FRANCIA. Una commedia esorcizza la Brexit

La Francia affronta la Brexit con un nuovo musical. La commedia EXIT contiene canzoni e sketch assurdi, insieme a uno sui sondaggi d’opinione in cui tre i personaggi “scansionano i giornali, la TV e la radio nei due mesi principali fino al voto che portò all’uscita dall’Ue.

Come riporta France 24, tutto inizia molto dolcemente, ma sotto sotto, tutti e tre si sentono davvero stufi di tutti questi sondaggi e relativamente alienati; satira chiara ai canali di informazione a rotazione e all’onnipresenza dei media.

«Mentre la pressione monta su come andrà il voto sulla Brexit, la pressione monta anche su quale scelta faranno i tre», riporta France 24.

A lungo andare, si decide di non decidere su nessuno dei due semplicemente perché il risultato arriva. Lo spettacolo va in scena in un teatro presoché “vuoto” perché deve essere pieno al massimo per il 65% a causa delle linee guida di Covid. La struttura è nota per le sue produzioni di culto di due spettacoli assurdi di Eugène Ionesco, La lezione e Il soprano calvo. Ognuno di essi ha funzionato per più di sei anni.

Come la campagna di marketing per la Brexit, Exit contiene la sua giusta proporzione di assurdità.

Produzione e regia della commedia si descrivono ai media francesi come fan del Regno Unito; «molto, molto infelici del risultato (…) la maggior parte dei francesi non ha considerato la Brexit».

Le regole della Brexit stanno imponendo il prezzo anche a quanti francesi sono in Gran Bretagna per motivi di studio: la Francia la scorsa settimana ha confermato che potrebbe prolungare il termine per utilizzare per la residenza per i cittadini britannici dal 30 giugno a settembre, a causa dell’eccessiva domanda e delle restrizioni sul welfare.

Si stima che 25.000 britannici sono ancora presenti nel territorio francese e molte centinaia di altre persone sono ancora in attesa del loro permesso per restare o andare in Francia.

Maddalena Ingroia