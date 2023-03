NUOVI SCENARI. Non solo Ucraina: ecco gli interessi comuni di Mosca e Pechino

Se le relazioni tra Russia e Cina si rafforzeranno, le due potenze potrebbero avere una politica comune sull’Asia centrale, nonché sull’Afghanistan, la Mongolia, il Caucaso, i Paesi baltici, l’Europa centrale e orientale e l’Europa sudorientale, riporta BneIntelliNews.

Cerchiamo di vedere questi scenari comuni tra Mosca e Pechino, cominciando dall’Asia Centrale e dall’Afghanistan.

Se il tentativo di Vladimir Putin di creare una nuova era di grandezza russa dovesse fallire del tutto questo è lo scenario “interno” all’area ex sovietica i cui si sta posizionando Pechino, per quanto Xi Jinping possa sembrare comprensivo nei confronti della Russia durante la sua visita a Mosca.

Il settore più ovvio in cui Pechino sta investendo in Asia centrale in progetti che potrebbero escludere la Russia è quello del transito commerciale. Poiché i commercianti europei sono spesso restii a utilizzare i canali di trasporto merci Est-Ovest/Ovest-Est che attraversano la Russia, la Cina è diventata un grande sostenitore dell’espansione delle capacità del Corridoio di Mezzo – ufficialmente la Via di Trasporto Internazionale Transcaspica, Titr, che collega la Cina all’Europa attraverso il Kazakistan, il Mar Caspio, l’Azerbaigian, la Georgia e le rotte del Mar Nero o l’Europa-via-Turchia.

Gli altri quattro “Stan”, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan (con i suoi porti sul Mar Caspio), e persino l’Iran stanno studiando come attingere al Titr, mentre l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno impegnato fondi per contribuire all’espansione del Corridoio di Mezzo.

In tutta l’Asia centrale, Kazakistan e Uzbekistan in particolare non hanno offerto alcun sostegno alla guerra di Putin in Ucraina. Anzi, hanno sfruttato la situazione per lavorare sulle loro politiche estere multivettoriali e, pur facendo di tutto per non dire nulla che possa scatenare l’ira del Cremlino, è abbastanza chiaro che vogliono evitare orientamenti commerciali, di investimento e politici che siano legati alla strategia e alla politica russa. Se da un lato temono un futuro in cui hanno scambiato una grande potenza autocratica con un’altra, dall’altro è più probabile che sia la Cina, piuttosto che la Russia, a fornire i continui investimenti necessari allo sviluppo.

Altra storia è l’Afghanistan. Con la scomparsa degli Stati Uniti, l’Emirato Islamico d’Afghanistan appare vulnerabile al caos che potrebbe sfuggire a qualsiasi controllo reale, con Daesh che mette in crisi la gestione territoriale interna. La Russia, che si sforza di sorvegliare i porosi confini tra Asia Centrale e Afghanistan con mezzi militari posizionati nelle basi in Tagikistan e Kirghizistan, e la Cina, che ha un breve confine con l’Afghanistan, non amerebbero vedere l’Afghanistan fallire come Stato, da cui i terroristi potrebbero diffondersi a nord e a est.

La Mongolia è un paese interamente circondato dalla Russia a nord e dalla Cina a sud. Pur non essendo un fan della belligeranza di Putin nell’invadere l’Ucraina, Ulaanbaatar mantiene il suo silenzio e si dedica al potenziamento della sua economia “di frontiera”. Russia e Cina, tuttavia, contano sul loro remoto vicino per alcuni grandi progetti. La Mongolia ha dichiarato recentemente che deciderà quale parte del suo territorio sarà utilizzata per costruire il gasdotto Russia-Cina, una volta che Mosca e Pechino avranno raggiunto un accordo sui costi.

Il gigante energetico russo Gazprom vuole costruire il gasdotto Power-of-Siberia 2, lungo 2.600 km, per fornire 50 miliardi di metri cubi di gas all’anno alla Cina entro il 2030. Il primo ministro mongolo Luvsannamsrain Oyun-Erdene ha dichiarato che i colloqui tra i due grandi vicini del suo Paese sono stati messi in secondo piano a causa della guerra in Ucraina, ma è probabile che tornino al tavolo delle trattative. Dopo che Russia e Cina avranno deciso i prezzi, la Mongolia deciderà come utilizzare il suo territorio per il trasporto del gas, ha aggiunto Oyun-Erdene ripreso da Reuters.

Quasi l’80% delle esportazioni totali della Mongolia, ricca di minerali, è destinato alla Cina. Tuttavia, la Mongolia, che lavora con il gigante minerario anglo-australiano Rio Tinto a Oyu Tolgoi, ha sbloccato vaste risorse di rame e potrebbe essere in possesso di importanti depositi di terre rare.

Nel Caucaso meridionale, poi, l’obiettivo principale della Cina è stato quello di sviluppare il collegamento commerciale del Corridoio di Mezzo. Pechino considera il Corridoio di Mezzo come parte della Bri per le infrastrutture moderne e la cooperazione economica, anche se le nazioni del Caucaso meridionale, Georgia, Armenia e Azerbaigian, hanno le loro ragioni per promuovere i collegamenti verso ovest.

Tuttavia, gli elementi fondamentali del Corridoio di Mezzo – in particolare i collegamenti portuali georgiani sul Mar Nero e gli hub portuali azeri sul Mar Caspio, nonché i collegamenti ferroviari dalla Georgia alla Turchia, necessitano ancora di un’enorme quantità di investimenti prima di poter fornire la portata necessaria per sostituire le rotte commerciali esistenti.

Negli ultimi anni, la Cina ha subito una serie di battute d’arresto in Europa centrale, in quanto i politici filo-americani hanno reagito al cambiamento di umore a Washington e a quella che considerano un’ingerenza di Pechino nei loro affari.

Nella Repubblica Ceca, la spinta del precedente presidente Milos Zeman a rafforzare i legami economici con Pechino è sempre stata controversa. Subito dopo la sua elezione, lo scorso gennaio, il neopresidente ceco Petr Pavel ha tenuto una telefonata con il suo omologo taiwanese prima di parlare con Pechino. Inoltre, anche gli investimenti cinesi sperati non si sono concretizzati: gli Ide provenienti da Taiwan sono ancora superiori a quelli provenienti dalla Cina.

Gli Stati baltici sono quelli che hanno ridotto maggiormente i legami con Pechino in risposta al cambiamento di politica degli Stati Uniti nei confronti della Cina e alle minacce cinesi contro Taiwan. Tutti e tre gli Stati si sono ritirati dal formato Ceec di Pechino che offre una piattaforma di cooperazione tra i Paesi dell’Europa centrale e orientale e la Cina.

L’ultimo forte alleato di Pechino nella regione è l’Ungheria di Viktor Orban, sempre desiderosa di dimostrare la propria indipendenza dal consenso occidentale e la propria presunta ricchezza di opzioni diplomatiche. L’Università cinese Fudan sta costruendo un enorme campus a Budapest, nonostante le critiche del consiglio comunale guidato dall’opposizione. La Cina è stata anche un grande investitore in Ungheria, in particolare nella tecnologia delle batterie elettriche.

Alcuni Stati dell’Europa sudorientale stanno adottando una linea di condotta altrettanto dura nei confronti della Cina rispetto ai loro vicini settentrionali, in particolare la Romania, membro Ue e uno dei più stretti alleati degli Stati Uniti nella regione.

Nel 2020, la Romania ha interrotto l’accordo con la China General Nuclear Power Corporation per la costruzione di due nuovi reattori nella centrale nucleare di Cernavoda. L’anno successivo, Bucarest ha introdotto una legge che stabilisce termini rigorosi per la concessione di licenze ai fornitori di software e hardware per le reti 5G e che sembra avere l’obiettivo di tenere fuori il gigante tecnologico cinese.

Il Montenegro, nel frattempo, ha accolto i finanziamenti cinesi per la costruzione dell’autostrada Bar-Boljare, un impegno finanziario enorme rispetto alle dimensioni della sua economia, che poi ha faticato a ripagare. Tuttavia, altri Paesi della regione continuano ad accogliere gli investimenti cinesi. La Cina ha investito ampiamente in progetti infrastrutturali nei Balcani occidentali, tra cui la ferrovia ad alta velocità Budapest-Belgrado, e le aziende cinesi hanno anche acquisito una serie di attività industriali.

I governi della regione sono stati particolarmente interessati ad attrarre investimenti cinesi in centrali elettriche a carbone, dopo che la maggior parte delle banche multilaterali di sviluppo ha smesso di investire in progetti a carbone.

Antonio Albanese