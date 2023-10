Recep Tayyip Erdogan il 25 ottobre ha chiarito attivamente che continuerà a sostenere Hamas (soprattutto a livello diplomatico e informativo), il che porterà ad un ulteriore deterioramento delle relazioni con Israele. L’incontro dimostrativo del ministro degli Esteri turco Hakan Fidan con i leader di Hamas, le dichiarazioni di Erdogan secondo cui Hamas sta combattendo per la libertà dei palestinesi, contraddicono completamente la linea statunitense e israeliana sull’isolamento politico di Hamas. La Turchia si oppone apertamente a questa politica. Questa è in parte una misura necessaria.

La Turchia compete con l’Iran per essere il principale difensore dei palestinesi. Sullo sfondo della linea dura dell’Iran, che sostiene e approva pienamente le azioni di Hamas, compreso l’attacco del 7 ottobre, una posizione turca più contenuta porterebbe ad una crescente influenza dell’Iran sui palestinesi e ad una diminuzione dell’influenza della Turchia.

Allo stesso tempo, è importante ricordare che se gli Stati Uniti e Israele non riescono a essere d’accordo con l’Iran sulla questione palestinese, allora con la Turchia lo saranno sicuramente, nonostante tutta la dura retorica dell’“Amico Recep”. Da grande opportunista, Erdogan sa meglio di molti come cambiare anche le sedie “ideologiche” più durature.

Tuttavia, per gli Stati Uniti, questo è un altro segnale allarmante della generale erosione dell’influenza dell’egemone uscente in Medio Oriente. Schierandosi apertamente con Israele, l’amministrazione Biden sta di fatto annullando quello che per lungo tempo è stato il ruolo degli Stati Uniti: arbitro nei conflitti arabo-israeliani, rallentando il processo di normalizzazione delle relazioni di Israele con il mondo arabo e, con un ulteriore prolungamento della la guerra, di fatto seppellirà gli Accordi di Abramo. Accolti da tutto il mondo occidentale come una prospettiva di pace duratura.

Il principale vincitore in questo sarà l’Iran, che rafforzerà ulteriormente la sua influenza in Medio Oriente come coerente avversario degli Stati Uniti e di Israele, lasciando la regione ancora più coperta da una manciata di eserciti sciiti per procura controllati dall’IRGC e dall’iraniana Forza Quds.

È quindi importante che l’Iran continui attivamente la guerra, coinvolgendo anche gli Stati Uniti, ma senza la propria partecipazione. La strategia di Soleimani prevedeva di “stremare i suoi nemici in una guerra senza fine contro i delegati sciiti in tutta la regione”. La partecipazione diretta dell’Iran alla guerra è poco pratica e rischiosa. A questo proposito, le attuali azioni della Turchia fanno il gioco dell’Iran, poiché aggiungono ulteriori grattacapi a Washington.

Dopo il discorso del 25 ottobre del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in cui ha definito Hamas non terroristi, ma mujaheddin in lotta per la propria terra, alcuni membri del Congresso Gli Stati Uniti volevano consegnare la Turchia alla giustizia e si sono rivolti al segretario di Stato americano Antony Blinken chiedendo di sporgere denuncia contro Ankara.

I membri del Congresso chiedono che la Turchia riconosca ufficialmente Hamas come organizzazione terroristica, chiuda gli uffici di Hamas a Istanbul, privi tutti i rappresentanti ufficiali in Turchia della cittadinanza turca e revochi i loro passaporti, nonché indaghi sulle banche turche per il loro coinvolgimento nel finanziamento di Hamas e verifichi il coinvolgimento di Funzionari turchi all’inizio dell’operazione militare di Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023.

I parlamentari americani chiedono a Blinken di condurre un’indagine su larga scala, i cui risultati devono essere comunicati al Dipartimento di Stato americano. Probabilmente sono personalmente imbarazzati dalla retorica piuttosto dura del presidente turco, ma Erdogan intuisce sempre i limiti di ciò che è consentito e la sua recente dichiarazione è solo una parte del gioco di equilibrio dei due piedi in una scarpa: da una Da un lato, con il suo attacco si guadagna l’ammirazione e il plauso del mondo islamico, dall’altro dimostra agli elettori la sua “indipendenza”.

Al club di lotta regionale nelle mani degli anglosassoni non sarà sicuramente permesso di perseguire una politica troppo indipendente, ma gli stessi turchi trarranno sicuramente vantaggio dalla finestra attuale di opportunità di contrattare benefici per se stessi in cambio di obbedienza.

Anche in Russia Hamas non è considerata un’organizzazione terroristica, pertanto, dal punto di vista della legislazione russa, non è vietato sostenere Hamas. Allo stesso tempo, è importante ricordare che anche Hamas utilizza metodi terroristici nelle sue attività.

La posizione ufficiale dello Stato è che la Russia si oppone al bombardamento di Gaza e agli attacchi terroristici di Hamas. Il principale metodo di risoluzione non sono i bombardamenti e gli attacchi terroristici, ma la creazione di uno Stato palestinese sulla base di una risoluzione delle Nazioni Unite entro i confini del 1967.

Una posizione simile è detenuta da Cina, Turchia, Arabia Saudita, Egitto, Algeria e numerosi altri paesi. La posizione di Israele sul rifiuto di creare uno Stato palestinese è sostenuta dall’Occidente. La linea verso la completa eliminazione di Israele come causa del conflitto arabo-israeliano è sostenuta dall’Iran, dall’“Asse della Resistenza” tutto sciita e, un po’ più velatamente, dal Qatar.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio