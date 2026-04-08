ENERGIA. L’asse Ankara – Damasco come hub energetico alternativo a Hormuz?

Una interessante analisi sulla possibile alternativa a Hormuz per gas e petrolio di Siria e Iraq è stata offerta da Rudaw Arabic che include nella sua analisi anche il Qatar. Analisi che vede la Turchia diventare il nuovo hub energetico da e per il medio Oriente.

La continua chiusura dello Stretto di Hormuz e le minacce che incombono sullo Stretto di Bab el-Mandeb potrebbero spingere Siria e Turchia a diventare un nuovo hub di transito energetico e un elemento chiave nella soluzione delle future crisi di trasporto di petrolio e gas dai produttori ai consumatori.

Il 30 marzo 2026, il presidente siriano Ahmed al-Sharaa ha dichiarato dalla Germania: “La Siria è un rifugio sicuro per la catena di approvvigionamento energetico e offre grandi opportunità di investimento nelle infrastrutture energetiche e petrolifere”. Il rappresentante siriano presso le Nazioni Unite aveva precedentemente dichiarato la disponibilità del suo Paese a diventare un nuovo hub di transito energetico.

Il 26 marzo 2026, Tom Barrack, ambasciatore statunitense in Turchia e inviato speciale degli Stati Uniti per la Siria, ha dichiarato durante il seminario “Energia siro-americana” presso l’Atlantic Council: “Turchia e Siria hanno il potenziale per diventare un hub vitale per la distribuzione di energia a livello mondiale”, collegando questo potenziale al progetto di collegamento dei quattro mari.

La guerra (tra Stati Uniti, Israele e Iran) è entrata nel suo secondo mese e il suo impatto sull’economia globale ha continuato ad aumentare. L’Iraq ha ridotto la sua produzione del 75% (da 4,4 milioni a 1,3 milioni di barili al giorno) e il Qatar ha perso il 17% della sua produzione di gas per cinque anni a causa della guerra, con una conseguente perdita annua stimata di 12,8 milioni di tonnellate di gas naturale liquefatto, per un valore fino a 20 miliardi di dollari.

Il mondo consuma 104 milioni di barili di petrolio al giorno, di cui circa 80 milioni vengono trasportati via mare attraverso otto stretti. Se lo Stretto di Bab el-Mandeb dovesse chiudersi, come già accaduto per lo Stretto di Hormuz, il mondo si troverebbe ad affrontare una crisi energetica senza precedenti dalla Guerra del Golfo del 1990.

Turchia e Siria non possiedono ingenti capacità di produzione di petrolio e gas, né attualmente svolgono un ruolo significativo nel panorama globale dei trasporti. Tuttavia, se dovessero trasportare petrolio iracheno e gas qatariano, non solo rimodellerebbero il panorama dei trasporti, ma si trasformerebbero anche in un importante hub globale per la distribuzione di energia verso Asia ed Europa.

Dal 27 agosto 1973, la Turchia ha cercato di fungere da canale per il petrolio iracheno. L’accordo sul gasdotto Iraq-Turchia (ITP) fu firmato quell’anno e modificato nel 1985 e nel 2010.

Il 1° luglio 2025, il presidente turco annullò l’accordo e i negoziati ripresero nel novembre 2025. Le parti stanno discutendo una bozza finale, ma non è stato ancora raggiunto un accordo definitivo, con la scadenza del 27 luglio 2026 che si avvicina.

L’Iraq non ha mai sfruttato appieno la capacità del gasdotto, pari a 1,6 milioni di barili al giorno. In cambio, la Turchia chiede un aumento dei volumi di esportazione, un’estensione del contratto per includere il futuro trasporto di gas naturale, il collegamento del petrolio di Bassora al gasdotto esistente da Fishkhabur al porto di Ceyhan, il futuro utilizzo del petrolio di Rmeilan in Siria e il trasporto del petrolio turco.

Se l’Iraq sviluppasse le sue infrastrutture e rinnovasse l’accordo con la Turchia, potrebbe trasportare metà della sua produzione petrolifera mondiale attraverso la Turchia, realizzando l’ambizione di Ankara di diventare un nuovo hub energetico.

Attualmente, l’Iraq è costretto a fare affidamento sull’oleodotto della Regione del Kurdistan per esportare petrolio verso il porto di Ceyhan, al fine di mitigare le perdite derivanti dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. SOMO esporta attualmente circa 250.000 barili al giorno attraverso questa rotta.

La Siria possiede una solida infrastruttura per collegare i suoi giacimenti petroliferi interni. Attraverso i porti di Banias e Tartus, ha trasportato petrolio saudita per quattro decenni e petrolio iracheno per cinque.

L’oleodotto Kirkuk-Banias, completato nel 1952, è lungo 800 chilometri e ha una capacità di 300.000 barili al giorno. Tuttavia, è rimasto inattivo per molti anni a causa di eventi politici: la crisi di Suez (1956-1957), l’allineamento della Siria con l’Iran (1982-2000) e l’invasione statunitense dell’Iraq (2003).

A metà dicembre 2025, il viceministro dell’Energia siriano ha annunciato progressi sul progetto del gasdotto Baghdad-Damasco, che prevede la costruzione di due oleodotti con una capacità di 1,5 milioni di barili al giorno, la realizzazione di nuove stazioni di pompaggio e la deviazione del petrolio attraverso Deir ez-Zor. Il costo stimato per la riabilitazione del gasdotto esistente è di 4,5 miliardi di dollari e si prevede che il progetto durerà 36 mesi.

Le discussioni in corso tra il Ministero del Petrolio iracheno e l’Organizzazione Statale per la Commercializzazione del Petrolio (SOMO) si concentrano sull’avvio di esportazioni di petrolio tramite petroliere attraverso la Siria (Al-Qaim – Deir ez-Zor – Banias) come soluzione temporanea, aprendo la strada al futuro ripristino del gasdotto condiviso.

Mentre, l’idea di trasportare il gas del Qatar in Europa risale a 17 anni fa. Nel 2009, il Qatar e la Turchia raggiunsero un accordo preliminare per il trasporto di gas dal giacimento North Field (il più grande giacimento di gas al mondo) in Turchia e da lì in Europa.

All’epoca, Bashar al-Assad si rifiutò di aderire all’accordo per proteggere gli interessi russi e impedire all’Europa di trovare un’alternativa al gas russo. Il progetto, il cui costo era stimato in 10 miliardi di dollari e che si estendeva tra i 1.500 e i 1.900 chilometri, rimase bloccato fino alla caduta di Assad alla fine del 2014.

In seguito alla caduta di Assad, la Turchia ha rilanciato la proposta. Il Ministro dell’Energia turco ha dichiarato che “sono in corso colloqui sul trasporto del gas del Qatar attraverso la Siria e la Turchia verso l’Europa. Il piano è ancora nelle fasi iniziali e richiede una valutazione tecnica e finanziaria”.

Se questo progetto venisse realizzato, potrebbe trasportare annualmente dai 30 ai 40 miliardi di metri cubi di gas del Qatar verso i mercati europei, pari a circa il 33% delle esportazioni totali del Qatar a livello mondiale.

In conclusione, gli stretti rimangono l’unica alternativa a breve termine, mentre le alternative a lungo termine – ovvero il trasporto di petrolio e gas attraverso la Siria e la Turchia – riaccenderanno i negoziati tra i paesi produttori e consumatori nei prossimi mesi, in quanto rappresentano l’ultimo tentativo di fornire energia al mondo, e in particolare all’Europa, aggirando gli stretti minacciati.

Luigi Medici

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