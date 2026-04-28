HORMUZ. La guerra dei Cavi

La scorsa settimana l’Iran ha avvertito che i cavi sottomarini nello Stretto di Hormuz rappresentano un punto vulnerabile per l’economia digitale della regione, sollevando preoccupazioni circa potenziali attacchi alle infrastrutture critiche.

Lo stretto braccio di mare, già un punto nevralgico per le spedizioni globali di petrolio, è altrettanto vitale per il mondo digitale. Diversi cavi in ​​fibra ottica si snodano sul fondale marino dello stretto, collegando paesi dall’India e dal Sud-est asiatico all’Europa attraverso gli stati del Golfo e l’Egitto, riporta Reuters.

I cavi sottomarini sono cavi in ​​fibra ottica o elettrici posati sul fondale marino per trasmettere dati ed energia. Trasportano circa il 99% del traffico internet mondiale, secondo l’ITU, l’agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie digitali. Trasportano anche telecomunicazioni ed elettricità tra i paesi e sono essenziali per i servizi cloud e le comunicazioni online.

Cavi danneggiati causano rallentamenti o interruzioni di internet, disservizi all’e-commerce, ritardi nelle transazioni finanziarie, con ripercussioni economiche.

I Paesi del Golfo, in particolare gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Saudita, hanno investito miliardi di dollari nell’intelligenza artificiale e nelle infrastrutture digitali per diversificare le proprie economie e ridurre la dipendenza dal petrolio. Entrambe le nazioni hanno creato società nazionali di intelligenza artificiale che servono clienti in tutta la regione, tutte dipendenti dai cavi sottomarini per trasferire dati alla velocità della luce.

Tra i principali cavi che attraversano lo Stretto di Hormuz figurano l’Asia-Africa-Europe 1 (AAE-1), che collega il Sud-est asiatico all’Europa attraverso l’Egitto, con punti di approdo negli Emirati Arabi Uniti, in Oman, Qatar e Arabia Saudita; la rete FALCON, che collega India e Sri Lanka ai Paesi del Golfo, Sudan ed Egitto; e il Gulf Bridge International Cable System, che collega tutti i Paesi del Golfo, incluso l’Iran. Ulteriori reti sono in costruzione, tra cui un sistema guidato dalla qatariana Ooredoo.

Sebbene la lunghezza totale dei cavi sottomarini sia aumentata considerevolmente tra il 2014 e il 2025, i guasti sono rimasti stabili intorno ai 150-200 incidenti all’anno, secondo l’International Cable Protection Committee (ICPC). Il sabotaggio sponsorizzato da stati rimane un rischio, ma il 70-80% dei guasti è causato da attività umane accidentali, principalmente pesca e ancore di navi, secondo l’ICPC e gli esperti.

Altri rischi includono correnti sottomarine, terremoti, vulcani sottomarini e tifoni, ha affermato TeleGeography. Il settore affronta questi rischi interrando i cavi, rinforzandoli e selezionando percorsi sicuri, ha aggiunto.

La guerra con l’Iran, che si avvicina al secondo mese, ha causato disagi senza precedenti all’approvvigionamento energetico globale e alle infrastrutture regionali, compresi i danni ai data center di Amazon Web Services in Bahrein e negli Emirati Arabi Uniti. I cavi sottomarini sono stati finora risparmiati.

Tuttavia, esiste un rischio indiretto derivante da navi danneggiate che potrebbero urtare accidentalmente i cavi trascinando le ancore. Un incidente simile si è verificato nel 2024, quando una nave mercantile attaccata dagli Houthi è andata alla deriva nel Mar Rosso e ha tranciato i cavi con la sua ancora.

Secondo TeleGeography, l’entità dell’impatto dei danni ai cavi sulla connettività nei Paesi del Golfo dipende in gran parte da quanto i singoli operatori di rete dipendono da essi e dalle alternative a loro disposizione.

La riparazione dei cavi danneggiati nelle zone di conflitto rappresenta una sfida a parte rispetto alla loro messa in sicurezza. Sebbene la riparazione fisica in sé non sia eccessivamente complicata, le decisioni degli armatori delle navi di riparazione e delle compagnie assicurative possono essere influenzate anche dal rischio di danni dovuti ai combattimenti o alla presenza di mine, affermano gli esperti.

I permessi per accedere alle acque territoriali aggiungono un ulteriore livello di difficoltà. Una volta terminato il conflitto, gli operatori del settore dovranno anche affrontare la sfida di riesaminare il fondale marino per determinare le posizioni sicure dei cavi ed evitare navi o oggetti che potrebbero essere affondati durante le ostilità.

Sebbene un potenziale danno ai cavi sottomarini non causerebbe una perdita completa di connettività, grazie ai collegamenti terrestri, gli esperti concordano sul fatto che i sistemi satellitari non siano una soluzione praticabile, in quanto non possono gestire lo stesso volume di traffico e sono più costosi.

I satelliti si basano su connessioni a reti terrestri e sono più adatti a oggetti in movimento, come aerei e navi. Le reti in orbita terrestre bassa come Starlink sono una soluzione di nicchia, non scalabile a milioni di utenti, al momento.

Antonio Albanese

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