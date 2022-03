COREA DEL NORD. L’Ucraina invasa perché senza deterrente nucleare

Dall’invasione russa dell’Ucraina, sempre più quadri di partito in Corea del Nord dicono che Pyongyang non potrà mai abbandonare le sue armi nucleari. La Corea del Nord è apparentemente sempre più attaccata al suo arsenale nucleare dopo la crisi in Ucraina.

Stando al Daily NK, per la dirigenza del partito nordcoreana, la guerra non sarebbe mai avvenuta se l’Ucraina avesse avuto armi nucleari. Ha detto che la crisi ucraina dimostra che l’armamento nucleare rende difficile per un paese invaderne un altro. Per cui solo le armi nucleari impediscono le invasioni straniere, e che in definitiva, proteggere il regime nordcoreano non sta nel ricevere aiuti economici, ma nel rafforzare la difesa nazionale indipendente della nazione.

Il consenso tra gli alti quadri di partito nordcoreani è riferito che la crisi ucraina è iniziata quando Kiev ha abbandonato il suo arsenale nucleare. L’Ucraina è diventata membro del club nucleare quando ha ereditato le armi nucleari sovietiche schierate sul territorio ucraino quando l’Unione Sovietica è crollata nel 1991.

Tuttavia, l’Ucraina ha restituito le sue armi nucleari alla Russia e ha aderito al trattato di non proliferazione in cambio di garanzie di sicurezza e aiuti economici quando ha firmato il memorandum di Budapest nel 1994. Le armi nucleari basate in Ucraina erano sovietiche fin dall’inizio. Kiev non aveva la capacità di mantenerle.

Ciononostante, gli alti quadri nordcoreani credono che le tensioni egemoniche tra Stati Uniti e Russia si siano intensificate in Ucraina perché l’Ucraina ha abbandonato le sue armi nucleari. Gli alti quadri nordcoreani sembrano collegare la crisi in Ucraina con gli imperativi dell’armamento nucleare a causa della propaganda politica e dell’educazione che hanno ricevuto.

Secondo Daily NK, durante una regolare conferenza politica per i quadri, le autorità nordcoreane hanno dato la colpa del conflitto “all’egemonia degli Stati Uniti” per aver acceso la crisi in Ucraina. La conferenza ha dato la colpa della crisi solo alle politiche egemoniche degli Stati Uniti e dell’Occidente, senza menzionare la posizione della Corea del Nord sull’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Per le autorità nordcoreane, che hanno a lungo fatto affidamento sull'”anti-imperialismo” come mezzo di unità sociale e valore politico, informare i quadri e la gente comune che la Russia ha, di fatto, invaso l’Ucraina, ed esprimere una posizione riguardo a tale invasione, non è un compito facile.

A causa di questo, Pyongyang sembra spostare la colpa della crisi sugli Stati Uniti e sull’Occidente, anche se sostiene il suo alleato Russia. Infatti, il ministero degli Esteri della Corea del Nord ha rilasciato una posizione ufficiale sull’invasione della Russia in Ucraina il 28 febbraio. Nella dichiarazione, si legge: «La causa principale della crisi ucraina risiede totalmente nella politica egemonica degli Stati Uniti e dell’Occidente, che si impongono nella prepotenza e nell’abuso di potere contro altri paesi».

Inoltre, la Corea del Nord ha votato contro la risoluzione del 2 marzo alle Nazioni Unite che chiede alla Russia di ritirarsi dall’Ucraina. Nel frattempo, la Corea del Nord, secondo quanto riferito, ha intenzione di utilizzare l’invasione della Russia in Ucraina per promuovere attivamente ai quadri il motivo per cui Pyongyang è “giustificata” a possedere armi nucleari.

Le autorità amplieranno l’educazione politica e ideologica per incolpare gli Stati Uniti della crisi ucraina e giustificare il possesso di armi nucleari da parte della Corea del Nord, non solo tra i quadri del partito e del ministero degli esteri, ma anche al ministero della sicurezza dello Stato e al ministero della sicurezza sociale.

Una delle fonti di alto livello ha detto che pensa che presto inizieranno le lezioni politiche sull’Ucraina per i funzionari di partito, così come al ministero della Sicurezza dello Stato e al ministero della Sicurezza Sociale.

Luigi Medici