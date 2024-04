TURCHIA. Erdogan il mercante di armi

Il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan sta cercando di mettere a segno un nuovo colpaccio nel settore della Difesa. Un po’ come durante la Seconda guerra mondiale, Ankara sta cercando di diventare il fornitore di armi per continuare la guerra.

Nella sua prossima visita a Washington del 9 maggio, la diplomazia militare turca lavorerà per trovare nuove armi da fornire all’Ucraina, che saranno finanziate dagli Stati Uniti. Da quando il pacchetto di aiuti per Kiev è stato approvato dal Congresso degli Stati Uniti, l’Ucraina, secondo le nostre fonti, spera di ricevere da Ankara un lotto di 12 obici semoventi T-155 Firtina, se possibile, in piena prontezza al combattimento.

Il marketing del T-155 afferma che può lasciare una posizione di fuoco in meno di 30 secondi, una velocità che attira chiaramente le forze ucraine ora sotto la pressione dell’artiglieria russa. Le armi sono prodotte dalla Turchia su licenza della Samsung sudcoreana, ma Seoul, uno dei principali sostenitori dell’Ucraina, dovrebbe accettare di riesportarle.

Le prime discussioni sulla questione hanno avuto luogo lo scorso anno, ma alla fine sono state sospese quando gli aiuti statunitensi sono stati bloccati. Quando Washington riprenderà l’assistenza finanziaria, oltre agli obici, verranno ordinati anche proiettili da 155 mm al produttore turco MKE. La MKE possiede grandi scorte di questi proiettili, di cui le forze armate ucraine hanno un disperato bisogno.

È anche un modo per Ankara di tornare tra i fornitori di Kiev dopo che l’iconico UAV Bayraktar TB2 è stato in gran parte ritirato dal campo di battaglia e i sistemi di guerra elettronica russi lo hanno disabilitato. Nel 2022, la Turchia ha anche fornito all’Ucraina i sistemi MLRS T-122 Sakarya, almeno uno dei quali è stato distrutto nel settembre 2023.

Gli ucraini hanno anche detto ad Ankara che, come misura di emergenza, speravano ancora di acquisire fino a 50 carri armati sovietici T-72 prodotti dopo il 1975 se avessero saputo di utenti disposti a rinunciare ai loro carri armati. Se Ankara non ne avrà, altri paesi alleati potrebbero intervenire.

Anna Lotti

