ARABIA SAUDITA. Il caldo uccide i pellegrini

Centinaia di visitatori sono morti durante l’annuale pellegrinaggio musulmano alla Mecca per il caldo torrido, secondo quanto riferito dalla stampa e dai ministeri degli Esteri dei paesi di origine.

Almeno 550 persone sono morte durante l’haj, riporta l’Agence France Presse. Trecentoventitré dei morti erano egiziani, la maggior parte dei quali sono morti a causa di malattie legate al caldo, stando a fonti diplomatiche arabe.

Fughe precipitose, incendi nelle tende e altri incidenti hanno causato centinaia di morti durante l’haj in Arabia Saudita negli ultimi 30 anni. Il pellegrinaggio è iniziato venerdì scorso, riporta Reuters.

La TV di stato saudita ha riferito che lunedì scorso le temperature sono aumentate fino a 51,8 gradi Celsius all’ombra della Grande Moschea della Mecca. Uno studio del 2024 del Journal of Travel and Medicine ha scoperto che l’aumento delle temperature globali potrebbe superare le strategie per affrontare il caldo. Uno studio del 2019 condotto da Geophysical Research Letters ha affermato che con l’aumento delle temperature in Arabia Saudita a causa dei cambiamenti climatici, i pellegrini che eseguono l’haj dovranno affrontare un “pericolo estremo”.

Trentacinque cittadini tunisini sono morti durante l’haj, ha confermato l’agenzia di stampa tunisina Tunis Afrique Presse.

Molte di queste morti sono dovute al caldo estremo, hanno detto i familiari sui social media, mentre altre famiglie continuavano a cercare i parenti scomparsi negli ospedali sauditi.

Il ministero degli Esteri giordano ha dichiarato di aver rilasciato martedì 41 permessi di sepoltura per i pellegrini giordani. In precedenza, il Ministero aveva affermato che almeno sei cittadini giordani erano morti di colpo di calore durante l’haj.

Undici iraniani sono morti e 24 sono stati ricoverati in ospedale durante il pellegrinaggio, ha detto il quotidiano statale iraniano IRINN, senza fornire le cause della morte.

Durante l’haj sono morti anche tre cittadini senegalesi, ha riferito lunedì l’Agence de Presse Sénégalaise.

Centoquarantaquattro cittadini indonesiani sono morti durante il pellegrinaggio, secondo i dati del ministero della Sanità indonesiano. I dati non specificano se qualcuno dei decessi sia dovuto al colpo di calore.

L’haj è un pellegrinaggio annuale che milioni di musulmani compiono alla Mecca per celebrare i riti religiosi insegnati dal profeta Maometto ai suoi seguaci 14 secoli fa.

Un funzionario sanitario saudita prima che venissero diffuse molte delle notizie di decessi, ha affermato che le autorità non avevano notato alcun decesso insolito tra i pellegrini musulmani in mezzo alle temperature estremamente elevate.

Finora il ministero ha curato più di 2.700 pellegrini che soffrivano di malattie legate al caldo, ha aggiunto.

I pellegrini usano gli ombrelli per proteggersi dal sole, poiché le autorità saudite hanno avvertito i pellegrini di rimanere idratati ed evitare di stare all’aperto durante le ore più calde tra le 11:00 e le 15:00, ora locale.

L’Haj, uno dei più grandi raduni di massa del mondo, è un dovere irripetibile per i musulmani normodotati che possono permetterselo; si è concluso 19 giugno. Secondo l’Autorità generale saudita per le statistiche quest’anno avrebbero dovuto partecipare più di 1,8 milioni di pellegrini.

Maddalena Ingroia

