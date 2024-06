ISRAELHAMASWAR. Netanyahu scioglie in governo di guerra. Non vuole l’estrema destra. Haniyeh plaude l’azione della Resistenza irachena, di Hezbollah e degli Houthi: “Siamo una nazione sola”

Il primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sciolto il gabinetto di guerra composto da sei membri; una decisione ampiamente attesa, arrivata dopo l’uscita dal governo dell’ex generale centrista Benny Gantz.

Si prevede ora che Netanyahu tenga consultazioni sulla guerra di Gaza con un piccolo gruppo di ministri, tra cui il ministro della Difesa Yoav Gallant e il ministro degli Affari strategici Ron Dermer che era nel gabinetto di guerra.

Netanyahu ha sciolto il gabinetto di guerra, ma intende tenere da parte l’estrema destra. La continua influenza di Ben Gvir e Smotrich, anche dall’esterno del gabinetto di guerra, è stata in parte la ragione delle dimissioni dei membri del gabinetto di guerra Benny Gantz e Gadi Eisenkot la scorsa settimana.

I due centristi hanno affermato di essere entrati nel governo per garantire che la guerra fosse condotta in modo responsabile, ma da allora hanno concluso che non avrebbero potuto lavorare con Netanyahu finché si fosse rifiutato di impegnarsi in una strategia del giorno dopo per Gaza.

L’uscita è avvenuta dopo che una serie di leader militari hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche esprimendo i loro dubbi riguardo alla gestione della guerra a Gaza da parte di Netanyahu. Il generale Efraim Sneh, ex viceministro della difesa, ha affermato che Israele ha raggiunto i suoi obiettivi militari di degradare la maggior parte delle capacità di Hamas e può permettersi di dichiarare la fine della guerra a Gaza, recuperare gli ostaggi e reindirizzare la sua attenzione sul confine settentrionale. ”Israele si trova in una situazione inaccettabile, in cui gran parte del paese è stato abbandonato”, ha detto. Ha aggiunto che, mentre “le forze israeliane sono stese tra Gaza e il confine libanese”, i partner della coalizione di estrema destra di Netanyahu stanno esacerbando la situazione impedendo a centinaia di migliaia di lavoratori giornalieri palestinesi di entrare in Israele e adottando misure punitive contro l’Autorità Palestinese.

L’Idf si sta avvicinando a una guerra più ampia con Hezbollah, ha detto domenica in un videomessaggio il contrammiraglio Daniel Hagari, portavoce dell’esercito israeliano. Gli scontri tra Israele e Hezbollah si sono intensificati nelle ultime settimane al confine libanese. “La crescente aggressività di Hezbollah ci sta portando sull’orlo di quella che potrebbe essere un’escalation più ampia, che potrebbe avere conseguenze devastanti per il Libano e l’intera regione”, ha detto Hagari.

Dopo che un attacco israeliano ha ucciso un comandante di Hezbollah la scorsa settimana, un funzionario di Hezbollah ha affermato che il gruppo militante avrebbe reagito con maggiori operazioni “in intensità, forza, quantità e qualità”.

Le tensioni tra IDF e primo Ministro sono poi proseguite il 17 giugno quando il primo Ministro israeliano ha criticato, definendo “inaccettabile” il piano annunciato domenica dai militari di tenere pause tattiche giornaliere nei combattimenti lungo una delle strade principali verso Gaza per facilitare la consegna degli aiuti all’enclave palestinese.

I militari avevano annunciato pause giornaliere dalle 05:00 GMT alle 16:00 GMT nell’area dal valico di Kerem Shalom alla Salah al-Din Road e poi verso nord.

L’esercito ha chiarito che le normali operazioni continueranno a Rafah, il fulcro principale delle operazioni nel sud di Gaza, dove otto soldati sono stati uccisi sabato scorso.

La reazione di Netanyahu ha sottolineato le tensioni politiche sulla questione degli aiuti in arrivo a Gaza, dove le organizzazioni internazionali hanno messo in guardia da una crescente crisi umanitaria.

Il ministro della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, che guida uno dei partiti religiosi nazionalisti nella coalizione di governo di Netanyahu, ha denunciato l’idea di una pausa tattica, dicendo che chiunque l’abbia deciso sarebbe un “folle” a perdere il lavoro.

Le divisioni sono state messe a nudo la scorsa settimana in un voto parlamentare su una legge sulla coscrizione degli ebrei ultra-ortodossi nell’esercito, con il ministro della Difesa Yoav Gallant che ha votato contro a dispetto degli ordini del partito, affermando che era insufficiente per le esigenze dei militari.

I partiti religiosi della coalizione si sono fermamente opposti alla coscrizione per gli ultraortodossi, suscitando una rabbia diffusa da parte di molti israeliani, che si è aggravata con il proseguire della guerra.

Il generale Herzi Halevi, capo dell’esercito, aveva detto domenica che c’è una “decisa necessità” di reclutare più soldati dalla comunità ultra-ortodossa in rapida crescita.

Stando ai dati Reuters, dall’attacco, che ha ucciso circa 1.200 israeliani e stranieri nelle comunità israeliane, la campagna militare israeliana ha ucciso più di 37.000 palestinesi, secondo i dati del ministero della Sanità palestinese, e ha distrutto gran parte di Gaza.

Anche se i sondaggi d’opinione suggeriscono che la maggior parte degli israeliani sostiene l’obiettivo del governo di distruggere Hamas, ci sono state diffuse proteste che hanno attaccato il governo per non aver fatto di più per riportare a casa i circa 120 ostaggi che si trovano ancora a Gaza dopo essere stati presi in ostaggio il 7 ottobre.

Anche i vertici politici di Hamas si sono fati sentire; Ismail Haniyeh è intervenuto su una serie di punti politico militari che elenchiamo di seguito:

“La nostra risposta alla proposta di cessate il fuoco è in linea con i principi delineati nel discorso di Biden e del Consiglio di Sicurezza risoluzione; Hamas è seriamente intenzionata a raggiungere un accordo che garantisca un cessate il fuoco permanente, il ritiro completo da Gaza, la ricostruzione e uno scambio di prigionieri; il governo israeliano continua a tentare di allontanarsi dal raggiungimento di un accordo e optare invece per continuare il genocidio dei palestinesi; Siamo nel mezzo di una battaglia storica, per difendere la nostra terra, la nostra identità, Al Quds (Gerusalemme, ndr) e i nostri luoghi santi; Il nostro popolo vive sotto un assedio soffocante, sopportando le sofferenze più estreme; Dai palestinesi, l’occupazione trarrà solo resilienza, fermezza, resistenza e un radicamento e un senso di appartenenza ancora più profondi. Rivolgendosi poi a Heznollah, agli Houhi e alla Resistenza irachena: “Affermo che il nostro nemico è uno solo e la nostra nazione è una sola”.

Il molo galleggiante degli Stati Uniti, il 17 giugno è stato smontato per ordine del comando centrale degli Stati Uniti che afferma: “Oggi, a causa del previsto alto mare, il molo temporaneo sarà rimosso dalla sua posizione di ancoraggio a Gaza e rimorchiato ad Ashdod, in Israele. La sicurezza dei nostri membri in servizio è una priorità assoluta e il trasferimento temporaneo del molo eviterà danni strutturali causati dal l’accresciuto stato del mare”.

E adesso uno sguardo al conflitto tra Israele e Gaza nelle giornate del 16 e 17 giugno.

Confine con il Libano: violento fuoco transfrontaliero degli Hezbollah libanesi contro Israele; minacciata l’escalation da parte dell’Idf. Channel 12 riporta infatti che il Comando del Fronte Nord dell’Idf si sta preparando per un massiccio attacco al Libano ed è in attesa di una decisione da parte della leadership politica nel prossimo futuro.

Sul fronte nord, nelle ultime ore, Hezbollah ha rivendicato la responsabilità di ventotto attacchi contro Israele utilizzando razzi Grad e Falaq, missili anticarro e UAV suicidi. Colpite le comunità di Yir’on, Kfar Szold, Metula, Margaliot e Misgav-Am.

Hezbollah continua a prendere di mira le aree forestali, cercando di appiccare incendi. Durante il fine settimana, Hezbollah ha rivendicato la responsabilità degli attacchi alle foreste di Dovev, Netua, Monte Adir, Adamit e Baram.

L’Idf ha colpito diversi obiettivi terroristici di Hezbollah in Libano, tra cui infrastrutture terroristiche, composti, posizioni di lancio e un deposito di armi intorno a Deir Seryan, Jarmac, Odaisseh, Kfarkela, Yaroun, Ramyeh, Houla e Aitaroun.

Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha annunciato la morte di un altro soldato durante i combattimenti nel sud della Striscia di Gaza.

Attacco israeliano nel campo profughi di Bureij, nel centro di Gaza. Segnalate vittime tra i civili. Nuovo attacco Idf nel quartiere Sheikh Radwan di Gaza City; anche qui segnalate vittime civili.

Media arabi e iraniani riferiscono che la base militare di Kisofim dell’esercito israeliano è in fiamme dopo un attacco missilistico di Hamas.

Le Brigate Al-Qassam ha teso un’imboscata a un convoglio israeliano facendolo finire su un campo minato facendo morti e feriti tra i soldati israeliani. Elicotteri evacuano all’incrocio di Nabulsi a Tal al-Hawa, a ovest di Gaza.‌‌

Le Al-Qassam hanno rivendicato altre operazioni: eliminazione di un bulldozer militare D9; distruzione di un APC Namera e uccisione dell’intero equipaggio; esplosione di un ordigno esplosivo.

Le truppe dell’IDF continuano le operazioni mirate basate sull’intelligence nell’area di Rafah: hanno individuato numerose armi e hanno colpito una serie di strutture trappolate.

Nella zona di Tel Sultan sono stati eliminati in combattimenti ravvicinati e con droni diversi membri di Hamas; inoltre, è stato distrutto un deposito di armi da cui venivano lanciati missili anticarro contro le truppe dell’Idf. L’IDF ha localizzato granate, ordigni esplosivi, equipaggiamento militare e altri materiali esplosivi.

Segnalata attività disturbo da parte dei coloni israeliani in Cisgiordania che hanno appiccato il fuoco al villaggio di Burqa e hanno attaccato i veicoli dei residenti a est di Ramallah.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

