campagna militare nell’area entro poche settimane.

IDF ha continuato le sue incursioni nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, e nelle zone centrali del territorio, tra scontri e combattimenti con i gruppi della resistenza palestinese.

La Brigata Givati, parte della 162a Divisione, è stata coinvolta in scontri con uomini armati palestinesi a Rafah; l’esercito israeliano ha bombardato il quartiere di Tel al-Sultan, nella parte occidentale di Rafah, fin dalle prime ore del mattino.

Anche nel centro della Striscia di Gaza, le truppe israeliane della 99a Divisione hanno continuato i loro attacchi mentre jet e artiglieria colpivano l’area.

Le Brigate Al-Qassam hanno dichiarato che i loro combattenti hanno preso di mira due carri armati israeliani a Tel al-Sultan con proiettili anticarro Yasin 105 di fabbricazione locale.

Le Al-Qassam e le Brigate Al-Quds hanno utilizzato IED Shuvaz, mine di artiglieria, un fucile da cecchino AM-50 Sayyad, nonché un RPG-7 e il suo equivalente cinese, il Type 69, con vari proiettili, facendo 12 vittime tra i soldati israeliani nell’enclave di Gaza nelle ultime 48 ore. Allo stesso tempo, otto agenti di sicurezza israeliani sono rimasti vittime dell’esplosione di un Ied lungo la strada principale di Rafah.

Idf ha compiuto operazioni nella Galilea Occidentale: afferma che 3 presunti droni sono stati abbattuti nell’area utilizzando missili intercettori contro i tre “obiettivi aerei sospetti” che hanno attraversato lo spazio aereo israeliano e di averli intercettati con successo.

Attacco di droni IAF su un’auto a Borgholiyeh, nel sud del Libano.

Hezbollah, dopo la temporanea pausa nelle operazioni dovuta alla festività dell’Eid al-Adha, ha ripreso la sua campagna distruggendo un carro armato Merkava con un drone suicida a Hadab Yarin.

