SANZIONI. Algeria nel mirino del Tesoro USA per l’appoggio ad HAMAS

Il Dipartimento del Tesoro americano include l’Algeria nell’elenco di paesi che sostengono il “terrorismo di Hamas”.

Lo rende noto FinCEN (Financial Crime Enforcement Network) che ha emesso un avviso il 20 ottobre volto ad aiutare le istituzioni finanziarie a identificare “flussi finanziari che sostengono l’organizzazione terroristica di Hamas”.

L’organizzazione americana esorta le istituzioni finanziarie a essere “vigili nell’individuare attività sospette legate al finanziamento illeciti e segnalarle al FinCEN”.

Quest’ultimo ha affermato che oltre all’Iran, il principale donatore di fondi all’organizzazione della Jihad islamica e al FPLP, nel monitoraggio dei movimenti di capitali stranieri partecipano anche paesi come il Sudan, la Turchia e l’Algeria.

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti aveva annunciato sanzioni contro dieci “membri chiave di Hamas”, agenti e persone che partecipano al finanziamento delle attività del gruppo islamico palestinese, riconosciuto come “terrorista” dall’amministrazione americana.

Le persone prese di mira da queste nuove sanzioni americane risiedono a Gaza ma anche in Sudan, Turchia, Qatar e Algeria che è stata citata in queste nuove sanzioni americane che prendono di mira “membri che gestiscono portafogli di investimenti di Hamas”. È la prima volta per il paese nordafricano.

L’Algeria è quindi accusata dall’Amministrazione americana di ospitare le attività commerciali segrete di Hamas, riporta Algeriepart.

Le autorità algerine non hanno ancora reagito alle sanzioni americane. Infine, va notato che fino ad oggi le autorità americane hanno adottato sanzioni contro «quasi 1.000 persone o organizzazioni legate al terrorismo o al finanziamento del terrorismo da parte del regime iraniano o di organizzazioni vicine, tra cui Hamas, Hezbollah e altri terroristi affiliati all’Iran».

Le sanzioni prevedono in particolare il congelamento dei beni, detenuti direttamente o indirettamente, delle persone interessate negli Stati Uniti e il divieto per qualsiasi persona o entità americana che effettua operazioni con il dollaro americano di effettuare transazioni con le persone sanzionate.

Redazione