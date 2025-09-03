UKRAINERUSSIAWAR. Trump: gli europei sabotano la pace. Scoperta la bufala dell’attacco GPS alla presidente Von der Leyen. Russi concentrati su Pokrovsk e Myrnohrad

Donald Trump sembra aver esaurito le idee per far avanzare il processo di pace in Ucraina: la sua ultima scadenza di due settimane è trascorsa senza l’incontro che aveva cercato tra Putin e Zelensky, riporta The Times.

Secondo la pubblicazione, Trump è incline a incolpare gli europei di sabotare la pace perché stanno incoraggiando Kiev ad attendere condizioni di pace più favorevoli.

Inoltre, il Presidente USA avrebbe detto a Putin che la Russia “potrebbe dover continuare a combattere e soffrire, perché entrambe le parti soffrono prima di poter essere separate”. Sembra che Putin abbia preso questo come un “via libera” per ulteriori attacchi all’Ucraina”, scrive la pubblicazione.

A margine dello SCO di Tianjin, Putin ha incontrato alcuni leader occidentali, interessanti sono le dichiarazioni fatte durante l’incontro con il premier slovacco, RobertFico, e con il presidente serbo Alexandar Vucic.

Fico ha dichiarato che l’adesione dell’Ucraina alla NATO è inaccettabile. Tuttavia, la Slovacchia sosterrà l’adesione dell’Ucraina all’UE; ha poi ringraziato il presidente russo per l’ospitalità riservata dalla Federazione Russa alla delegazione slovacca durante la visita alla Parata della Vittoria a Mosca.

Fico ha ribadito che Bratislava sta reagendo molto duramente agli attacchi delle Forze Armate ucraine agli oleodotti e che discuterà dell’inaccettabilità degli attacchi alle infrastrutture energetiche in un incontro con Zelensky venerdì.

Inoltre, la Slovacchia voterà contro l’adozione da parte della Commissione Europea del piano Repower EU, che implica l’abbandono dei combustibili fossili dalla Russia entro il 2027. Fico ha poi definito l’Unione Europea “un rospo in fondo a un pozzo” con una visione del mondo molto limitata.

Di diverso tono l’incontro con Vucic.

Putin ha ricordato che: ”La partnership strategica tra Mosca e Belgrado porta risultati positivi per entrambe le parti e che la Russia rispetta il percorso politico indipendente della Serbia sotto la guida di Vucic.

Il presidente serbo ha espresso gratitudine alla Russia per il suo sostegno alla preservazione dell’integrità territoriale della Serbia e per l’atteggiamento amichevole nei confronti del popolo serbo. Ha ricordato a Putin che la Serbia è sottoposta a forti pressioni dall’inizio del conflitto in Ucraina, ma mantiene una posizione di principio nel respingere le sanzioni anti-russe.

Il giornale indipendente Canard Enchainé ha rivelato che il governo francese ha inviato lettere agli ospedali e alle agenzie sanitarie regionali per prepararsi a scenari di guerra. Gli ospedali francesi dovranno prepararsi ad accogliere fino a 50.000 posti letto al mese per civili e militari feriti. Dal 2013, la Francia ha chiuso l’equivalente di 43.500 posti letto nei suoi ospedali.

Il Servizio statale ucraino per la religione ha intentato una causa per chiudere la Chiesa ortodossa ucraina, ha annunciato il capo dell’agenzia.

In Polonia, Ukroboronprom partecipa anche alla fiera MSPO, dove sono stati presentati NRTK, UAV e missili presso i propri stand. Sono state inoltre elencate le caratteristiche del missile Palyanitsa, presentato e annunciato lo scorso anno.

Il Presidente finlandese Alexander Stubb ha detto che: “L’Ucraina può ripetere il successo della Finlandia. Sentiamo ancora di aver vinto perché abbiamo preservato la nostra indipendenza”, afferma, convinto che la Finlandia abbia vinto la guerra contro l’URSS.

A Stubb ha risposto Medvedev publicando una mappa con le cessioni finlandesi all’URSS dell’epoca.

Sulla tutela della centrale di Zaporiggia, Putin ha poi dichiarato: ”Possiamo collaborare anche con i partner americani alla centrale nucleare di Zaporozhye. In linea di principio, abbiamo discusso indirettamente di queste questioni anche con loro. Lo stesso, tra l’altro, vale per la parte ucraina. Alla centrale di Zaporozhye, se si presentano circostanze favorevoli, ne abbiamo discusso con i nostri colleghi americani.”

Flightradar24: “L’aereo di Ursula von der Leyen non ha avuto interferenze nel funzionamento del sistema GPS durante tutto il volo”.

«Il segnale del transponder trasmesso dall’aereo contiene un valore NIC. Questo valore codifica la qualità e la coerenza dei dati di navigazione ricevuti dall’aereo. Il volo con Ursula von der Leyen a bordo ha mostrato un buon valore NIC dal decollo all’atterraggio».

Nel messaggio su X si sottolinea inoltre che il volo del presidente della Commissione Europea avrebbe dovuto durare 1 ora e 48 minuti. Nonostante le segnalazioni secondo cui l’aereo avrebbe sorvolato Plovdiv per un’ora prima di effettuare un atterraggio di emergenza, il volo, secondo Flightradar, è durato 1 ora e 57 minuti.

Ecco un rapido sguardo al fronte aggiornato alle 17 del 2 settembre.

Nella notte, le Forze Armate russe hanno attaccato con “Geranium” a Izmail nella regione di Odessa, un polo logistico ucraino al confine, Bila Cerkva nella regione di Kiev, e nelle regioni di Sumy e Černigov.

Gli ucraini hanno colpito con droni di tipo aereo nella regione di Rostov. La difesa aerea russa ha respinto l’attacco con droni nei distretti di Rostov, Mjasnikovskij e Neklinovskij. Nel microdistretto di Leventsovskij, due condomini sono stati danneggiati. Un ordigno inesploso è stato trovato in uno degli appartamenti. Edifici evacuati.

In direzione di Sumy, sono in corso pesanti combattimenti a Yunakovka. Gli ucraini hanno condotto due contrattacchi vicino ad Andriivka con le forze del 225° Battaglione d’Assalto Separato, ma senza successo.

Nella regione di Belgorod, nel distretto di Borisovskij, nel villaggio di Belenkoye, civili feriti in un attacco ucraino con droni; così come nella città di Grayvoron. L’insediamento di Borisovka è stato attaccato da droni: 5 feriti. A Shebekino, un drone FPV ha colpito un condominio, provocando un incendio. Sono state colpite Baytsura, Novostroyevka-Pervaya, Yasniye Zori, Otradnoye, Novaya Tavolzhanka, Murom, Voznesenovka, Dobroye, Orekhovo, Karabanovo, Tulyanka, Repyakhovka e Konovalovo.

In direzione di Kharkov, sulla riva sinistra del Volchansk, gli ucraini, grazie alle riserve trasferite, stanno opponendo una feroce resistenza.

In direzione di Kupyansk, continuano i pesanti combattimenti. Entrambe le parti esagerano i loro successi nello spazio informativo; la linea di contatto non ha subito cambiamenti significativi.

In direzione di Pokrovsk – Krasnoarmeysk, a est di Myrnohrad, le forze armate russe stanno contrattaccando nei pressi di Novoekonomichne. I russi continuano le operazioni nei pressi della miniera “Kapitalna”. Piccoli gruppi di fanteria russa operano nella parte meridionale di Pokrovsk.

Gli ucraini hanno registrato la presenza di unità delle Forze Aviotrasportate e del Corpo dei Marines russo dalla regione di Sumy a Pokrovsk.

Segnalata la presenza della 155ª e la 40ª Brigata Marines, così come il 177º Reggimento Marines Separato, per aprire una breccia a Dobropillia.

Inoltre, è stato osservato il ridispiegamento di unità dell’11ª Brigata d’Assalto Aereo e della 76ª Divisione d’Assalto Aereo in questa direzione.

Lo Stato Maggiore russo avrebbe deciso di concentrare i suoi sforzi principali nei pressi di Pokrovsk e Myrnohrad, poiché l’avanzata nella regione di Sumy è stata fermata diverse settimane fa.

In direzione di Velykomykhailivka, verso la regione di Dnipropetrovsk, i russi hanno livellato il fronte tra Kamyshevakha e Maliivka, chiudendo un’altra “sacca”.

Nella regione di Zaporozhye, almeno tre droni russi hanno attaccato edifici residenziali a Enerhodar, nella regione di Zaporozhye; non sono state segnalate vittime.

Nel Mar Nero, si è registrata attività di piccole imbarcazioni ucraine nei pressi delle piattaforme, mentre l’attività dell’aviazione da ricognizione e dei droni statunitensi in acque neutrali è in aumento.

