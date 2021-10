POLONIA. Proteste e filo spinato contro i migranti

Dopo il muro al confine tra Turchia e Iran, di oltre 230 km in funzione anti afgana ora è il momento del filo spinato in Polonia.

I ministri degli Esteri dell’Unione europea hanno discusso il 18 ottobre nuove sanzioni economiche sulla Bielorussia, e anche sulle compagnie aeree, per fermare quella che Bruxelles dice essere una politica deliberata di Minsk per far volare migliaia di migranti e mandarli oltre confine

Molti stati dell’UE ora accusano anche Lukashenko di far volare i migranti illegali dall’Iraq, dall’Iran e dall’Africa per mandarli attraverso il confine nell’UE per destabilizzare il blocco.

“Abbiamo bisogno di introdurre sanzioni più severe … Significa mettere le cosiddette compagnie turistiche che stanno organizzando i voli (sotto sanzioni)“, ha detto il ministro degli Esteri lettone Edgars Rinkevics arrivando per una riunione con i suoi omologhi dell’UE in Lussemburgo. “Credo anche che dobbiamo sanzionare completamente Belavia, in modo che non possa ricevere alcun tipo di sostegno”, ha detto, riferendosi alla compagnia aerea nazionale bielorussa, già bandita dallo spazio aereo dell’UE.

L’UE sta anche preparando un nuovo pacchetto di sanzioni contro gli individui bielorussi, che potrebbe includere il ministro degli esteri, accusato di un ruolo nella campagna per favorire l’immigrazione illegale nell’UE.

La riunione di Bruxelles segue le grandi manifestazioni che si sono riversate in Polonia a sostegno dei rifugiati. Centinaia di persone hanno manifestato nelle grandi città polacche di Varsavia e Cracovia per chiedere un migliore trattamento dei rifugiati, molti dei quali stanno usando la “rotta bielorussa” per entrare nell’Unione europea dal Medio Oriente e altrove.

Nella capitale, Varsavia, i manifestanti hanno cantato “stop alla tortura al confine” mentre si riunivano davanti al Sejm, la camera bassa del parlamento. I partecipanti alla manifestazione hanno chiesto la fine delle deportazioni e hanno accusato il governo di usare il cosiddetto metodo pushback lungo il confine della Polonia con la Bielorussia.

Il governo si trova in una situazione difficile mentre cerca di arginare il flusso di migranti nel paese e nell’UE e allo stesso tempo risponde agli attivisti dei diritti che esprimono preoccupazioni sul trattamento dei rifugiati. Varsavia ha dichiarato lo stato di emergenza al confine con la Bielorussia e sta erigendo una recinzione di confine permanente a causa dell’ultima crisi vista lì.

Funzionari europei e nazionali hanno accusato l’uomo forte bielorusso Alyaksandr Lukashenka di orchestrare la “weaponization” dei migranti in risposta alle sanzioni di Bruxelles su Minsk per una brutale repressione del dissenso dopo le elezioni presidenziali del 2020 che sono ampiamente considerate truccate.

Le autorità tedesche si sono lamentate di un flusso di migranti illegali attraverso la “rotta bielorussa”, stimando che il flusso di migranti che arrivano attraverso la Polonia e la Bielorussia ha avuto un picco con più di 4.300 ingressi illegali nel paese da agosto.

Hanno detto che la maggior parte dei migranti senza documenti che arrivano attraverso la “rotta bielorussa” provengono da Iraq, Siria, Yemen e Iran. I soldati polacchi hanno continuato a lavorare su una recinzione di 2,5 metri di filo spinato che Varsavia vuole fortificare permanentemente la frontiera con la Bielorussia.

Il ministro dell’Interno Mariusz Kaminski ha detto che il paese ha bisogno di una “barriera solida e alta, dotata di un sistema di sorveglianza e di rilevatori di movimento”. Un piano del governo per la costruzione che evita l’uso del termine “muro” a favore dei termini “barriera” e “barricata” è attualmente diretto al parlamento polacco per l’approvazione.

La settimana scorsa il parlamento polacco ha anche emendato una legge per permettere ai comandanti delle unità locali di guardia di frontiera di espellere le persone che entrano illegalmente nel paese.

L’organizzazione delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) ha detto che la misura ha minato il diritto fondamentale delle persone all’asilo e ha contraddetto la Convenzione delle Nazioni Unite sui rifugiati.

Anna Lotti