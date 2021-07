GIAPPONE. Blackrock investe nel rinnovabile nipponico

Il fondo d’investimenti BlackRock lancerà un fondo da 55 miliardi di yen, volto a sviluppare infrastrutture per il trasporto di energia verde nei mercati emergenti, comprese le energie rinnovabili. Come riporta Nikkei, il fondo, che sarà creato in collaborazione con agenzie governative e istituzioni finanziarie private di Giappone, Germania e Francia, cercherà di incoraggiare i paesi in via di sviluppo ad accelerare le iniziative per affrontare il cambiamento climatico.

Sotto il nome di “Climate Finance Partnership”, il fondo punterà a investimenti in progetti di infrastrutture in Asia, America Latina e Africa. BlackRock, una delle più grandi società di gestione degli investimenti del mondo, agirà come coordinatore. La metà dell’obiettivo iniziale di circa 55 miliardi di yen è già stato assicurato e il fondo probabilmente farà presto un annuncio sul suo lancio.

Organizzazioni legate al governo come la Banca giapponese per la cooperazione internazionale, l’Agenzia francese per lo sviluppo e la banca statale tedesca per lo sviluppo, KfW, dovrebbero aver contribuito con circa 12 miliardi di yen. La nipponica Dai-ichi Life Insurance Company, il Mitsubishi UFJ Financial Group e altri investitori dovrebbero anche aver iniettato diversi miliardi di yen.

La dimensione del fondo potrebbe essere ampliata man mano che le istituzioni finanziarie nei paesi sviluppati accelerano i loro investimenti ambientali, sociali e di governance, Esg. Il fondo sarà utilizzato per creare reti di trasmissione e distribuzione di energia rinnovabile per migliorare l’efficienza energetica nelle aree industriali, così come nello sviluppo di infrastrutture di trasporto come strutture per veicoli a basse emissioni in aree congestionate.

BlackRock, che ha avuto un ruolo importante nella spinta verso gli investimenti ESG, guiderà nella selezione dei progetti di investimento. Nel frattempo, la Cina ha investito enormi somme di denaro in vari paesi asiatici per progetti infrastrutturali come la generazione di energia solare come un modo per ottenere il sostegno della sua Belt and Road Initiative.

Anche se nessun singolo paese può eguagliare il volume di investimenti della Cina, Giappone, Europa e Stati Uniti mirano a unire le forze per contrastare l’influenza di Pechino nelle economie emergenti.

Antonio Albanese