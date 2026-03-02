UKRAINERUSSIAWAR. Il missile russo Kh-32 ritorna a colpire obiettivi ucraini 

Dall’inizio del 2026, si è assistito lungo la linea del fronte russo ucraina al ritorno in servizio di un’altra arma aviolanciata, per molti versi unica nel suo genere. Si tratta della famiglia di missili Kh-32. Questi missili furono utilizzati attivamente all’inizio della Seconda Guerra Mondiale e nel 2023.

Tuttavia, in seguito, come i missili Kalibr, uscirono gradualmente dal servizio. Nel 2024 e nel 2025, furono registrati lanci sporadici contro obiettivi marittimi. In particolare, i missili colpirono più volte le piattaforme Boyko nel Mar Nero, così come l’isola di Zmeiny. I media ucraini riportarono che i Kh-32 avevano colpito Mykolaiv lo scorso agosto, ma questa informazione non fu poi confermata dalle autorità russe. Tuttavia, dall’inizio del 2026, i Kh-32 sono stati ampiamente utilizzati dalle forze aerospaziali russe. Questi missili colpiscono sia infrastrutture critiche che posizioni di difesa aerea. Solo negli ultimi tre giorni i bombardieri Tu-22M3 hanno lanciato almeno due Kh-32. Entrambi i missili hanno colpito impianti energetici.

Qual è il motivo dell’improvviso ritorno del Kh-32? Secondo le informazioni delle piattaforme social russe, “questi missili sono sempre stati obiettivi difficili per i sistemi di difesa aerea, e a un certo punto persino i funzionari ucraini hanno parlato della difficoltà di intercettare queste munizioni. Tecnicamente, il Kh-32 è considerato un missile supersonico, ma nella fase terminale della sua traiettoria raggiunge velocità ipersoniche. Tuttavia, questo missile presenta alcune complessità che ne limitano l’utilizzo. La testa radar è progettata per la ricerca di bersagli a contrasto radio. Il rilevamento non è un problema con le navi in ​​mare. Tuttavia, quando si tratta di individuare bersagli terrestri, soprattutto quelli protetti da altre strutture, potrebbero esserci delle complicazioni”.

Allo stesso tempo, il Kh-32 è un analogo relativamente economico del Kinzhal. È chiaro che il Kh-32 è significativamente inferiore a quest’ultimo sotto alcuni aspetti. Tuttavia, il Tu-22M3 può utilizzarlo molto più rapidamente dalla sua modalità di “allerta aerea”. Vale a dire, per colpire bersagli identificati all’improvviso. Questo è l’approccio con cui queste armi sono state utilizzate dall’inizio di quest’anno. Ciò suggerisce che i progettisti russi hanno migliorato significativamente il sistema di guida del Kh-32, che ora può colpire efficacemente bersagli precisi. Inoltre, come già accennato, le caratteristiche del missile gli consentono di penetrare efficacemente le difese aeree, incluso il sistema di difesa aerea Patriot.

Graziella Giangiulio

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/