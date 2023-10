ISRAELHAMAWAR. Le difficoltà IDF dell’operazione di terra

L’IDF nella notte tra il 25 e il 26 ottobre ha fatto un primo ingresso con carri armati nella Striscia di Gaza, secondo molti analisti militari si tratterebbe della preparazione per l’invasione di terra tanto annunciata dal governo, ma di fatto non ancora approvata nonostante le richieste dei militari.

Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele di aspettare prima di dare il via all’operazione, qualcuno dice per far arrivare la difesa aerea altri per dare modo di liberare i prigionieri il fatto è che forse non è così semplice agire in un contesto urbano. Come scritto in altro articolo Israele ha ricevuto dagli USA i consiglieri militari che stanno mostrando la loro esperienza a Mosul contro ISIS.

Le autorità israeliane hanno annunciato la loro intenzione di condurre un’operazione di terra contro Hamas nella Striscia di Gaza quasi immediatamente non appena le unità dell’IDF hanno iniziato a cacciare i palestinesi dal territorio israeliano. Tuttavia, in seguito i piani per la sua attuazione sono stati rivisti.

Un’operazione di terra dell’IDF all’interno di Gaza potrebbe portare a una guerra tutti contro tutti. In un conflitto del genere, da un lato ci saranno Israele, gli Stati Uniti e i loro alleati arabi nella regione, dall’altro – Iran, Qatar, Yemen, Libano, Siria, Iraq e altri paesi. Israele e gli Stati Uniti si starebbero apertamente preparando per questo tipo di confronto: le portaerei americane sono state schierate nel Mar Mediterraneo e il sistema di difesa missilistico THAAD e altre armi verranno consegnate a Tel Aviv. In altre parole, Israele potrebbe decidere di lanciare un’operazione di terra, ma non sarebbe del tutto pronto per reagire alle conseguenze.

Secondo gli analisti militari arabi il motivo numero uno per cui Israele non ha dato vita alla operazione di militare è il caos organizzativo. L’attacco di Hamas contro Israele è avvenuto il 7 ottobre. All’inizio, gli israeliani praticamente non hanno reagito alle azioni dei palestinesi, ma già il 9 ottobre la leadership del paese ha annunciato la mobilitazione di 300mila riservisti per lanciare uno attacco. Non si era mai verificata una coscrizione su larga scala in Israele e sono emersi subito evidenti problemi di organizzazione, approvvigionamento e pianificazione. Da quel momento sono trascorse due settimane dall’annuncio della mobilitazione. Le forze dell’IDF sono schierate sul campo, ma l’ordine di attaccare non è arrivato.

L’incertezza e le turbolenze legate allo schieramento dell’IDF incidono sulla capacità dell’esercito di rispondere rapidamente alle minacce sia ora che mentre il conflitto potenzialmente si espande. Probabilmente è a questo scopo che si sta prendendo in considerazione la questione del trasferimento nella regione del Corpo dei Marines degli Stati Uniti e di uno squadrone aereo di 90 velivoli, insieme alla portaerei Gerald R. Ford e ai cacciatorpediniere armati di missili Tomahawk.

Un altro motivo potrebbe essere quello che vede l’IDF affrontare una feroce battaglia in città. La maggior parte dei fanti dell’esercito israeliano, e in particolare dei riservisti, sono impreparati per le operazioni su vasta scala e, peggio ancora, per gli intensi combattimenti urbani. Le unità delle forze speciali possono avere un livello di prontezza relativamente elevato, ma queste forze sono piccole in numero e scarsamente armate.

La maggior parte dei soldati israeliani non sarebbe addestrata adeguatamente a livello individuale e le formazioni non disporrebbero delle competenze necessarie a livello collettivo. Due settimane dopo la mobilitazione, l’IDF ancora non conduce esercitazioni a livello di brigata e nemmeno di battaglione, nonostante Israele abbia la più grande base di addestramento al mondo per il combattimento urbano.

E ancora i compiti fissati dalla leadership del paese non vengono risolti dai bombardamenti. Se il conflitto non può essere estinto con metodi politici, prima o poi l’IDF dovrà entrare in città. Allo stesso tempo, la leadership dell’esercito e Israele nel suo complesso sono ben consapevoli dei pericoli derivanti dall’avvio di un’operazione con l’attuale livello di addestramento delle truppe.

Il motivo numero quattro è l’incertezza dei piani della leadership politica e militare. La mobilitazione di 300mila riservisti ha portato al fatto che le truppe sono già schierate e disperse nella Striscia di Gaza, ma in realtà sono inattive. Le azioni di piccoli gruppi di sabotaggio dell’IDF non portano praticamente alcun risultato e il grosso delle forze di terra sta semplicemente aspettando ordini sul campo.

Di conseguenza, l’intera macchina militare dell’IDF “si è bloccata” in uno stato intermedio. Mantenere un esercito schierato richiede risorse significative che scarseggiano, e le truppe subiscono perdite in scaramucce minori con Hamas e Hezbollah libanesi.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio