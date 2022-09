GIAPPONE. Aiuti per le famiglie a basso reddito per battere l’inflazione

Il governo giapponese ha deciso il 9 settembre di adottare ulteriori misure per far fronte al rincaro dei prezzi, tra cui lo stanziamento di 50.000 yen a testa per le famiglie a basso reddito.

Il primo Ministro nipponico Fumio Kishida ha dichiarato, riporta Nikkei: «Monitoreremo attentamente l’impatto dell’andamento del mercato delle materie prime e della stretta monetaria globale sulle economie d’oltreoceano (…) Prenderemo misure coraggiose senza soluzione di continuità in risposta ai prezzi e alle condizioni economiche».

I benefici saranno disponibili per le famiglie che sono esenti da imposte sulla residenza. Il governo ha deciso che era necessario alleggerire l’onere che grava su queste famiglie a causa dell’aumento delle bollette dell’elettricità e del gas e dell’aumento dei prezzi dei generi alimentari.

Il governo estenderà inoltre il programma di sussidi ai distributori di petrolio primario dalla fine di settembre alla fine di dicembre per contenere i prezzi della benzina: «Abbiamo abbassato il prezzo della benzina da oltre 200 yen al litro a circa 170 yen al litro», ha dichiarato Kishida.

Kishida ha anche menzionato la politica di far funzionare fino a nove reattori nelle centrali nucleari quest’inverno: «Il governo prenderà l’iniziativa di riavviare le centrali nucleari che sono già state approvate per l’installazione», ha dichiarato. Kishida ha detto a Yasutoshi Nishimura, ministro dell’Economia, del Commercio e dell’Industria: «Vorrei che si facesse un passo avanti per assicurare combustibile aggiuntivo in caso di imprevisti».

Il governo aumenterà l’importo delle sovvenzioni temporanee per lo sviluppo locale, che possono essere utilizzate a discrezione dei governi locali, per fornire benefici alle persone bisognose. Verranno accantonati altri 600 miliardi di yen, oltre all’attuale totale di 1.000 miliardi di yen.

Per quanto riguarda le misure volte a contrastare i prezzi dei generi alimentari, il prezzo del grano importato acquistato dal governo e venduto ai mugnai rimarrà invariato al livello attuale dopo ottobre, alleggerendo l’onere per le famiglie derivante dall’aumento dei prezzi di pane e pasta.

Il programma sosterrà anche gli allevatori di bestiame per mantenere il costo dei mangimi al livello attuale da ottobre a dicembre, per tenere sotto controllo i prezzi di uova, carne bovina e suina.

Il governo prevede di presentare nuove misure economiche globali a ottobre. Compilerà un secondo bilancio suppletivo per l’anno fiscale 2022 che rifletta le misure e lo sottoporrà alla sessione straordinaria della Dieta in autunno.

Luigi Medici