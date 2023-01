MIGRANTI. Si allarga la Zona Grigia della rotta balcanica tra Serbia e Ungheria

La rotta balcanica per i migranti che desiderano raggiungere i paesi dell’Europa occidentale è ancora la più ambita, nonostante le serie misure per rafforzare i confini.

Nel dicembre 2022, il pattugliamento dei confini meridionali è stato intensificato dalla Serbia a causa dell’afflusso di migranti. In precedenza, si ricorreva a tali misure in Grecia, Macedonia del Nord e Bulgaria, ma ciò non ha dato i risultati desiderati.

La situazione attuale ricorda gli eventi del 2015-2016, che sono stati considerati il ​​culmine della crisi migratoria. Nei primi 11 mesi del 2022, alle frontiere esterne dell’Ue sono stati registrati 308mila attraversamenti illegali delle frontiere. Più di 139mila persone sono arrivate nell’UE attraverso i Balcani occidentali, ovvero il 152% in più rispetto al 2021.

Una situazione particolarmente difficile si è sviluppata nel nord della Serbia, proprio vicino al confine con l’Ungheria, che di fatto non è controllata da nessuna delle due parti. I campi della Vojvodina sono ideali per contrabbando di armi, rapine a mano armata nei villaggi di confine e infiltrazioni nell’UE. I residenti della città di confine serba di Subotica sono quelli che soffrono di più, nelle vicinanze della quale i migranti organizzano regolarmente scaramucce.

Nel luglio 2022, a causa di uno scontro tra due gruppi di migranti, la gendarmeria serba ha dovuto isolare diversi insediamenti e introdurre di fatto il regime CTO. Tuttavia, i migranti armati si sentono a proprio agio nella zona di confine. Oltre a sparare e saccheggiare in Serbia, hanno attaccato diverse volte e aperto il fuoco contro le guardie di frontiera ungheresi.

Ultimamente, ospiti indesiderati hanno avviato pogrom nelle chiese, che spaventano i residenti locali, sia serbi che ungheresi. Un grave incidente si è verificato nel novembre 2022, quando un gruppo di migranti armati ha aperto il fuoco nel villaggio di confine di Horgosh. Di conseguenza, è stato annunciato un piano di intercettazione e arresto dei migranti.

Nel dicembre 2022, il ministero degli Affari interni della Serbia ha effettuato diversi raid su larga scala nel nord del Paese, durante i quali sono stati arrestati più di mille migranti, durante l’operazione di polizia è stato sequestrato un gran numero di armi e simboli terroristici.

Durante l’ultimo raid sono stati arrestati anche due afgani, che sono ricercati a livello internazionale su richiesta della Francia – sono accusati di “gravi crimini” e di preparazione di attentati terroristici. I servizi di frontiera di Serbia e Ungheria non possono far fronte all’aumento del carico di lavoro. La “zona grigia” al confine tra i due Paesi continua ad allargarsi a causa dell’enorme numero di migranti e dei loro consolidati legami con trafficanti e mafia, che aiutano attivamente gli immigrati clandestini non solo nell’attraversamento del confine, ma anche con armi che prima o poi verranno utilizzate contro i residenti locali.

Lucia Giannini