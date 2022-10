GIAPPONE. Volano i prezzi alimentari e l’inflazione galoppa

I prezzi dei prodotti alimentari in Giappone sono aumentati al ritmo più veloce dal luglio 1991 durante la scorsa settimana, come mostrano i dati Nikkei, mentre i produttori si affannano a trasferire l’impatto del calo dello yen e degli alti costi delle materie prime.

Secondo i dati CPINow, la media a sette giorni è aumentata del 4,5% su base annua fino al 18 ottobre. La tendenza minaccia di ostacolare la nascente ripresa dell’economia dalla pandemia di coronavirus, con le famiglie più povere colpite più duramente.

Il CPINow di Nikkei si basa sui dati dei punti vendita di supermercati e altri rivenditori, che riflettono i cambiamenti più velocemente delle statistiche governative. L’indice giornaliero copre 217 prodotti, 197 dei quali – pari al 90% – sono aumentati di prezzo. Il ritmo di crescita complessivo è accelerato di 1,5 punti percentuali rispetto a settembre, un aumento più netto rispetto al picco più recente del 4,2% dell’ottobre 2008.

I prezzi di alcolici e bevande sono saliti del 6,1% dopo un calo dello 0,4% a fine settembre, dopo che i produttori di birra hanno aumentato i prezzi al consumo questo mese per la prima volta in 14 anni. In testa alla classifica ci sono l’olio da cucina con il 23% e la pasta secca con il 17,1%. La maionese è salita del 16,7% in un mese in cui Kewpie, che detiene metà del mercato giapponese, ha aumentato i prezzi per la terza volta dal 2021.

Alcuni aumenti da parte dei produttori sono stati più lenti a raggiungere i consumatori, poiché i rivenditori si contendono gli affari. Nell’affollato mercato giapponese delle carni lavorate, i prezzi sono aumentati solo del 2,2% per prosciutto e pancetta e del 3,3% per le salsicce, nonostante i produttori abbiano annunciato aumenti fino a un terzo.

A giudicare dal forte aumento dei prezzi sugli scaffali dei negozi, l’indice ufficiale dei prezzi al consumo sembra destinato a continuare a mostrare un’inflazione elevata. Gli alimenti, esclusi quelli freschi e volatili, rappresentano più di un quinto dell’indice, che comprende anche gli affitti, la benzina e l’elettricità.

Ciò intacca la capacità di spesa dei consumatori. I dati mensili del ministero del Lavoro mostrano che i salari corretti per l’inflazione sono diminuiti rispetto all’anno per cinque mesi consecutivi fino ad agosto. Le famiglie a basso reddito stanno riducendo i consumi, come mostrano le statistiche del ministero degli Affari interni, e la spesa potrebbe diminuire ulteriormente se l’inflazione rimane elevata.

Maddalena Ingrao