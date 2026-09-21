IMPERO ROMANO. Perché le autostrade danesi non portano a Roma? 

Dopo l’Odissea di Nolan, compare una nuova bufala storica secondo la quale non tutte le strade portano a Roma.

Questo è il risultato scoperto da alcuni scienziati, stando a quanto riporta anche il russo Kommersant. Ricercatori danesi e internazionali hanno mappato circa 300.000 km di strade dell’Impero Romano risalenti al periodo compreso tra il 753 a.C. e il 476 d.C. È emerso che la rete non convergeva sulla Città Eterna; i nodi principali erano più spesso Antiochia (l’odierna Antakya, in Turchia), Ancira (Ankara) e Bisanzio (Istanbul).”Roma era la città dominante, ma non quella centrale nella rete stradale”, afferma il rapporto.

In tutto ciò apparentemente sembra esserci una logica: peccato che quelli citati erano solo i nodi secondari, possiamo definirli così, ma quelli erano nodi secondari, sopratutto dopo l’espansione imperiale verso Oriente. Da questi punti, poi s’andava verso l’Urbe. Si trattava d’un modello scalare della logistica globale dell’epoca. Logico, pratico e in sintonia con la “pragmaticità romana”, dato che sembra sfuggire ai ricercatori nordeuropei, i barbari dell’epoca, volendo giocare al loro stesso gioco. Era una rete viaria che serviva le provincie e giù a scendere, con nodi principali che portavano all’Urbe. STessa cosa pensare che tutte le strade scendessero perpendicolarmente da mezzofondo conosciuto verso il centro dell’Impero. Indiana Jones e Lara Croft erano un’altra cosa: uno portava la frusta, l’altra portava due pistole sotto le ascelle ed entrambi erano dotati di buon senso logico e diremmo piedi per terra. Inoltre l’evoluzione non segue una progressione geometrica né tantomeno geografica dal nord evoluto al sud pittoresco ma ruzzo). Gli studi del prof. Peter Frankopan stanno a dimostrarlo con la loro lettura d’interdisciplinarietà geografica, oseremmo dire.

Le antiche strade seguivano curve di livello ad esempio, ma questa è topografa militare potremmo dire, così da seguire le evoluzioni orografiche e geografiche dei territori che oltrepassavano, e ricadiamo nelle stesse considerazioni; potremo ricordare a tutti gli scopritori dell’acqua calda, sopratutto se antica; che la creazione di vie di comunicazione serviva sì a scopi militari ma sopratutto commerciali glocali, si direbbe oggi, conta conseguenza che si sviluppavano in “orizzontale”. Glocalità nella Globalità universale imperiale. Basta studiare gli antichi storici romani, Tacito su tutti per non parlare di Cesare e così via. Credere che l’Evo antico, come si diceva una volta, fosse culturalmente e cognitivamente in ritardo rispetto all’oggi e che le cose realizzate nel sud (europeo, americano, australiano etc) siano meno sviluppate di quelle fatte nel nord è cosa che lasciamo a Trump e ai suoi MAGA, per non parlare dei suoi epigoni europei.

Probabilmente, gli aedi della seconda Roma, Costantinopoli, oggi Istanbul, e quindi Turchia, e quelli della terza Roma, ovvero Mosca, devono esaltare la loro grandezza coloniale e provinciale per avere fondamento storico nelle loro pretese odierne. Le aquile imperiali romane arrivano in Russia, dopo la caduta di Costantinopoli nel 1453 e dopo il matrimonio dello zar Ivan III con Sofia Paleologa: Mosca si proclama protettrice della fede cristiana ortodossa e nuova capitale imperiale. Et voilà il gioco è fatto. Anche questa è manipolazione dell’informazione (storica stavolta), per esaltare ruolo dell’attuale Turchia e del suo leader attuale, e della stabilizzazione imperiale fornita da Mosca.

È come dire che Odisseo, va a fare una crociera nel Mediterraneo, verso Venezia, con Penelope, dopo lo sterminio dei Proci (e la sconfitta afgana) proprio come nella recente rilettura delle sue peripezie: il film di Nolan ha fatto scuola.

Antonio Albanese

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