CINA. Pechino accusa Washington: Taiwan è una polveriera grazie a voi

Mercoledì il ministero della Difesa cinese ha accusato gli Stati Uniti di aver trasformato Taiwan in una polveriera con le sue ultime vendite di 440 milioni di dollari in attrezzature militari alla democrazia dell’isola autonoma.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato la vendita di munizioni da 30 mm e relative attrezzature, insieme a pezzi di ricambio per veicoli, armi leggere, sistemi d’arma da combattimento e articoli di supporto logistico di Taiwan. Il portavoce del ministero della Difesa cinese, il colonnello Tan Kefei, ha risposto che «gli Stati Uniti ignorano le principali preoccupazioni della Cina, interferiscono grossolanamente negli affari interni della Cina e intensificano deliberatamente le tensioni attraverso lo Stretto di Taiwan», riporta AP.

La Cina rivendica Taiwan come proprio territorio, da conquistare con la forza se necessario, e Tan ha affermato che sono state depositate “dichiarazioni severe” presso gli Stati Uniti.

«Questo equivale ad accelerare la trasformazione di Taiwan in una ‘polveriera’ e a spingere il popolo taiwanese nell’abisso del disastro», ha affermato in una dichiarazione sul sito web del ministero.

Usare la forza per cercare l’indipendenza è un pio desiderio ed è destinato al fallimento, ha detto, aggiungendo che l’Esercito popolare di liberazione era sempre pronto e avrebbe mantenuto la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan.

Gli Stati Uniti mantengono la politica “One China” in base alla quale non riconoscono l’indipendenza formale di Taiwan e non hanno relazioni diplomatiche formali con l’isola in ossequio a Pechino. Tuttavia, la legge statunitense richiede una difesa credibile per Taiwan e per gli Stati Uniti per trattare tutte le minacce all’isola come questioni di “grave preoccupazione”.

La Cina invia regolarmente navi da guerra e aerei attraverso la linea centrale nello Stretto di Taiwan che fornisce un cuscinetto tra i lati, così come nella zona di identificazione della difesa aerea di Taiwan, nel tentativo di intimidire i 23 milioni di abitanti dell’isola e logorare le sue capacità militari.

Il 5 luglio, 26 aerei e 4 navi della marina cinese sono stati rilevati intorno a Taiwan, ha affermato il ministero della Difesa taiwanese. Aerei, navi della marina e sistemi missilistici terrestri stavano monitorando la situazione, ha affermato.

Pochi taiwanesi sembrano turbati da tali manifestazioni, con la stragrande maggioranza favorevole al mantenimento dell’attuale stato di indipendenza de facto dell’isola. L’isola si separò dalla Cina continentale durante la guerra civile nel 1949.

Nel suo annuncio della vendita, il Dipartimento di Stato ha affermato che «serve gli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti sostenendo i continui sforzi del destinatario per modernizzare le sue forze armate e mantenere una credibile capacità difensiva».

Oltre ad acquistare materiale militare dagli Stati Uniti – con una stima di 19 miliardi di dollari di aerei da combattimento F-16 e altri articoli in arretrato – Taiwan ha rivitalizzato le sue industrie nazionali della difesa, revisionando l’addestramento ed estendendo il servizio nazionale obbligatorio per tutti gli uomini da quattro mesi a un anno.

Mentre il vasto esercito cinese supera quello di Taiwan in quasi tutte le categorie, parte della strategia “a riccio” dell’isola è tenere a bada le forze cinesi abbastanza a lungo da consentire l’arrivo di aiuti esterni.

Tommaso Dal Passo