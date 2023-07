KENYA. Nairobi rimborserà parte del debito cinese

Il Kenya è pronto a rimborsare questo mese il prestito per il servizio del debito estero del valore di 451,3 milioni di dollari. Secondo il Tesoro Nazionale, la maggior parte dei fondi copre i rimborsi semestrali per i prestiti ferroviari a scartamento normale (SGR) ottenuti dalla Cina.

Questo importo dovrebbe provenire dalle riserve valutarie del paese. In termini di rimborsi specifici questo mese, la Cina supera il conto con 356,4 dollari di interessi e rimborsi di capitale, seguiti da un rimborso semestrale di interessi di 31,5 milioni di dollari (Ksh4,4 miliardi) sull’Eurobond da 1 miliardo di dollari che il paese ha lanciato a metà del 2021.

Gli altri pagamenti includono $ 20 milioni (Ksh 2,8 miliardi) al TDB, $ 18,7 milioni (Ksh 2,6 miliardi) alla Francia e $ 10,2 milioni (Ksh 1,4 miliardi) dovuti all’International Development Association, il braccio di prestito agevolato della Banca mondiale, riporta Garowe on line.

L’analisi della Banca mondiale sul debito estero del Kenya mostra pagamenti significativi a un mix di prestatori bilaterali, commerciali e multilaterali a luglio, tra cui Francia, Cina, la Banca per il commercio e lo sviluppo dell’Africa orientale e meridionale (TDB), creditori di Eurobond e la stessa istituzione di Bretton Woods.

I mesi di gennaio e luglio registrano i maggiori deflussi per il servizio del debito dell’anno a causa dei rimborsi della SGR, che questo mese raggiungeranno i 356,4 milioni. L’impatto reale di questi ingenti rimborsi sulle finanze del Kenya è amplificato dal continuo indebolimento dello scellino rispetto al dollaro, il che significa che il Tesoro sta spendendo uno scellino maggiore equivalente per procurarsi valuta forte dalla Banca centrale del Kenya (CBK) per regolare questi pagamenti esterni obblighi. Si stima che nel luglio 2022 l’onere per il servizio del debito estero del Kenya fosse pari a $ 459,2 milioni, che al tasso di cambio medio per il dollaro di 118,30 durante quel mese era equivalente a Ksh54,3 miliardi.

Ciò significa che il Kenya sta spendendo 10 miliardi di Ksh in più per il servizio del debito di questo mese rispetto a luglio 2022, anche se l’importo effettivo in dollari è diminuito di 8 milioni di dollari. Il revisore generale ha già segnalato questo rischio di cambio sulla pila del debito estero del paese, che ad aprile ha superato per la prima volta la soglia dei cinque trilioni per attestarsi a Ksh5,09 trilioni.

L’ufficio di revisione ha rivelato che nella prima metà dell’anno fiscale 2022/23, il Tesoro è stato costretto a raccogliere ulteriori 3,4 miliardi di Ksh per coprire un deficit nei pagamenti del debito estero preventivati a causa del deprezzamento dello scellino. Pertanto, il revisore generale Nancy Gathungu ha consigliato al Tesoro di considerare la copertura come un’opzione per controllare questa esposizione valutaria negativa sul debito estero.

Questi pagamenti proverranno dalle riserve valutarie ufficiali detenute dalla CBK, che lo Stato utilizza per il servizio di prestiti esterni e per importare beni critici come medicine e fertilizzanti dal mercato globale. Alla fine della scorsa settimana, le riserve ammontavano a 7,47 miliardi di dollari, sufficienti a coprire 4,12 mesi di importazioni.

Lucia Giannini