CINA. Blocco navale e invasione di Taiwan con droni aerei e marini?

La Cina sta incorporando droni stealth più avanzati, porta droni e nuovi veicoli sottomarini senza pilota (UUV) nel suo mix militare.

Questo ammassamento di droni potrebbe significare una strategia navale incentrata sui droni per un potenziale conflitto di Taiwan contro gli Stati Uniti, riporta AT.

The War Zone ha riferito che recenti immagini satellitari hanno rivelato modelli del veicolo aereo senza pilota stealth (UCAV) GJ-11 Hongdu della Cina in un sito sull’isola di Changxing a Shanghai, indicando la potenziale integrazione nella Marina e nell’Esercito di Liberazione Popolare dei reparti aerei.

I modelli, situati vicino alla costruzione della nave da guerra anfibia Type 076, suggeriscono i preparativi per le operazioni di portaerei e navi d’assalto anfibio.

La pubblicazione rileva che il GJ-11, noto per le sue capacità stealth, potrebbe migliorare significativamente l’aviazione navale cinese, in particolare con le più recenti portaerei e le navi d’assalto anfibio di grandi dimensioni. Si dice che il sito possa servire come campo di prova e di addestramento per la movimentazione e la manovrabilità del ponte degli UCAV.

Nel servizio si afferma che la comparsa dei modelli GJ-11 nel sito dell’isola di Changxing, sebbene non definitivamente collegata alle ambizioni navali, indica fortemente l’impegno della Cina nel far avanzare le sue portaerei e le capacità delle navi d’assalto anfibio con droni stealth a reazione.

La nave d’assalto anfibia Type 076 potrebbe fungere da portaerei per droni in un potenziale conflitto di Taiwan poiché può ospitare UCAV e altri droni ad ala fissa.

Il Type 076 colma lo spazio tra la più grande nave da guerra anfibia cinese, la Type 075, e la sua portaerei all’avanguardia, la Fujian. Le portaerei per droni hanno vantaggi in termini di proiezione di potenza rispetto alle portaerei convenzionali. Questi vantaggi si ottengono facilitando le operazioni aeree senza pilota a distanze estese oltre i confini nazionali, ampliando così le opzioni tattiche, operative e strategiche.

I sistemi senza pilota sono anche più sicuri, più economici e adatti a missioni ad alto rischio. I vettori di droni offrono un metodo pratico ed economicamente vantaggioso per migliorare le capacità aeree su lunghe distanze per le nazioni a medio reddito che non dispongono di strutture terrestri. Tuttavia, i droni presentano limitazioni in ambienti con robusti sistemi di difesa aerea e capacità di guerra elettronica.

In un potenziale conflitto con Taiwan, è probabile che la Cina schieri sciami di droni via terra e via mare per sopraffare le difese aeree dell’isola, il che potrebbe precedere attacchi aerei e missilistici più grandi e potenzialmente un assalto anfibio. Oltre alle porta droni, la Cina sta anche sviluppando un nuovo tipo di drone sottomarino che, se andrà oltre la fase di prototipo, fornirà alla marina cinese nuove capacità di guerra sottomarina e opzioni tattiche.

Si tratta di un UUV a corpo morbido che imita il movimento delle mante. Inizialmente piccolo e utilizzato per il monitoraggio della barriera corallina, porrebbe essere sviluppato per la ricognizione integrata e l’attacco. I modelli più grandi saranno in grado di immergersi più in profondità, raccogliere più dati ed essere schierati in cluster per una maggiore portata e resistenza.

Si tratta di un modello simile al Manta Ray UUV statunitense, descritto come un “aliante extra-large”, che imita il movimento di una manta ed è dotato di eliche posteriori per la propulsione.

Luigi Medici

