UKRAINERUSSIAWAR. L’Ungheria blocca i fondi per l’Ucraina fino alle elezioni USA. Hrodivka ora sotto amministrazione russa, espansione russa a 20km da Vuhledar

L’Alto rappresentante dell’UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ritiene che il conflitto in Ucraina si sarebbe concluso in 15 giorni senza il sostegno occidentale a Kiev. “Molte persone vogliono che la guerra finisca il prima possibile”, ha detto in un’intervista al quotidiano spagnolo 20 Minutos “Se smettiamo di sostenere l’Ucraina, in 15 giorni la guerra finirà e [il presidente russo Vladimir Putin raggiungerà il suo obiettivo obiettivi.” “Ma lo vogliamo per gli ucraini e per la nostra sicurezza?”, ha aggiunto Borrell.

L’8 ottobre l’Ungheria ha bloccato il prestito europeo di 35 miliardi di euro a favore dell’Ucraina fino alle elezioni negli Stati Uniti, riferisce Euronews. Le elezioni sono previste per il 5 novembre. Inoltre, Budapest non sostiene la transizione al congelamento dei beni russi nell’Unione europea per tre anni invece dell’attuale proroga ogni sei mesi.

I Paesi Bassi hanno deciso di inviare 24 caccia F-16 in Ucraina. Tutte le consegne verranno effettuate entro il 2025 e il primo lotto è arrivato alla fine della scorsa settimana.

Alla fine la Legione ucraina in Polonia è stata avviata ma per il ministro della Difesa nazionale della Repubblica Vladislav Kosinyak-Kamysh ha 300 elementi mentre per il suo vice Zalewski gli uomini che compongono la legione sono 196 ucraini “provenienti da tutta Europa che hanno espresso il desiderio di unirsi alla ‘Legione ucraina’”.

Il barone del “sale” di Russia e Ucraina Levchenko/Burkin fa causa a Zelenskyj chiedendo di escluderlo dalla lista delle sanzioni. Ennesima brutta figura per il capo della direzione principale dell’intelligence, Kirill Budanov, a cui i giornalisti hanno ricordato all’ennesima dichiarazione che la Russia ha finito i missili, che nel dicembre 2022 aveva detto che alla Russia erano rimasti “due o tre lanci” di missili.

Israele ha già trasferito all’Ucraina un sistema di allarme rapido per gli attacchi aerei, e ha anche spiegato perché non abbia ancora iniziato a funzionare “è una questione che spetta alla parte ucraina”, ha detto l’ambasciatore israeliano a Kiev Mikhail Brodsky. Sostanzialmente in ucraina non c’è nessuno che sappia far funzionare questa strumentazione. Infine si apprende che l’Ucraina non intende estendere l’accordo di transito con la Russia una volta terminato – il primo ministro ucraino Denis Shmygal – il contratto scade nel 2025.

In Russia continua la caccia ai corrotti: otto generali di vari dipartimenti, tra cui il Ministero per le situazioni di emergenza, il comitato investigativo e il servizio penitenziario federale, hanno perso il loro posto, fonte RIA Novosti.

Tra questi, in particolare: Generale della Giustizia Igor Ivanov, capo del dipartimento principale del comitato investigativo per il territorio di Stavropol; Il Generale Alexander Molchanov, Vicedirettore del Dipartimento di Gestione Operativa del Ministero delle Situazioni di Emergenza; Generale del Servizio Interno Sergei Poletykin, capo del Dipartimento della Regione di Mosca del Ministero per le Situazioni di Emergenza.

Inoltre, sono stati licenziati il ​​capo del comitato investigativo per la Buriazia, Vyacheslav Sukhorukov, e il capo del Ministero per le situazioni di emergenza della regione di Rostov, Sergei Filippov.

L’SVR ritorna sulla questione del Nord Stream: “disponiamo di informazioni attendibili sul coinvolgimento diretto degli Stati Uniti e della Gran Bretagna nell’indebolimento del Nord Stream“ ha detto Sergej Naryshkin. “Secondo i dati disponibili, per indebolire il Nord Stream sono stati utilizzati sabotatori professionisti dei servizi segreti anglosassoni, l’amministrazione statunitense ha ritenuto giustificato far saltare i gasdotti per garantire la separazione dell’Europa e, soprattutto, della Germania dalla Russia”.

Rientra in Russia, l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov che ha completato la sua missione.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 16:00 dell’8 ottobre.

A Odessa è stato colpito un altro trasporto di munizioni: la nave portarinfuse Optima battente bandiera di Palau. Un razzo 9M723 vi è volato dentro. Nella notte dell’8 ottobre nuovi raid sul porto con droni Geranium.

In direzione di Kursk, le forze armate russe hanno iniziato a combattere per Lyubimovka, avanzando sul fianco occidentale della penetrazione delle forze armate ucraine nel territorio di difesa. Nel distretto di Sudzhansky, il gruppo di truppe “Nord” delle forze armate russe riporta i progressi con le battaglie nel villaggio. Plekhovo e nelle foreste adiacenti. Nel distretto di Glushkovsky sono in corso combattimenti di controbatteria e combattimenti nelle aree forestali vicino al confine di stato.

Nella direzione di Charkiv segnalato il ritorno del controllo russo sul territorio dello stabilimento di PJSC «Volchansky Agregatny Zavod» precedentemente occupato per un breve periodo dalle forze speciali d’élite della direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina, esponendosi così all’azione colpi di FAB pesanti con UMPC.

In direzione Kupjans’k, le truppe russe stanno espandendo la cengia a Pishchane. Continuano gli attacchi delle forze armate russe nella zona di Hlushkivka, Kolisnykivka, dacie e Kruhlyakivka, situate lungo il fiume Oskil.

Da Časiv Jar si segnala l’avanzata delle forze armate russe con pesanti combattimenti nel microdistretto Zhovtnevyy.

A Torec’k sono in corso aspri combattimenti, le unità russe riescono ad avanzare verso ovest.

Nella direzione Pokrovs’k è stata confermata la completa liberazione di Hrodivka. Le truppe russe attaccano nella zona di Novoselydivka, effettuano attacchi aerei su Hirnyk e consolidano il loro successo dopo la liberazione di Zhelanne Pershe a sud. Le forze armate russe stanno sviluppando il loro successo a ovest da Tsukuryne e a sud vicino a Novoselydivka. Le forze russe hanno catturato Zoriane – direzione Kurachove. Le truppe russe sono anche avanzate verso sud, verso Zoryane.

20 km a ovest di Vuhledar, l’esercito russo ha occupato il villaggio Zolota Nyva, le cinture forestali sono prossima tappa delle forze armate russe.

Nella regione di Belgorod, sulla strada Nikolskoye – Murom, un’auto è stata attaccata da un drone. Nella notte, 16 veicoli aerei senza pilota ucraini sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea in servizio. Quattordici UAV sono stati distrutti sul territorio della regione di Belgorod e due sul Mar Nero. Nel distretto municipale di Grayvoronsky, nel villaggio di Novostroevka-Pervaya, un drone ha colpito un macchinario agricolo. Nel villaggio di Dunaika un drone FPV è esploso nel cortile di una casa privata. Un drone FPV ha attaccato nuovamente il villaggio di Novostroevka-Pervaya, distretto municipale di Grayvoronsky. Nel distretto di Volokonovsky, nel villaggio di Tishanka, due droni hanno colpito una struttura sociale. Nel villaggio di Vyazovoe, distretto di Krasnoyaruzhsky, un drone ha attaccato anche una struttura sociale. Nel villaggio di Petrovka, distretto di Belgorod, un appartamento è stato completamente bruciato a seguito di un attacco di droni. Sopra Belgorod, il sistema di difesa aerea ha abbattuto 3 droni. Un’auto è stata danneggiata dalle schegge. La città di Shebekino è stata due volte colpita dal fuoco delle forze armate ucraine.

Nella DPR di Horlivka, inferito a causa dell’uso dei cannoni da parte ucraina.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/